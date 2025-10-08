Hasta 1.906 funcionarios promocionan más rápido en la Junta de Andalucía gracias al primer concurso abierto y permanente de traslados

La Junta de Andalucía ha resuelto el primer concurso abierto y permanente de traslados con la adjudicación de 1.906 plazas a funcionarios. Este nuevo modelo de promoción interna facilita la movilidad y la cobertura de puestos de manera más rápida.

A través de ... este proceso, convocado en junio de 2025, 1.906 funcionarios han accedido a puestos de base y estructurales de todas las consejerías, según ha informado la Consejería de Función Pública al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. Aparte de agilizar los traslados, el concurso abierto y permanente facilita la estabilización de las plantillas y estimula la carrera profesional de los empleados públicos. Los adjudicatarios tomarán posesión de sus puestos el 1 de noviembre.

El proceso arrancó el 3 de junio de 2025 con la convocatoria simultánea en toda la Junta de Andalucía de 3.256 plazas vacantes (993 puestos base y 2.263 a puestos de estructura) en todas las consejerías, la Agencia de la Competencia, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Agencia de la Dependencia, el Consejo Consultivo, el Audiovisual y el de la Transparencia.

Un total de 6.529 funcionarios presentaron 30.794 solicitudes, ya que el que el 60% de los participantes optó a varias plazas. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 23 de junio de 2025.

Sistema de baremación automatizado

La novedad es el uso de un procedimiento automatizado para baremar las solicitudes y méritos a través de la aplicación SIRhUS (Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía) y en colaboración con la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

La incorporación de programas robotizados ha agilizado el proceso y el 3 de septiembre se publicaron en BOJA los listados provisionales con 1.906 adjudicatarios. Tras el periodo de alegaciones, se han analizado 3.487 por las comisiones de valoración en un tiempo récord que ha permitido resolver la adjudicación definitiva el 30 de septiembre de 2025 y publicar los listados en el BOJA del 6 de octubre de 2025 (https://juntadeandalucia.es/eboja/2025/192/s52.html).

La convocatoria simultánea de 18 procedimientos ha sido excepcional al ser la primera vez que se pone en marcha este modelo de provisión de puestos. En adelante, este nuevo concurso se organizará mediante una convocatoria única anual, vigente durante todo el año natural, por la que cada consejería podrá ofertar plazas vacantes un mínimo de tres veces al año, con un compromiso de resolución máximo de cuatro meses.

Requisitos

Para poder participar en el concurso, los funcionarios deben llevar al menos dos años en un mismo puesto. Igualmente, deberán permanecer en los puestos obtenidos otros dos años antes de poder volver a concursar, lo que permitirá dar más estabilidad a las plantillas y, por tanto, un mejor servicio público. Para garantizar la estabilidad en los equipos de trabajo y evitar vacantes reiteradas, los puestos adjudicados serán irrenunciables, salvo en casos excepcionales regulados normativamente.