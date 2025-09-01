Detienen a un hombre por intentar degollar con un cuchillo a su mujer en Roquetas de Mar

Control de la Guardia Civil en Roquetas de Mar en una imagen de archivo

La Guardia Civil ha detenido durante la jornada de este domingo en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre acusado de tentativa de homicidio tras agredir con un cuchillo en el cuello a su esposa. La víctima, una mujer de 31 años, resultó herida y fue trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas. Se desconocen las circunstancias en la que se produjo el brutal ataque que se investiga como un posible caso de violencia de género.

De acuerdo con los datos facilitados por el servicio de emergencias 112 Andalucía, el incidente tuvo lugar alrededor de las 9.05 horas en la barriada roquetera de Los Cortijos de Marín, tras recibirse un aviso por una posible agresión. Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y personal sanitario, que hallaron a la mujer con una lesión en el cuello.

En las inmediaciones también fue localizado el presunto agresor, identificado como su marido, que portaba un arma blanca. Tanto el hombre como la mujer son origen marroquí y por el momento no se ha informado si había denuncias previas por parte de la víctima.

Los servicios sanitarios lograron estabilizar a la mujer en el lugar del ataque y posteriormente fue trasladada para su ingreso en la Unidad de Cuidados Críticos (UCI) del Hospital Torrecárdenas en Almería capital. El agresor fue detenido en el mismo escenario de los hechos por un presunto delito de tentativa de homicidio, y el arma utilizada en la agresión fue intervenida.