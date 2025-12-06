Suscríbete a
ABC Premium

Las motos de agua no podrán circular por aguas del Parque Natural Cabo de Gata

La contaminación acústica impacta sobre la fauna y molesta a los visitantes y la elevada velocidad que alcanzan supone un riesgo de colisiones con ejemplares de especies y los propios bañistas

Cabo de Gata en Almería, ante el reto del crecimiento turístico sin perder su esencia de parque natural

Cuevas marinas de Cabo de Gata, los tesoros naturales que esconde el Mediterráneo en Almería

Motos acuáticas en el mar
Motos acuáticas en el mar r. d.

S. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ultima la próxima publicación en el BOJA de la resolución por la que se restringe el uso de motos de agua en las 12.000 hectáreas de superficie marina del Parque Natural, correspondientes con una franja de ... una milla náutica de anchura (1.852 metros).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app