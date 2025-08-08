Suscribete a
El Ejército de Israel se prepara para la invasión terrestre de Gaza

Esta nueva escalada obligará al desplazamiento de la población civil y abre el peligroso escenario de una guerra de guerrillas entre las ruinas de la Franja

Varias manifestaciones simultáneas protestan en Israel contra la nueva fase militar

El agrupamiento de tropas israelíes en la frontera para llevar a cabo la invasión terrestre de la Franja
Nathalie Duplan

Beirut

La noticia, esperada, llegó a altas horas de la madrugada: el gabinete político y de seguridad aprobó este viernes la propuesta del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de «derrotar a Hamás» y «tomar el control de la franja de Gaza», pero sin mostrar ... intención alguna de gobernarla.

