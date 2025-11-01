Suscríbete a
sucesos

Detenido por abandonar el cadáver de un drogadicto que había muerto en un narcopiso en Roquetas de Mar

Los hechos han ocurrido en un punto activo de venta de drogas de la conflictiva barriada de las 200 viviendas

Un hombre abandonó en la calle el cadáver de un drogadicto muerto en un narcopiso de Roquetas de Mar
R. Pérez

R. Pérez

Almería

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a un varón de 37 años, como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de socorro. El hombre había abandonado el cadáver en la acera de ... una persona que muerta en un punto activo de venta de drogas de la barriada de las 200 viviendas del término municipal de Roquetas de Mar.

