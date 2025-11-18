Suscríbete a
La Diputación de Almería ya tiene nuevo presidente en funciones tras la detención de Javier A. García

La institución provincial se ha puesto a disposición de la justicia para aclarar los detalles relacionados con la investigación por presuntos contratos irregulares

Detienen al presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares en el caso mascarillas

Ángel Escobar junto a Javier A. García y Fernando Giménez, estos dos últimos detenidos por la UCO en Almería
Ángel Escobar junto a Javier A. García y Fernando Giménez, estos dos últimos detenidos por la UCO en Almería ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

La Diputación de Almería ya tiene un nuevo presidente, aunque en funciones, tras la detención de Javier A. García por agentes de laUnidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. El vicepresidente de la ... Diputación de Almería, Ángel Escobar Céspedes, asume la presidencia en funciones de la Institución Provincial tras las diligencias judiciales que se han llevado a cabo durante la mañana de este martes.

