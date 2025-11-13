Doce detenidos y 1.500 kilos de cocaína intervenidos en un operativo histórico en varios pueblos de Almería

Un total de 12 personas han sido detenidas en una operación ejecutada por la Guardia Civil en la que se han incautado de 1.500 kilos de cocaína así como otras cantidades de marihuana, armas y vehículos tras los registros que se han realizado ... en varios municipios de la provincia de Almería. Esta actuación, declarada bajo secreto a través del Juzgado de Instrucción 2 de Berja, se encuadra en una una investigación que se ha venido desarrollando durante los últimos meses contra una organización dedicada al tráfico de drogas con actividad en Pechina, Viator, Roquetas de Mar, La Mojonera, Vícar y El Ejido, además de otros municipios almerienses.

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado este jueves en Granada algunos datos del resultado del operativo. Además, ha señalado la «relevancia e importancia» de esta actuación que ha calificado «casi histórica». «No tenía yo recuerdo de una tonelada y media de cocaína haberla incautado en Almería», ha insistido a la hora de destacar la operación.

Además de la importante cantidad de cocaína aprehendida, los agentes también se han incautado de 764 plantas de marihuana, un arma corta y cinco vehículos, según ha desgranado Fernández. El delegado del Gobierno en Andalucía ha destacado la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico, especialmente con países como Marruecos o Portugal, así como la colaboración de Europol e Interpol, para culminar con éxito las operaciones.

«Quiero felicitar una vez más a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su profesionalidad, por su valentía y su eficacia a la hora de llevar a cabo todas estas operaciones y luchar contra una lacra que a nadie se le escapa, que es el tráfico de drogas», ha manifestado Fernández.

En esta línea, ha subrayado que esta operación se integra en el Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico, inicialmente centrado en el Campo de Gibraltar y actualmente extendido a seis provincias andaluzas, entre ellas Granada y Almería. A nivel regional, ha detallado que se superan ya las 29 o 30 operaciones, con miles de detenidos y más de 2.000 toneladas de droga incautada.

La investigación sobre esta organización que operaba en varios municipios almerienses continua abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones e incautaciones de drogas, dinero, armas o vehículos. En menos de una semana, se trata del segundo macrooperativo policial contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en la provincia de Almería.