Videoblog Teodoro león gross

El riesgo de pasarse de frenada

El mirador

San Telmo ha respondido como se le pedía, con disculpas. explicaciones y medidas además de la dimisión de la consejera; pero la oposición no va a renunciar a la presión

Teodoro León Gross

Es lógico que la confrontación política haya subido de tono en torno al cribado de cáncer de mama día tras día: porque era un asunto grave, que exigía una auditoría precisa para conocer lo sucedido y responder con responsabilidades políticas; y porque la oposición ha ... visto, ante este curso electoral, un flanco débil por el que atacar a un Gobierno al que hasta ahora parecía difícil desgastar. De momento San Telmo ha respondido como se le pedía, con disculpas. explicaciones y medidas además de la dimisión de la consejera; pero la oposición no va a renunciar a la presión una vez constatado que el descontento prendía. Es el juego de la política, que, como advertía Ortega, no suele reservarse para las personas más honorables. Y en definitiva el año electoral marca todo. Es lógico que la oposición busque su oportunidad, aunque ya se ve que también corren el riesgo de pasarse de frenada moviendo noticias falsas, incluyendo la muerte de alguna paciente, o teorías delirantes, como ésta de su portavoz Mario Jiménez:

