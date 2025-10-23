Suscríbete a
ABC Premium
Actualidad
Así será el nuevo reparto de minutos de las cofradías del Domingo de Ramos por carrera oficial

Guardias civiles alertan de que muchos cuarteles de Almería no pueden mantener patrullas ni garantizar la seguridad

En puestos principales como los de Vícar o El Ejido no es posible mantener un servicio operativo las 24 horas, según denuncia la AEGC

Cuarteles colapsados en Almería por la avalancha de inmigrantes

Guardias civiles denuncian la grave situación de inseguridad en Almería «donde se han vuelto habituales los tiroteos»

Operativo de la Guardia Civil en Roquetas de Mar
Operativo de la Guardia Civil en Roquetas de Mar ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los guardias civiles de la provincia de Almería, a través de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), han lanzado una seria advertencia sobre la situación que atraviesan los acuartelamientos de la zona. La asociación denuncia una «grave carencia de medios humanos y materiales» ... que está comprometiendo la seguridad ciudadana y la calidad del servicio público que se presta a los almerienses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app