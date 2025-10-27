Suscríbete a
SUCESOS

«Así me gano la vida»: detienen a un hombre en Almería con 300 litros de gasolina para el petaqueo

Un agente de paisano sorprendió a dos hombres llenando garrafas en una gasolinera y avisó a la Policía, que arrestó al conductor por transportar combustible de forma ilegal

Los clanes del petaqueo protagonizan una escalada criminal en Almería

El detenido llevaba 12 garrafas de gasolina en su vehículo particular
R. Pérez

R. Pérez

Almería

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre de 45 años que transportaba doce garrafas de gasolina, alrededor de 300 litros, en el interior de su vehículo particular, sin medidas de seguridad ni recipientes homologados, lo que constituía un riesgo grave para ... la seguridad colectiva. La intervención se produjo tras el aviso de un agente fuera de servicio que observó cómo dos personas llenaban garrafas de combustible en una gasolinera de la carretera AL-3117.

