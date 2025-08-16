Más de diez desalojados por el incendio de un garaje en Ubrique Nueve vehículos han resultado afectados por el fuego

Una docena de personas han tenido que ser desalojadas en prevención por el incendio declarado en un garaje comunitario situado en la localidad gaditana de Ubrique.

A las 16,15 horas el 112 ha recibido una llamada que alertaba del incendio en un garaje comunitario ubicado en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. Desde la sala coordinadora se ha activado de inmediato a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, aunque finalmente éstos no han llegado a intervenir.

Una docena de vecinos de los pisos superiores han sido desalojados en prevención durante la intervención de los operativos, si bien una vez extinguido el fuego han podido regresar a sus domicilios, según explica el 112 en un comunicado.

El siniestro se ha saldado sin heridos pero un total de seis turismos y tres motocicletas han resultado afectadas en el incendio del garaje, que ha quedado precintado.