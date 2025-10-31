Suscríbete a
Videoblog teodoro león gross

La bronca subarrendada a Amama

Amama se convirtió en una voz cargada de autoridad moral al abrir esta crisis. Pero poco a poco, con mensajes como ése de hundir al SAS, quedó ensombrecida. Ya no parecía que esto iba de salvar vidas, sino votos

Teodoro León Gross

Hay un punto en que la presidenta de Amama empezó a perder pie seriamente. Tras la manifestación del domingo, seguramente ebria por un cierto éxito, dijo que había que seguir hasta hundir al SAS. Si se trata no de llegar al final del tema cribados ... sino de hundir el SAS, ya se ha retratado. Vaya por delante todo el respeto para quienes se manifestaron por sus derechos, como dijo acertadamente el presidente andaluz corrigiendo a alguno de los suyos… pero el papel de Ángela Claverol se ha ido deteriorando por días. Este periódico ha contado las relaciones con algunos ayuntamientos socialistas mediante contratos de los que se beneficia su hija.

