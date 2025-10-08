Suscríbete a
ABC Premium

Hasta 1.906 funcionarios promocionan más rápido en la Junta de Andalucía gracias al primer concurso abierto y permanente de traslados

El proceso comenzó en junio con la primera convocatoria simultánea de 2.356 plazas en todas las consejerías

La Junta de Andalucía lanzará este año un macro concurso de méritos para la promoción de funcionarios de todas las consejerías

El consejero José Antonio Nieto (centro), en una reunión sobre el concurso abierto y permanente en la Junta de Andalucía en mayo de 2025
El consejero José Antonio Nieto (centro), en una reunión sobre el concurso abierto y permanente en la Junta de Andalucía en mayo de 2025 manuel olmedo
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Andalucía ha resuelto el primer concurso abierto y permanente de traslados con la adjudicación de 1.906 plazas a funcionarios. Este nuevo modelo de promoción interna facilita la movilidad y la cobertura de puestos de manera más rápida.

A través de ... este proceso, convocado en junio de 2025, 1.906 funcionarios han accedido a puestos de base y estructurales de todas las consejerías, según ha informado la Consejería de Función Pública al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. Aparte de agilizar los traslados, el concurso abierto y permanente facilita la estabilización de las plantillas y estimula la carrera profesional de los empleados públicos. Los adjudicatarios tomarán posesión de sus puestos el 1 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app