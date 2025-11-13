Suscríbete a
ABC Premium

SUCESOS

Doce detenidos y 1.500 kilos de cocaína intervenidos en un operativo histórico en varios pueblos de Almería

La Guardia Civil ha desmantelado a una organización criminal que estaba asentada en Pechina, Viator, Roquetas de Mar, La Mojonera, Vícar y El Ejido

Segunda operación para desmantelar una red de tráfico de drogas y armas de guerra con un total de 46 detenidos en Almería

Agentes de Guardia Civil detienen a un individuo en Almería en una imagen de archivo
Agentes de Guardia Civil detienen a un individuo en Almería en una imagen de archivo ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un total de 12 personas han sido detenidas en una operación ejecutada por la Guardia Civil en la que se han incautado de 1.500 kilos de cocaína así como otras cantidades de marihuana, armas y vehículos tras los registros que se han realizado ... en varios municipios de la provincia de Almería. Esta actuación, declarada bajo secreto a través del Juzgado de Instrucción 2 de Berja, se encuadra en una una investigación que se ha venido desarrollando durante los últimos meses contra una organización dedicada al tráfico de drogas con actividad en Pechina, Viator, Roquetas de Mar, La Mojonera, Vícar y El Ejido, además de otros municipios almerienses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app