Detenido por abandonar el cadáver de un drogadicto que había muerto en un narcopiso en Roquetas de Mar

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a un varón de 37 años, como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de socorro. El hombre había abandonado el cadáver en la acera de ... una persona que muerta en un punto activo de venta de drogas de la barriada de las 200 viviendas del término municipal de Roquetas de Mar.

El pasado mes de julio, sobre las 18.00 horas la Guardia Civil tuvo conocimiento de que, en la Calle Blas Infante de la conflictiva barriada roquetera, se encontraba una persona tirada en el suelo y posiblemente fallecida. Una vez llegaron al lugar los miembros de la fuerza actuante, se solicita asistencia de los servicios médicos que, no certifican la muerte natural con lo que se activa el protocolo judicial.

Fuerzas del Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, se hacen cargo de la investigación, recogiendo todos los indicios y testimonios posibles en el lugar de los hechos. Tras la investigación minuciosa llevada a cabo por personal de la Guardia Civil, se obtienen indicios vigorosos, fundados y racionales que permite conocer que el cuerpo localizado había sido trasladado desde un activo punto de droga a la vía pública, para eludir la acción policial.

De la misma manera, se localiza este activo punto de venta de droga, que es desmantelado antes de finalizar la presente investigación a través de la operación Puvicen en septiembre de este año. Como resultado de esta investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería detuvo al hombre que fue puesto, junto con las diligencias, a disposición de la Autoridad Judicial.

En la operación Puvicen se desmanteló un punto de venta de estupefacientes en una vivienda donde residían dos personas, de 28 y 37 años. Los agentes intervinieron diferentes sustancias, dinero en efectivo, una pistola táser, una balanza digital de precisión, un spray de defensa y un arma blanca de 45 centímetros.

Durante la intervención los agentes encontraron en el salón un perro de raza pitbull en estado agresivo, que dificultó el aseguramiento de la vivienda, siendo necesaria la intervención de una empresa especializada en control de canes, que se encargó de retirar al animal de forma segura. Los agentes del Área de Investigación de Roquetas de Mar y la Patrulla Reserva de Compañía de El Ejido, localizaran en el interior del domicilio a cuatro personas consumidoras de droga, así como a los presuntos responsables del punto de venta