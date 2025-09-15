Una organización proisraelí se querella contra Sánchez y varios ministros por la difusión de mensajes políticos para el boicot de La Vuelta Ciclista

Las manifestaciones propalestinas cortan el recorrido de la Vuelta en el centro de Madrid

Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, asociación aconfesional e independiente cuyo objetivo es reforzar la relación entre España e Israel, ha anunciado que presentará una querella contra Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y varios ministros ante el Tribunal Supremo debido al «nuevo ataque a los principios de igualdad, neutralidad institucional y respeto a la legalidad vigente». La razón son las declaraciones en apoyo a las manifestaciones contra La Vuelta a España que provocaron la suspensión de la última etapa en Madrid el pasado domingo.

Desde la organización han querido expresar, además, que su «profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos en la etapa del pasado domingo de la Vuelta». Esto, según comunican, es un nuevo hecho que se suman «a los numerosos antecedentes» que vienen «denunciando de forma sistemática en los últimos años».

«Nuestra organización lleva tiempo alertando de la utilización de eventos deportivos de relevancia nacional para difundir mensajes políticos que no tienen cabida en un Estado de derecho», han declarando, añadiendo que «la permisividad de las autoridades frente a estas prácticas constituye una grave vulneración». Por todo ello, presentarán la querella ante el Tribunal Supremo «a fin de que se depuren las responsabilidades legales correspondientes y se restablezca el respeto a la ley y a las instituciones».

La asociación, hace una semana, ya denunció el «salto antisemita» de Pedro Sánchez por sus las sanciones y declaraciones contra Israel («Lo de Israel no es defenderse, es exterminar a un pueblo indefenso»). En el comunicado del pasado 8 de septiembre, declararon que «llamar «genocidio» y «exterminio» a la legítima defensa de una democracia asediada es una infamia histórica». Recordaron, además, que «ningún tribunal competente ha declarado la existencia de tal crimen; convertirlo en eslogan de gobierno es irresponsable y dañino para la posición internacional de España».