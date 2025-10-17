El gatillo fácil de la política

Lo de 'dispara primero y piensa después', la vieja consigna de los pistoleros del far west para sobrevivir, parece un eslogan diseñado para la política en tiempos de las redes sociales. Ahora se diría que la norma es 'tuitea primero y piensa después'. Que se ... lo digan a Oscar Puente, uno de los pistoleros más rápidos y feroces, que esta semana puso una foto del 'metro' de París para tuitear contra Ayuso. Pocos escapan a la tentación, pero esta semana se ha visto un episodio singularmente mezquino. Un alto cargo de la Ejecutiva del PSOE, Juan Francisco Serrano, que sonó como sucesor para liderar el socialismo andaluz y cayó en desgracia como mano derecha de Cerdán aunque sólo relativamente puesto que continua en la nomenclatura de Ferraz, tuiteaba una foto de Juanma Moreno en los toros con Morante acusándolo de estar en la despedida del torero de La Puebla despreocupado de las mujeres desatendidas con cáncer y de todas las que habrán fallecido. En otro tuit enfatizaba la idea, acusando a Juanma Moreno en estos términos: «Habéis matado mujeres, habéis acabado con la vida de mujeres andaluzas». Tal cual: habéis matado mujeres… habéis acabado con la vida de mujeres… Qué bárbaro.

También José Ignacio García, el portavoz de Adelante Andalucía, cada vez más despeñado por la corriente del populismo ramplón, tuiteaba la misma foto, qué casualidad, y también acusaba a Juanma Moreno de estar en los toros durante la crisis de los cribados como en verano durante los incendios. Ambos, en fin, tuvieron que borrar sus tuits miserables, en distinto grado pero miserables, al descubrir que la foto era falsa y correspondía a la pasada primavera, sin la menor relación con los cribados. Hubiera sido fácil comprobarlo. No les hubiese llevado más que unos segundos. Pero a la caza de algún voto, aunque tenga sabor carroñero, cayeron en lo de disparar primero y luego pensar. Pistoleros de la política en tiempos de Twitter.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión