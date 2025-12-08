La beca de 6.000 euros que pueden pedir en Andalucía los estudiantes que cumplan estos requisitos: el plazo termina el 5 de enero

La Junta de Andalucía ha anunciado una nueva convocatoria de la Beca 6000 para el curso 2025/2026, una ayuda económica dirigida al alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio que cumpla determinados requisitos académicos y socioeconómicos. Esta beca, ... vigente desde el curso 2009/2010, nació con el objetivo de prevenir el abandono escolar temprano, ofreciendo un apoyo económico que motive al estudiante a continuar sus estudios y a alcanzar el éxito académico dentro del sistema educativo.

Además, la Beca 6000 busca compensar la pérdida de ingresos que supone para muchas familias que sus hijos e hijas continúen estudiando en lugar de incorporarse al mercado laboral de forma prematura. Para esta nueva convocatoria, la Junta ha previsto destinar un límite máximo de 28 millones de euros, garantizando así la continuidad de un programa que se ha consolidado como uno de los principales incentivos para el alumnado en riesgo de abandonar sus estudios.

Requisitos de la Beca 6000 en Andalucía

Para poder acceder a esta ayuda, el alumnado debe comprometerse a asistir con regularidad a su centro educativo y a aprobar todas las materias en las que esté matriculado, ya que el rendimiento académico y la continuidad en las clases son aspectos fundamentales para mantener la beca. En este sentido, la Junta recuerda la importancia de que todas las ausencias queden debidamente justificadas y registradas en Séneca, puesto que solo se tendrán en cuenta aquellas faltas que el centro haya validado correctamente. Además de estas obligaciones, la convocatoria incorpora otros requisitos que el estudiante debe cumplir.

Requisitos para la concesión de la Beca 6000 en Andalucía Participar en la convocatoria de becas de carácter general para enseñanzas postobligatorias no universitarias reguladas en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

Pertenecer a una familia en la que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme al artículo 3.3 del Decreto 137/2002, de 30 de abril.

Reunir los requisitos académicos para ser beneficiario de la cuantía fija ligada a la renta del solicitante de la convocatoria de becas en las enseñanzas postobligatorias no universitarias y estar matriculado del curso completo en estudios presenciales.

No estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al de Bachillerato o Técnico de cualquier profesión.

En el caso del alumnado de primer curso de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesional Inicial, este deberá haber cursado los estudios de Educación Secundaria Obligatoria en régimen ordinario y haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en el curso inmediatamente anterior a la participación en la convocatoria correspondiente.

En el caso del alumnado con condición de becario de la Beca 6000 del curso anterior, haber obtenido evaluación positiva en todas las materias del curso anterior.

Estar matriculada del curso completo en las enseñanzas de Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional Inicial en un centro docente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cursando estas enseñanzas en la modalidad presencial, quedando excluido el alumnado que curse estas enseñanzas en la modalidad de educación de personas adultas.

Haber cumplido la edad legalmente establecida para trabajar antes del 1 de enero del año en que finalice el curso académico para el que se solicita la beca. No obstante, el alumnado con diagnóstico de altas capacidades intelectuales que finalice la Educación Secundaria Obligatoria con una edad inferior a la establecida con carácter ordinario, fruto de haber flexibilizado la duración del periodo de escolarización obligatoria, podrá acogerse a la convocatoria de la Beca 6000, siempre que cumpla los requisitos de carácter económico y académico establecidos en la normativa vigente.

Tener una renta y patrimonio familiar que no superen los umbrales que se establezcan anualmente por el órgano competente en materia de becas y ayudas que apruebe la convocatoria de esta beca.

No estar realizando actividad laboral alguna, por cuenta propia o ajena, ni estar inscrito como demandante de empleo, en cualquier oficina del Servicio Andaluz de Empleo.

Asimismo, para la concesión de la Beca 6000, se tiene en cuenta la evaluación de la situación económica de la unidad familiar, para lo cual se toman como referencia los ingresos correspondientes al año 2024, aplicando los umbrales de renta establecidos específicamente para esta ayuda.

Umbrales de renta familiar para la concesión de la Beca 6000 en Andalucía Familias de un miembro: hasta 1.981,00 euros.

Familias de dos miembros: hasta 3.823,00 euros.

Familias de tres miembros: hasta 5.571,50 euros.

Familias de cuatro miembros: hasta 7.306,50 euros.

Familias de cinco miembros: hasta 9.038,00 euros.

Familias de seis miembros: hasta 10.731,50 euros.

Familias de siete miembros: hasta 12.386,50 euros.

Familias de ocho miembros: hasta 14.004,50 euros.

A partir del octavo miembro se añadirán 1.617,50 euros por cada nuevo miembro computable de la familia.

Plazos y pago de la Beca 6000 en Andalucía

El periodo para presentar las solicitudes de la Beca 6000 permanece abierto desde el viernes 5 de diciembre y finalizará el próximo lunes 5 de enero de 2026. Durante este tiempo, el trámite debe realizarse exclusivamente a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía. En caso de que un mismo estudiante envíe varias solicitudes dentro del plazo, se tendrá en cuenta únicamente la última registrada, quedando automáticamente anuladas todas las anteriores.

En cuanto al abono de la ayuda, la beca se ingresará en un único pago (de 6.000 euros) una vez concluida la evaluación ordinaria del curso y tras verificarse que el alumnado ha cumplido todos los requisitos y obligaciones establecidos. Desde su puesta en marcha en el curso 2009/2010, esta ayuda ha permitido que más de 88.000 jóvenes andaluces continúen su formación postobligatoria; solo en el curso 2024/25, cerca de 11.500 estudiantes resultaron beneficiarios.