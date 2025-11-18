El PP andaluz suspende de militancia al presidente de la Diputación de Almería tras su detención por el 'caso mascarillas'

El PP andaluz ha suspendido de militancia a los cargos del PP de Almería detenidos este martes. Según la formación, tras las últimas informaciones oficiales derivadas de la investigación iniciada por el Juzgado de instrucción 1 de Almería, el Comité de Derechos y Garantías del ... PP de Andalucía ha incoado expediente informativo a fin de esclarecer los hechos por los que se ha arrestado a Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez.

Del mismo modo, ha propuesto la suspensión cautelar de su militancia, en tanto en cuanto se esclarezcan los hechos objeto de esta investigación, siendo efectiva con carácter inmediato.

En el caso de Javier Aureliano García es una posición sensible, ya que no solo es el presidente de la Diputación Provincia, sino también el presidente del partido en Almería. Por el que su suspensión descabeza el partido.

Desde el PP de Andalucía esperan que, tras esta investigación, no exista responsabilidad alguna por parte de estos afiliados, y pone de manifiesto el derecho de los mismos a la presunción de inocencia y a la defensa de sus intereses en este procedimiento.

Las funciones de presidente del PP de Almería serán asumidas por el actual secretario general provincial, Ramón Fernández-Pacheco, que fue alcalde de Almería y ahora es consejero del Gobierno andaluz.