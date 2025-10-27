«Así me gano la vida»: detienen a un hombre en Almería con 300 litros de gasolina para el petaqueo

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre de 45 años que transportaba doce garrafas de gasolina, alrededor de 300 litros, en el interior de su vehículo particular, sin medidas de seguridad ni recipientes homologados, lo que constituía un riesgo grave para ... la seguridad colectiva. La intervención se produjo tras el aviso de un agente fuera de servicio que observó cómo dos personas llenaban garrafas de combustible en una gasolinera de la carretera AL-3117.

A la llegada de los agentes uniformados, comprobaron que el vehículo portaba las garrafas repletas de gasolina distribuidas entre el maletero y los asientos traseros, sin ventilación ni sistemas de sujeción. Durante la actuación, el conductor manifestó que «se ganaba así la vida», transportando combustible hasta una localidad cercana.

La investigación permanece abierta para determinar si el carburante podría haber estado destinado al abastecimiento de embarcaciones de alta potencia empleadas por redes criminales, una práctica conocida como petaqueo. El detenido fue puesto a disposición judicial tras instruirse las diligencias correspondientes, y las doce garrafas de gasolina intervenidas fueron depositadas en la Comisaría Provincial de Almería para su análisis y custodia.

La Policía Nacional en Almería ha reforzado la vigilancia sobre este tipo de conductas, en las que se combina el riesgo de accidente con la posible colaboración con actividades ilícitas. El transporte o suministro de combustible sin las debidas garantías de seguridad no es una actividad inocua, sino que pone en peligro la vida de sus autores y la de quienes les rodean.

El incumplimiento de la legislación vigente puede acarrear sanciones administrativas muy significativas, incluyendo multas de hasta seis millones de euros, suspensión o revocación de la autorización administrativa de la estación de servicio, así como el cierre temporal del establecimiento o retirada del producto en caso de riesgo grave o reiteración. Además, la normativa sobre transporte de mercancías peligrosas (ADR) exige que los envases sean homologados y seguros, y su incumplimiento puede generar responsabilidad civil en caso de accidente o incendio.

La Comisaría Provincial de Almería subraya que la práctica del petaqueo constituye un riesgo real y una pieza logística clave en el sostenimiento de redes criminales que operan desde el mar. Por ello, hace un llamamiento a los titulares y empleados de estaciones de servicio para que nieguen el suministro en garrafas no homologadas o cantidades inusuales, verifiquen la identidad de los compradores y comuniquen de inmediato a la Policía Nacional cualquier operación sospechosa.