Detienen al presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares en el caso Koldo

Detienen al presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares en el caso Koldo

Agentes de la UCO han detenido este martes al político del Partido Popular y a cuatro personas más, entre las que se encuentran el vicepresidente de la Diputación y el alcalde de Fines

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García
El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García Archivo

El presidente de la diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha sido detenido por contratos irregulares en el marco del caso Koldo.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han detenido este martes en Almería, a varias personas entre ... las que se encuentran el presidente de su Diputación, Javier Aureliano Garía Molina, el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez (PP) y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón (PP), según han confirmado fuentes de la investigación a ABC.

