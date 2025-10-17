Suscríbete a
Videoblog teodoro león gross

El gatillo fácil de la política

el mirador

«A la caza de algún voto, aunque tenga sabor carroñero, cayeron en lo de disparar primero y luego pensar»

Teodoro León Gross

Lo de 'dispara primero y piensa después', la vieja consigna de los pistoleros del far west para sobrevivir, parece un eslogan diseñado para la política en tiempos de las redes sociales. Ahora se diría que la norma es 'tuitea primero y piensa después'. Que se ... lo digan a Oscar Puente, uno de los pistoleros más rápidos y feroces, que esta semana puso una foto del 'metro' de París para tuitear contra Ayuso. Pocos escapan a la tentación, pero esta semana se ha visto un episodio singularmente mezquino. Un alto cargo de la Ejecutiva del PSOE, Juan Francisco Serrano, que sonó como sucesor para liderar el socialismo andaluz y cayó en desgracia como mano derecha de Cerdán aunque sólo relativamente puesto que continua en la nomenclatura de Ferraz, tuiteaba una foto de Juanma Moreno en los toros con Morante acusándolo de estar en la despedida del torero de La Puebla despreocupado de las mujeres desatendidas con cáncer y de todas las que habrán fallecido. En otro tuit enfatizaba la idea, acusando a Juanma Moreno en estos términos: «Habéis matado mujeres, habéis acabado con la vida de mujeres andaluzas». Tal cual: habéis matado mujeres… habéis acabado con la vida de mujeres… Qué bárbaro.

