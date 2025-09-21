Suscríbete a
ABC Premium

Unas 417.000 personas piden ayuda al médico para dejar de fumar en los últimos cinco años en Andalucía

El SAS ha dispensado dosis de Citisina, el fármaco más común contra la adicción, a 20.164 pacientes de enero a marzo

Más de la mitad de los adolescentes ha caído ya en los 'vapers'

Una mujer rompe un pitillo
Una mujer rompe un pitillo ARCHIVO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En los últimos cinco años en los distintos distritos sanitarios y hospitales de Andalucía, 417.289 personas (53 % hombres y 47% mujeres) se han sometido a intervenciones avanzadas para tratar su adicción al tabaco, según los datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud ( ... SAS).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app