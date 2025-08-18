Cabo de Gata en Almería, ante el reto del crecimiento turístico sin perder su esencia de parque natural

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se enfrenta un verano más al equilibrio entre su creciente fama y la necesidad de conservar uno de los espacios naturales más singulares del Mediterráneo. En julio de 2025, las playas y calas situadas a poniente del núcleo ... nijareño de San José, desde Genoveses hasta Cala Carbón, registraron la entrada de 15.035 vehículos privados, un 3,4% más que en el mismo mes de 2024. El dato, aunque moderado, vuelve a poner en liza el debate sobre la presión humana en un entorno de alto valor ecológico.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha reforzado este verano su estrategia de sensibilización. El objetivo es claro, que cada visitante adopte un comportamiento respetuoso durante su estancia. El parque, que abarca 49.500 hectáreas, está catalogado como Reserva de la Biosfera, Geoparque Mundial por la Unesco, Humedal Ramsar y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo. Esta condición de «tesoro ecológico» exige una vigilancia constante.

Las recomendaciones no son nuevas, pero sí han sido actualizadas para hacer frente a la masificación turística. Se insiste, por ejemplo, en la prohibición de recoger especies de flora y fauna, tanto terrestres como marinas. Una acción que muchos consideran inofensiva, pero causa graves alteraciones en un ecosistema tan frágil. También se recuerda que no se deben abandonar residuos ni salirse de los senderos marcados, con especial atención a zonas de alta sensibilidad como la duna de Mónsul o de Los Escullos.

En el ámbito marino, las medidas son igual de estrictas. El buceo con equipo autónomo requiere autorización previa, al igual que las salidas organizadas de más de cinco kayaks o tablas de 'paddle surf'. La pesca recreativa solo está permitida fuera de las zonas de reserva integral, mientras que la pesca submarina está prohibida en toda la franja marina. Además, el fondeo de embarcaciones queda restringido en zonas balizadas, sobre fondos rocosos o sobre praderas de posidonia.

En tierra firme, las restricciones prosiguen. No está permitida la acampada libre ni el estacionamiento nocturno de autocaravanas fuera de las áreas habilitadas. El uso recreativo de drones también está vetado. Y si se participa en actividades turísticas, deben contratarse solo con servicios autorizados.

Control de accesos

Los datos de acceso de vehículos se recogen gracias a un sistema de control gestionado por la empresa concesionaria Torres y González Díaz, que también se encarga de la limpieza del entorno, la información medioambiental a los usuarios, y el mantenimiento de las pistas de acceso. La media diaria de entradas en julio fue de 485 vehículos, respecto al total mensual supone 496 más que en el mismo mes del año anterior. Aunque todavía por debajo de los registros más altos desde 2014, el aumento confirma la presión constante a la que se ve sometido el parque durante la temporada alta.

Para mitigar el impacto, la Junta mantiene hasta el 28 de septiembre la regulación del acceso con franjas horarias concretas. Entre las 8.00 y las 11.00 horas se permite la entrada, pero una vez completado el aforo, la barrera permanece cerrada hasta las 14.00 horas. No será hasta las 16.30 horas cuando se abre una nueva ventana de acceso, para luego volver a cerrar hasta las 18:30. Solo entonces, y si hay plazas disponibles, se puede autorizar de nuevo la entrada. Además, se habilita una zona de espera para 30 vehículos, y el paso de coches se supedita a las salidas que se produzcan.

Vehículos aparcados junto a la playa del Corralete en el parque natural en una imagen de archivo ABC

Masificación

Durante las fiestas de Aguamarga, celebradas a finales de julio, el Ayuntamiento de Níjar tomó la decisión de solicitar formalmente a empresas de autobuses que cancelaran los viajes organizados hacia este núcleo costero. La medida se adoptó como respuesta al temor de una avalancha similar a la vivida en la Isleta del Moro semanas antes, donde más de 300 jóvenes se desplazaron en bus y provocaron aglomeraciones, problemas de convivencia y una presión excesiva que dejó la zona llena de residuos.

El director conservador del parque, Salvador Parra, ha recalcado que «la conservación de este entorno privilegiado es una tarea colectiva, en la que la Consejería de Sostenibilidad pone los medios, pero donde la conducta individual de cada visitante tiene un peso decisivo». Así, ha insistido en que solo desde el respeto y la responsabilidad se podrá garantizar que las maravillas del Cabo de Gata sigan siendo patrimonio de todos.

El reconocimiento a nivel nacional e internacional de sus playas, junto a las imágenes compartidas por miles de visitantes en redes sociales, han convertido al parque en un destino cada vez más demandado. Esta creciente proyección mediática refuerza su atractivo, pero también incrementa los efectos negativos sobre sus recursos y exige una gestión más sostenible del flujo turístico.