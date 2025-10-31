La bronca subarrendada a Amama

Hay un punto en que la presidenta de Amama empezó a perder pie seriamente. Tras la manifestación del domingo, seguramente ebria por un cierto éxito, dijo que había que seguir hasta hundir al SAS. Si se trata no de llegar al final del tema cribados ... sino de hundir el SAS, ya se ha retratado. Vaya por delante todo el respeto para quienes se manifestaron por sus derechos, como dijo acertadamente el presidente andaluz corrigiendo a alguno de los suyos… pero el papel de Ángela Claverol se ha ido deteriorando por días. Este periódico ha contado las relaciones con algunos ayuntamientos socialistas mediante contratos de los que se beneficia su hija.

No es raro que llegara a parecer que el PSOE le había subarrendado la gestión del escándalo a Amama. Y tenía su lógica. Primero, porque el PSOE no está para dar lecciones sanitarias a nadie después de su gestión catastrófica precisamente con María Jesús Montero al frente, con los mayores recortes históricos a la sanidad y las mayores mareas blancas del descontento; pero, además, porque la sociedad civil, lejos de la desconfianza en los intereses partidistas de un grupo político, adquiere más fácilmente un voto de confianza.

Por eso Amama se convirtió en una voz cargada de autoridad moral al abrir esta crisis. Pero poco a poco, con mensajes como ése de hundir al SAS, quedó ensombrecida. Ya no parecía que esto iba de salvar vidas, sino votos. Ahora parece que Amama baja las revoluciones… y trata de reconducir el tono. Ya se ha reunido con la Junta, a la que vetaba como si liderase la oposición, y se diría que busca un blanqueo de su imagen y restablecer su papel porque, sí, había llegado a perecer que el PSOE le había subarrendado la gestión del escándalo. Hará bien en que así sea.