Repullo: «Ni una palabra de apoyo de Sánchez a Espadas, ni un gesto siendo en Sevilla»

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha analizado este lunes la celebración del 41 Congreso Federal del PSOE, celebrado el fin de semana en Sevilla, para señalar entre otras conclusiones que «si el PSOE no tiene proyecto en España, mucho menos aún en Andalucía«, antes de detenerse en la figura del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, para remarcar sobre su futuro como líder socialista regional que «ni una palabra de apoyo de Pedro Sánchez a Juan Espadas. Ni un gesto de respaldo, a pesar de que el congreso se celebraba en Sevilla». En rueda de prensa en la sede regional, se ha mostrado convencido de que ante esa falta de apoyo público de Sánchez y el debate interno en Andalucía, «Espadas se ha visto obligado a convocar ya el congreso regional del PSOE andaluz».

«Es decir, los socialistas andaluces estarán otra vez enredados en sus líos internos. Ayer Espadas dio el pistoletazo de salida para conspiraciones, reuniones clandestinas, pactos en la sombra y chanchullos que tendrán entretenidos a los cargos de su partido hasta prácticamente marzo», ha afirmado Repullo, según una nota de este partido.

A su juicio, «los pocos alcaldes, presidentes de la Diputación, concejales, diputados, senadores, delegados del Gobierno, responsables de organismos que se han dedicado a politizar como las confederaciones hidrográficas, mancomunidades..., estarán ahora ocupados en ese juego de poder hasta prácticamente el mes de marzo». «Menos mal que los alcaldes y concejales del PP, las diputaciones gobernadas por el PP y la Junta de Andalucía están centrados en la gestión y en resolver los problemas de esta tierra», ha proclamado advirtiendo que «los socialistas pueden seguir deshojando su margarita, perdiendo el tiempo en sus líos internos, porque nosotros estaremos centrados en Andalucía».

Repullo ha continuado esgrimiendo en ese sentido que «Sánchez dedicó más atención a criticar a José Luis Sanz que a Espadas. Eso demuestra lo que le mueve a Sánchez: intenta impedir que el PP gobierne donde sea. Les molesta la buena gestión de José Luis en Sevilla porque pone en evidencia la realidad del sanchismo, que es la nada».

«Cortinas de humo»

El secretario general del PP de Andalucía ha explicado que «mientras nosotros gobernamos, ellos lanzan cortinas de humo y políticas de distracción» y ha calificado de «humo» el anuncio de Sánchez de crear una empresa pública de vivienda, tras recordar que, en julio de este año, Sánchez anunció la construcción de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social y a precio asequible.

«Antes, el 18 de diciembre de 2023, un mes después de haber sido investido como presidente del Gobierno, prometió habilitar 184.000 viviendas públicas», ha apuntado para cuestionar a continuación: «¿Alguien ha visto alguna de esas viviendas? ¿Qué ha hecho el Gobierno para cumplir esas promesas? Nada».

Repullo se ha pregunta en voz alta para qué una empresa pública de vivienda, cuya creación ha anunciado Sánchez en el Congreso Federal del PSOE, si ya existe un Ministerio.

«¿Y qué ha hecho ese Ministerio? ¿Qué ha hecho la ministra de Vivienda? ¿Alguien ha notado alguna mejoría en el precio de alquileres? Lo único que han hecho es una ley intervencionista que ha disparado los precios y ha creado inseguridad entre los propietarios». La celebración de la corrupción, del desgobierno, de la mentira y del victimismo. «De Pedro Sánchez ya no nos sorprende nada», ha dicho.

«Si el lado bueno son los ERE, preferimos estar al otro lado». Se ha cuestionado si «¿Los ERE son el lado bueno de la historia? ¿El fiscal general imputado está en el lado bueno de la historia? ¿Negociar un cupo catalán a espaldas del resto de autonomías es el lado bueno de la historia? ¿La ley del sí es sí que sacó de la cárcel a violadores es el lado bueno de la historia?».

«Si es así, estamos encantados de estar al otro lado», ha dicho argumentando que «siento que estamos cambiando las cosas a mejor. Con Juanma Moreno al frente de la Junta nuestra tierra, Andalucía, crece, mejora y cumple».

Ante la proximidad del aniversario de los seis años de la toma de posesión del primer gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno, que fue en enero de 2019, Repullo ha reivindicado que «demuestra que con trabajo, honestidad y moderación se puede gobernar para todos». Ha hecho hincapié en que son «dos formas de hacer política. Dos formas de construir Andalucía. La de los chanchullos socialistas o la de las oportunidades del Partido Popular».

Andalucía, «locomotora económica»

En el sexto aniversario del cambio en Andalucía, Antonio Repullo ha defendido que «el gobierno de Juanma Moreno ha demostrado cómo la política es el vehículo a través del cual podemos transformar realidades, abordar desafíos y construir un futuro mejor». «Andalucía es hoy una locomotora económica», afirma.

«Juanma Moreno está demostrando en Andalucía que, con trabajo, con un equipo preparado, con honestidad, con ambición de futuro para nuestra tierra se puede crecer, que se puede crear empleo, que se puede gobernar desde la moderación, para todos y cada uno de los andaluces», ha proseguido afirmando.

Ha considerado que tras la cita congresual socialista queda «humo tras los fuegos de artificio» por cuanto ha esgrimido que «sólo había que ver sus caras: la alegría impostada, la sonrisa forzada, la falsa naturalidad, el abrazo tenso».

«Una comunión de intereses, un sálvese quien pueda. Un flotador desesperado para Pedro Sánchez», ha afirmado el número dos del PP andaluz, mientras que ha sostenido que «el PSOE de Pedro Sánchez ya no ilusiona ni a los suyos», una situación que ha calificado de «normal, porque ya se han agotado los conejos de la chistera, los golpes de efecto y la épica de la resistencia ante la realidad: ni gobiernan, ni gestionan».

En su opinión, los socialistas «son rehenes de su ambición de poder y el barco hace aguas por todas partes: la esposa, el hermano, el jefe de gabinete, el ex ministro de Transportes, el secretario de Organización«. En definitiva, »todos señalados por la justicia. Todos pendientes de un futuro judicial próximo. ¿Quién podría gobernar así? ¿Qué puede salir bien?«, se ha preguntado.

Un «relato victimista»

Según Repullo, «a falta de proyectos, a falta de ilusión, Pedro Sánchez sólo inventa enemigos. Su manual de resistencia es un relato victimista en el que intenta mantenerse en pie acusando a todos los demás: a los periodistas, los jueces, la oposición, los empresarios, los autónomos. En su imaginación, todos somos enemigos«.

Ha subrayado que Sánchez «se inventa amenazas por todas partes para justificar que el fin justifica los medios. Y su único fin, su esencia, su única motivación, es mantenerse en el poder. A toda costa. Sin escrúpulos«.

«Es sonrojante escuchar a Pedro Sánchez hablar de 'los poderosos' cuando ellos son los que tienen el poder, pero no pueden gobernar. Sus socios parlamentarios los tienen atados de pies y manos. Así lo quisieron con una alianza imposible y toda España lleva pagándolo durante seis años»

Ha concluido que «ayer acabó el congreso de la vergüenza. El de los problemas imaginarios. Esos que sólo suceden en la cabeza de los socialistas, porque España no está en eso. Andalucía no está en eso. Porque esta sociedad no es como la dibujaron este fin de semana los miembros del PSOE».