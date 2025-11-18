Detienen al presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares en el caso Koldo

El presidente de la diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha sido detenido por contratos irregulares en el marco del caso Koldo.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han detenido este martes en Almería, a varias personas entre ... las que se encuentran el presidente de su Diputación, Javier Aureliano Garía Molina, el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez (PP) y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón (PP), según han confirmado fuentes de la investigación a ABC.

El caso se encuentra bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería y precisamente se trata del juzgado que instruye el caso 'Mascarillas' por el que tanto Gimenéz como Sánchez ya estaban investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial. [Noticia en ampliación]

