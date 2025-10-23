Guardias civiles alertan de que muchos cuarteles de Almería no pueden mantener patrullas ni garantizar la seguridad

Los guardias civiles de la provincia de Almería, a través de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), han lanzado una seria advertencia sobre la situación que atraviesan los acuartelamientos de la zona. La asociación denuncia una «grave carencia de medios humanos y materiales» ... que está comprometiendo la seguridad ciudadana y la calidad del servicio público que se presta a los almerienses.

La presión derivada del aumento de la inmigración irregular y del incremento del tráfico de drogas en las costas del levante y poniente almeriense ha agravado un problema que, según la AEGC, «ya se ha vuelto insostenible». En puestos principales como los de Vícar o El Ejido no es posible mantener un servicio operativo las 24 horas, mientras que en otros, como Roquetas de Mar, las patrullas que salen son «la mitad de las que deberían».

Esta falta de efectivos está dejando sin vigilancia amplias zonas rurales y costeras durante buena parte del día. Los agentes, además, se ven obligados a realizar turnos más largos y asumir una carga de trabajo excesiva, tanto en tareas de seguridad ciudadana como en la atención al público. El aumento de denuncias y diligencias penales, muchas de ellas relacionadas con el narcotráfico, está generando colapsos en los servicios de atención al ciudadano, advierte la asociación.

La AEGC alerta también del impacto que esta situación tiene sobre la salud y el bienestar de los guardias civiles. «El desequilibrio entre las exigencias del servicio y el número real de efectivos provoca un desgaste constante y aumenta el riesgo para los agentes que patrullan, especialmente en zonas con alta conflictividad o presión migratoria», subraya.

Por ello, la organización exige al Ministerio del Interior una revisión urgente de las plantillas y de los medios asignados a la Comandancia de Almería, así como la reactivación de unidades especializadas que refuercen la lucha contra el narcotráfico y apoyen la gestión migratoria sin descuidar la seguridad ciudadana.

«La actual estructura no permite atender eficazmente la extensión territorial, la complejidad de los servicios ni el volumen de incidentes que se registran a diario», concluye la AEGC, que reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los guardias civiles y con la seguridad de todos los almerienses.