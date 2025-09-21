Unas 417.000 personas piden ayuda al médico para dejar de fumar en los últimos cinco años en Andalucía

En los últimos cinco años en los distintos distritos sanitarios y hospitales de Andalucía, 417.289 personas (53 % hombres y 47% mujeres) se han sometido a intervenciones avanzadas para tratar su adicción al tabaco, según los datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud ( ... SAS).

En el 93,69% de los casos (390.971 personas) se ha desarrollado en la modalidad individual, mientras que en el 6,31% restante (26.318 personas), lo ha sido en la categoría grupal. «Todas las personas continúan en seguimiento durante al menos un año tras finalizar el tratamiento, y desde los centros de atención primaria se valora continuamente su situación», señala el SAS.

El tratamiento para abandonar el tabaquismo, a parte del consejo básico que desde los centros de salud se lleva a cabo de manera generalizada, consiste en dos modalidades de abordaje. Por un lado la Intervención Avanzada Individual en la que un profesional sanitario apoya desde la consulta individual a las personas que desean dejar de fumar. Y por otro la terapia también se puede realizar en el ámbito grupal (Intervención avanzada grupal.

Tipos de intervención

En ambos tipos de intervención se combinan los tratamientos cognitivo-conductual y el farmacológico (multicomponente). Entre los fármacos utilizados se encuentran Citisiniclina (o Citisina), Vareniclina, Tratamiento Sustitutivo con Nicotina (TSN) y Bupropion.

El tratamiento de la Citisina es el más común. Así, entre enero y marzo de este año se han beneficiado de este compuesto 20.164 pacientes en Andalucía, lo que le ha supuesto al SAS un desembolso de 2,2 millones de euros.