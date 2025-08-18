Suscríbete a
Cabo de Gata en Almería, ante el reto del crecimiento turístico sin perder su esencia de parque natural

Durante julio de 2025 se ha registrado un 3,4% más de vehículos que acceden a sus playas de acceso restringido, que en el mismo mes de 2024

Vista de la cala de Mónsul, una de las joyas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
R. Pérez

Almería

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se enfrenta un verano más al equilibrio entre su creciente fama y la necesidad de conservar uno de los espacios naturales más singulares del Mediterráneo. En julio de 2025, las playas y calas situadas a poniente del núcleo ... nijareño de San José, desde Genoveses hasta Cala Carbón, registraron la entrada de 15.035 vehículos privados, un 3,4% más que en el mismo mes de 2024. El dato, aunque moderado, vuelve a poner en liza el debate sobre la presión humana en un entorno de alto valor ecológico.

