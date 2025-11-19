La nueva ayuda para que los jóvenes 'ninis' en Andalucía encuentren trabajo: requisitos y cómo presentarse

Una de las problemáticas más significativas de la economía española es sin duda alguna el desempleo. Según el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje del paro en el tercer trimestre de este año 2025 se sitúa en el 10,45% sea se, en ... España hay alrededor de 2.600.000 personas en situación de desempleo. Desde el 2008, la crisis financiera de ese año y la posterior crisis inmobiliaria, en una economía la cual dependía de la construcción, provocaron que al hablar de una mejoría en la economía uno de los argumentos principales fuera la tasa de paro.

Por consiguiente, las administraciones tanto autonómicas como nacionales han estado muy involucradas en planes de estímulos en cuanto al empleo se tratase. Uno de estos proyectos es ALMA, en inglés 'Aim Learn Master Achieve' o en español 'Aspirar Aprender Dominar Lograr. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) pone en marcha esta iniciativa europea en la comunidad autónoma de Andalucía.

Su objetivo es incrementar las habilidades, conocimientos y experiencias de personas jóvenes que ni estudian, ni trabajan con el fin de mejorar su nivel de autonomía, iniciativa y autoconfianza a la hora de promover la activación al mercado laboral y la integración en la sociedad. Todo ello consiste en una experiencia laboral supervisada en otro estado miembro de la Unión Europea.

🚀 Empleo lanza ALMA Andalucía para formación y prácticas en la UE de jóvenes vulnerables



Dirigido a entidades sin ánimo de lucro de Andalucía



📅 Solicitudes hasta el 28/11: https://t.co/PqROPYnuwB

📢 Webinar SAE para resolver dudas – 18/11 (10–12h)

🔗 https://t.co/VdTGMtIMY2 pic.twitter.com/7gnPWmCbMj — Serv. Andaluz Empleo (@SAEmpleo) November 17, 2025

Fases de ALMA

Este proyecto consta de tres fases. La primera sería la fase de preparación, la cual consta de procesos de formación y entrenamiento intensivo en Andalucía. El objetivo es preparar a los participantes para una estancia en el extranjero con un entrenamiento tanto teórico como práctico para con las competencias y habilidades requeridas para la labor en el destino correspondiente.

La segunda fase sería la de movilidad. En ella se pretende dar una experiencia tutorizada y supervisada relacionada con el trabajo en otro país de la Unión Europea con una temporalidad que no puede superar el 30% de tiempo total del proyecto. Estas prácticas no remuneradas deben incluir: formación lingüística, actividades pedagógicas y culturales, sesiones de orientación y una tutorización continuada durante la totalidad de la estancia.

Por último estaría la fase de seguimiento. Los participantes que habiendo completado las fases previas deberán volver a Andalucía con el fin de continuar con el apoyo orientativo de las capacidades y aprendizaje adquiridos para encontrar trabajo o continuar con el proceso de formación. Para realizar esta fase el participante contará con: sesiones de orientación, prospección del mercado, actuaciones de tutoría y formación específica.

Requisitos

Este proyecto está destinado a un sector en concreto de la sociedad andaluza: los jóvenes. Para poder acceder a participar en este proyecto, se requiere de una edad entre 18 y 29 años, ambos incluidos, debiendo estar inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo y en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil como demandante de empleo no ocupadas. Los plazos de la convocatoria de la solicitud están pendientes de publicación, una vez estén listos, la solicitud debe presentarse a través de la Ventanilla Electrónica de Administración del Servicio Andaluz de Empleo.

Asimismo, para fomentar una equidad entre hombres y mujeres, este proyecto tiene como objetivo la representación de al menos un 40% de mujeres. Como último requisito, las personas destinatarias deben ser pertenecientes a un grupo de vulnerabilidad ya sean desempleados, migrantes, con riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género o con discapacidad, entre otros.