Sánchez refuerza el estado de alarma, que durará de momento hasta el 11 de abril

Hasta el 11 de abril incluído . Por ahora. Esa es la fecha hasta la que se prorrogará el estado de alarma. Pedro Sánchez se lo ha anunciado esta mañana a los presidentes autonómicos , lo ha confirmado después en una nueva comparecencia en Moncloa y el próximo miércoles lo tendrá que aprobar el Congreso de los Diputados. «Espero que ese compromiso que me trasladaron entonces pueda encontrar su respaldo en el Congreso», ha dicho el presidente del Gobierno.

Sánchez ha dicho que espera contar con el apoyo que le trasladaron hace unos días el resto de partidos políticos si había que proceder a esta prórroga, cuyo fundamento es llegar más allá de la semana principal de vacaciones con motivo de la Semana Santa para evitar millones de desplazamientos. El presidente ha justificado que esta decisión es «imprescindible» para vencer al virus y reducir la curva de contagios. Aunque en este punto ha reconocido «con humildad nuestras limitaciones como sociedad».

El presidente del Gobierno sí se ha mostrado exigente con la Unión Europea para avanzar en la toma de medidas de estímulo para las que ha dicho «no hay excusa que valga». Sánchez se ha referido por ejemplo a la idea de emitir bonos que permitan mutualizar la deuda de los estados miembros. Una idea muy extendida, y a la vez combatida, hace una década durante las crisis de deuda soberana que afectaron especialmente a los países mediterráneos. «Europa está en guerra contra el coronavirus y tenemos que responder con todas nuestras armas».

El Gobierno ha adoptado cinco nuevas órdenes para reforzar el actual decreto de estado de alarma. En primer lugar el Ejecutivo como mando único ha dispuesto que todas las Comunidades Autónomas puedan hacer uso de las instalaciones y de los medios materiales y humanos de las residencias privadas de mayores , con el fin de descongestionar las residencias públicas.

En segundo lugar se establece una restricción temporal, durante 30 días, de todos aquellos viajes que no sean imprescindibles desde terceros países. Esto no se aplica a miembros de la UE que vuelvan a su lugar de residencia. Esta medida anticipa que el estado excepcional podrá prolongarse más allá del 11 de abril. Lo que no implica que las medidas de confinamiento vayan a ser las mismas.

En tercer lugar las Fuerzas Armadas ampliarán sus actuaciones , por ejemplo para el traslado de enfermos desde instalaciones saturados a otros espacios más preparados. En cuarto lugar se facilitarán recursos a los Ayuntamientos para el reparto a domicilio de productos de primera necesidad a personas mayores. Y el quinto elemento es la apuesta por la fabricación nacional de productos para hacer frente a esta emergencia sanitaria, con el acuerdo de establecer una reserva estratégica de este tipo de productos para que ante una eventual situación así que no estemos «desprovistos como nos ha pillado en esta situación».

No obstante, y pese a que lo reclaman ya varios presidentes autonómicos y otros partidos políticos, Sánchez rechaza la idea del confinamiento de territorios o de la paralización total de la actividad laboral salvo la imprescindible y relacionada con la emergencia sanitaria. El presidente del Gobierno justifica que las medidas adoptadas son ya «durísimas», insistiendo en que España se encamina a un «confinamiento de un mes» y que ya está «a la vanguardia» en cuanto a contundencia de las medidas.