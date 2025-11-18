La Diputación de Almería ya tiene nuevo presidente en funciones tras la detención de Javier A. García

La Diputación de Almería ya tiene un nuevo presidente, aunque en funciones, tras la detención de Javier A. García por agentes de laUnidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. El vicepresidente de la ... Diputación de Almería, Ángel Escobar Céspedes, asume la presidencia en funciones de la Institución Provincial tras las diligencias judiciales que se han llevado a cabo durante la mañana de este martes.

Ángel Escobar ha explicado que la Diputación continúa colaborando con la investigación, así como con los requerimientos de las diligencias que se han practicado durante toda la jornada, así como con cuantas actuaciones se requieran en el marco de esta investigación judicial.

La Institución Provincial se ha puesto a disposición de la justicia para aclarar todos los detalles relacionados con la investigación, que bajo secreto de sumario se desarrolla, con el fin de proteger a la Diputación en aras de la transparencia y de la verdad.

La decisión se produce tras las detenciones del que hasta hace unas horas era presidente de la Diputación, Javier A. García, y del vicepresidente segundo, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, en la segunda fase del 'caso Mascarillas', que investiga presuntos contratos irregulares de obras con los que se habrían obtenido el cobro de comisiones.

De forma paralela, el PP andaluz también ha suspendido de militancia a los cargos toda vez que el Comité de Derechos y Garantías del partido ha incoado expediente informativo a fin de esclarecer los hechos objeto de la instrucción relacionados con Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez.