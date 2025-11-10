Suscríbete a
ABC Premium

CULTURA

Estas son las nuevas estrellas del Festival de Cine de Almería: Eduard Fernández, Johnatan Rhys Davies, Adriana Ugarte y Leo Harlem

Del 14 al 23 de noviembre se celebrarán más de cien actividades, todas gratuitas, como proyecciones y concursos de largos, series y cortos, homenajes y galas

El Cortijo del Fraile se prepara para renacer como espacio cultural en pleno Cabo de Gata en Almería

El presidente de Diputación junto a la delegada del Gobierno de la Junta, la alcaldesa de Almería y el director de Fical
El presidente de Diputación junto a la delegada del Gobierno de la Junta, la alcaldesa de Almería y el director de Fical ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El XXIV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha iniciado su cuenta atrás para llenar la provincia de la magia del cine durante diez días, del 14 al 23 de noviembre de 2025. Impulsado por la Diputación Provincial de Almería, FICAL se ha ... consolidado como el evento cultural más significativo de la provincia y, crucialmente, como la gran antesala de los Premios Goya.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app