Coronavirus España en directo | Últimas noticias y cifras: 33.089 casos y 2.182 fallecimientos

12.23Rueda de prensa «Relajar las medidas antes de tiempo puede implicar segundas olas», dice Simón, «por lo que hay que mantener la tensión».

12.21Rueda de prensa Dice Simón que hay que seguir manteniendo una capacidad económica mínima que garantice la subsistencia de todo el país.

12.19Rueda de prensa Simón: «En varias ocasiones se ha hablado de que el pico se iba a alcanzar esta semana. Estos días van a ser cruciales. Llegar al pico no significa tener controlado el problema». La mejor medida, dice, es conseguir que las que ya se han tomado se implementen bien.

12.16Rueda de prensa Simón insiste en que «parece que estamos suavizando los casos que se notifican cada día», aunque reconoce que aún no se tiene la certeza de que se haya alcanzado el pico.

12.12Rueda de prensa Turno ahora para María José Rallo, secretaria general de Transportes. Las cifras de movilidad del fin de semana, dice, muestran la tendencia de descenso. El servicio de Cercanías ha contado con una ocupación del 5% respecto a lo que sería un fin de semana normal. En cuanto a los trenes de larga distancia, el nivel de utilización sigue siendo inferior al 5% y los autobuses de larga distancia han registrado un 96% menos de ocupación respecto a un fin de semana similar. En el caso del transporte aéreo, ayer hubo un 84% de operaciones menos que un domingo normal.

12.11Rueda de prensa Se trabaja también en el desarrollo de patrullas mixtas de seguridad entre militares y guardias civiles, explica el Jemad.

12.09Rueda de prensa Villarroya explica que las fuerzas armadas apoyan el mantenimiento diario del campamento instalado en Ifema, así como el apoyo al hospital de campaña que se está montando en las mismas instalaciones. También en la Fira de Barcelona se está colaborando en el montaje de un campamento para personas sin techo.

12.09Rueda de prensa Son 2.550 los efectivos que se dedican hoy a las labores de desinfección en residencias de mayores, estaciones, aeropuertos, puertos, etc., explica el Jemad.

12.08Rueda de prensa Miguel Villarroya, Jemad, asegura que la Guardia Real se incorpora a las tareas este lunes.

12.07Rueda de prensa La Policía, dice González, está colaborando con el Ministerio de Sanidad para realizar los test rápidos.

12.06Rueda de prensa Advierte González sobre los bulos que circulan, así como los envíos masivos de correos electrónicos que esconden estafas. Ayer, dice, detectaron un virus «muy peligroso» dirigido a profesionales sanitarios «que pretende romper todo el sistema informático de los hospitales».

12.05Rueda de prensa La Policía ha puesto 7.007 denuncias y 41 detenidos este fin de semana, según explica el director opertivo de la Policía Nacional, José Ángel González.

12.04Rueda de prensa Habla Ceña de prepararse para unos días «difíciles» en los que es esencial la «cohesión» para que las medidas tengan efecto.

12.02Rueda de prensa Ya hay 113 detenidos y casi 20.000 denuncias, dice Ceña.

11.59Rueda de prensa El director operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, explica que la Guardia Civil ha controlado a más de 16.ooo personas y ha realizado 372 denuncias. La circulación, dice, ha descendido un 88 por ciento en grandes ciudades. Destaca un bar cerrado en Almería donde un grupo de personas se encontraban consumiendo alcohol. «Con estos comportamientos no tendremos ningún miramiento».

11.58Rueda de prensa Hay 3.910 sanitarios infectados, dice Simón.

11.57Rueda de prensa Dice Simón que la letalidad entre los casos es equiparable respecto a los porcentajes por grupo de edad, siendo mayor en los mayores de 70 años.

11.55Rueda de prensa Fernando Simón explica que el incremento de casos es del 14%, igual que ayer, por lo que parece que «se mantiene una tendencia». Los ingresos en UCI, explica Simón, se va reduciendo respecto al total de los ingresados. Ha pasado, dice, desde un 15% a algo del 13%.

11.53Bélgica eleva a 88 las muertes por coronavirus y a 3.743 los casos positivos Bélgica ha registrado un total de 3.743 casos positivos por coronavirus y 88 fallecidos desde que la pandemia llegó al país, según el último balance comunicado por las autoridades este lunes y que señala que se han diagnosticado 342 nuevos casos en las últimas 24 horas.

11.45Carmen Calvo, ingresada La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se encuentra ingresada en la clínica Ruber de Madrid para ser tratada de una infección respiratoria. Entre las pruebas realizadas se le ha hecho la de coronavirus, cuyo resultado aún no se conoce, informa Moncloa.

11.40462 fallecidos en 24 horas La cifra de fallecidos supone 462 más que ayer, cuando el Ministerio comunicó 1.720 muertes.

11.37Actualización de datos España registra 33.089 casos, 2.182 fallecimientos y 3.355 altas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Hay además 2.355 pacientes en la UCI. Madrid sigue siendo la comunidad con mayor número de casos, con 10.575 contagios, 942 de ellos ingresados en la UCI, y 1.263 fallecidos.

11.30Badalona veta paseos con el perro más allá de 100 metros de la casa El Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) ha establecido que los paseos por el perro solo los pueda hacer una persona y que sean cortos, para cubrir las necesidades fisiológicas del animal y no más allá de una distancia de 100 metros del domicilio. El alcalde, Álex Pastor, toma estas medidas en un bando recogido por Europa Press, a la vista de que hay ciudadanos que realizan paseos con perros de forma poca segura y con el objetivo de minimizar riesgos, y ha recordado que no son actividades de ocio y que podrá sancionarse a quien contravenga.

11.20La Generalitat denuncia una estafa La Generalitat de Cataluña podría haber sido objeto de una estafa millonaria al intentar comprar en el mercado chino material para luchar contra el coronavirus por 35 millones de euros. Según publica este lunes «El País», el gobierno autonómico intentó comprar batas y mascarillas médicas para aprovisionar el ICS, el Instituto Catalán de la Salud, de la mano de la empresa Basic Devices. Ahora, la operación está en el aire aunque el Govern confía en recibir pronto el material. Léelo aquí.

11.10Muere por coronavirus un médico francés que trabajaba en urgencias pese a estar jubilado Jean-Jacques Razafindranazy, médico en un servicio de urgencias, anunció la muerte de su padre a través de las redes sociales de ese modo: «Se comportó como un héroe en el servicio de urgencias de Compiegne». Compiegne, ciudad de 80.000 habitantes, al norte de París. Zona de alto riesgo. Lo cuenta aquí Juan Pedro Quiñonero, corresponsal en París.

11.05664 Multas y un detenido en Madrid La Policía Municipal de Madrid interpuso el pasado domingo multas a 664 personas por incumplir las restricciones de tránsito decretadas en el estado de alarma y arrestó a un individuo en el distrito de Moncloa, según han informado fuentes municipales a Efe.

10.56Primer positivo en Siria El ministro de Salud sirio, Nizar Al Yaziji, confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Se trata de una mujer de 20 años a la que han puesto en cuarentena de dos semanas, según las palabras del responsable de sanidad. El Gobierno de Damasco comenzó a adoptar medidas para prevenir contagios hace varios días, decidió cerrar colegios y envió a equipos de desinfección a las calles de Damasco o Alepo, según informaron los medios oficiales. La cifra oficial de cero contagios resultaba llamativa en un país con vuelos diarios a Irán, principal foco del virus en la región, la llegada de peregrinos chiíes a los santuarios como el Sayda Zeinab y la presencia de miles de milicianos entrenados por iraníes en las filas que combaten junto al Ejército. Informa Mikel Ayestaran.

10.47Una madrileña lanza un «crowdfunding» para abastecer de material sanitario el Hospital 12 de Octubre Azucena Escalona, una vecina de Madrid, ha lanzado un 'crowdfunding' a través de la plataforma GoFundMe para recaudar dinero destinado a abastecer de material sanitario al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Por el momento, ya ha recaudado más de 1.700 euros. «Los recursos propios del hospital no pueden cubrir la gran cantidad de enfermos graves que llegan infectados por coronavirus cada día. Los profesionales sanitarios no disponen del material adecuado para protegerse», argumenta.

10.42Hong Kong prohíbe la entrada de extranjeros y la venta de alcohol en bares El Gobierno de Hong Kong ha prohibido la entrada y el tránsito de extranjeros a partir de este miércoles, en el marco de unas medidas para contener la expansión del coronavirus que contemplan también un veto a la venta de alcohol en bares y restaurantes. La jefa del Gobierno hongkonés, Carrie Lam, ha explicado que la prohibición de llegada de extranjeros estará en vigor y supondrá el rechazo en el aeropuerto. Tampoco podrán entrar los ciudadanos de la China continental, de Macao y de Taiwán que hayan viajado recientemente al extranjero.

10.35Menos papel higiénico y más cerveza Los españoles han moderado su cesta de la compra en el actual contexto de consumo marcado por la crisis del coronavirus y han rebajado la adquisición de aceite, preparados y papel higiénico, aunque la cerveza ha aumentado un 78% sus ventas, según el análisis semanal de Gelt. Una vez realizada la denominada 'compra de búnker', un aprovisionamiento que tiene como objetivo neutralizar el miedo y garantizar los víveres durante un periodo de aislamiento en casa, los artículos no perecederos y algunos como el papel higiénico ceden paso y bajan en el global de operaciones.

10.30Brasil eleva a 25 las muertes por coronavirus El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este domingo 25 muertes a causa de la pandemia de coronavirus, así como 1.546 casos de contagio, repartidos por todos los estados del país. Aunque ya se han registrado casos de coronavirus en los diferentes estados del país, es Sao Paulo, en el sur de Brasil, donde se han producido casi la totalidad de los decesos, 22, y a su vez, también tiene el mayor número de episodios confirmados, 631. Las tres restantes han tenido lugar en Río de Janeiro.

10.26Muere Benito Joanet, extécnico del Tenerife, Las Palmas y el Espanyol El CD Tenerife y la UD Las Palmas han lamentado el fallecimiento del entrenador catalán Benito Joanet, quien fue el técnico del equipo tinerfeño durante su segundo ascenso a Primera División, en la temporada 1988-1989, y del grancanario en la campaña 1991-1992. El que fuera entrenador de Hércules, RCD Espanyol y UD Salamanca, entre otros, falleció este domingo a los 84 años. Desde hace dos semanas estaba convaleciente de un ictus y su situación se complicó debido a una infección por coronavirus.

10.25Nueva Zelanda ordena el cierre de negocios Nueva Zelanda ha anunciado este lunes el cierre de negocios y actividades públicas, así como el confinamiento obligatorio, debido al COVID-19, mientras que Australia también impondrá limitaciones a partir de hoy, aunque aún no exige el aislamiento de las familias.

10.20Rusia eleva a 438 personas contagiadas el balance Rusia ha registrado 71 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que eleva a un total de 438 personas contagiadas el balance de la pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, según ha informado el primer ministro ruso, Mijail Mishustin.

10.12González Laya pide «solidaridad» La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, llamó este lunes a la responsabilidad de ciudadanos y responsables políticos autonómicos y municipales, a quienes trasladó que «es el momento de la solidaridad, no de la competencia entre nosotros, para poder salir de esto cuanto antes». Lo dijo en una entrevista en TVE recogida por Servimedia un día después de la videoconferencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de las comunidades autónomas, cuatro de los cuales (Andalucía, Cataluña, Madrid y Murcia) disintieron de la gestión del Ejecutivo ante la crisis del coronavirus y reclamaron medidas más restrictivas.

10.07Jordania recurre a antipalúdicos para tratar a los pacientes más graves Jordania ha recurrido al uso de antipalúdicos y retrovirales para el tratamiento de los pacientes en estado más grave. Las autoridades sanitarias del reino confirmaron a la cadena Al Jazeera la luz verde al uso de Hydroxychloroquine, pero que se ha prohibido su venta en farmacias para evitar que la gente comienzo a comprarlo como medida preventiva y esto provoque que no lo puedan administrar a quienes realmente lo necesitan. En Jordania se han registrado 112 casos y hay unas 5.000 personas en los centros de cuarentena abiertos por el Gobierno en hoteles de la capital y del Mar Muerto. Informa Mikel Ayestaran.

10.00El 20% de las residencias de mayores de Madrid han notificado contagios El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha apuntado este lunes que de las 500 residencias de mayores, tanto públicas como privadas, que hay en la Comunidad de Madrid, un 20 por ciento ha detectado contagios por coronavirus, que es donde la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha entrado para su desinfección. En este sentido, en una entrevista en Onda Cero, el vicepresidente regional ha pedido al Ministerio de Defensa que envíe al personal sanitario militar a estas residencias, ya que los trabajadores asistenciales están preparados en lo «social» pero no para atender una crisis sanitaria, y lo que se necesitan son «médicos».

9.45El consejero de Sanidad de Madrid: «Es probable que el pico de positivos llegue esta semana» El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, estima que el pico de contagios por coronavirus llegara esta semana y, a partir de entonces, lo normal es que comencemos a ver una caída de positivos confirmados. Así lo ha explicado esta mañana durante una intervención en «Herrera en Cope».

9.41La Bolsa española mantiene pérdidas del 3% La Bolsa española mantiene pérdidas del 3,09% tras la apertura y pone en riesgo los 6.200 puntos, arrastrada por el desplome que sufren los futuros estadounidenses ante las discrepancias entre republicanos y demócratas sobre el paquete de rescate económico para hacer frente al coronavirus. Pese a las subidas registradas en las dos últimas sesiones, gracias a las acciones llevadas a cabo por los bancos centrales para hacer frente a la pandemia, el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, vuelve al terreno negativo, y en los primeros compases de la sesión se deja 198,80 puntos, ese 3,09%, hasta los 6,244,50 puntos.

9.07Multas por las restricciones La Policía Local de Sevilla ha localizado y sancionado a la conductora de un turismo circulando por el barrio de Nervión en malas condiciones con tres adultos y cinco menores a bordo, entre ellos un bebé de 15 días, incumpliendo las limitaciones impuestas durante el estado de alarma. Además, el vehículo circulaba sin haber pasado la ITV y con una rueda pinchada.

9.06«Vamos España, se puede»: el mensaje de los investigadores españoles en China «Vamos España, se puede»; es el mensaje de aliento de un grupo de jóvenes investigadores españoles que desempeña su labor científica en China y que han comenzado ya a sentir el alivio de las estrictas medidas de aislamiento que se impusieron para contener la propagación del nuevo coronavirus. En un vídeo promovido por la Red de Investigadores China-España, numerosos investigadores han enviado sus mensajes narrando cómo vivieron y combatieron el aislamiento, cómo han llenado las horas en sus hogares y finalmente coinciden de forma unánime en que el esfuerzo ha merecido la pena.

9.00El Ejército de Tierra se desplegará este lunes en Oviedo y en Gijón El Ejército de Tierra, desplegado ya en los últimos días las calles de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Mieres y Castrillón, para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el control del cumplimiento de las medidas establecidas por el decreto de estado de alarma por la pandemia del coronavirus, volverá a estar presente este lunes en Oviedo y en Gijón. Esta actuación forma parte de la Operación Balmis, en la que han desplegado miles de militares en numerosas ciudades españolas, y los efectivos desplegados en Asturias pertenecen al Regimiento de Infantería Príncipe número 3, que forma parte de la Brigada Galicia VII y que tiene su sede en el acuartelamiento de Cabo Noval.

8.55Tres médicos muertos y varios cientos en estado crítico por el coronavirus en Filipinas Al menos tres médicos han muerto y varios cientos están ingresados en estado grave por el nuevo coronavirus en el marco de la campaña sanitaria para frenar la expansión de la pandemia a pesar de la falta de trajes de protección, han informado las autoridades filipinas este lunes.

8.41Harvey Weinstein da positivo Harvey Weinstein ha dado positivo por coronavirus en la cárcel

8.40Emiratos suspende todos los vuelos de pasajeros dos semanas Emiratos Árabes Unidos (EAU) decidió este lunes suspender todos los vuelos de pasajeros a partir del próximo miércoles 25 y por un periodo de dos semanas para frenar la propagación del coronavirus en uno de los principales nodos de transporte aéreo del mundo, informó hoy la agencia estatal de noticias WAM. La medida fue impuesta por la Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Desastres y por la Autoridad General de Aviación Civil, que decidieron «suspender todos los vuelos de pasajeros entrantes y salientes y el tránsito de pasajeros de aerolíneas en los EAU durante dos semanas», de acuerdo con WAM.

8.32Bankia también adelanta el pago de las pensiones Bankia abonará a sus clientes las pensiones de la Seguridad Social este lunes 23 de marzo por la tarde, dos días antes de la fecha prevista, que es el 25 de cada mes. Además, ha puesto en marcha una serie de iniciativas para evitar, en la medida de lo posible, que los pensionistas tengan que acudir a las oficinas. La entidad avisará además a sus receptores por SMS en las próximas horas con la recomendación de que no vayan a la sucursal bancaria, sobre todo, a las personas de más edad, «porque en estos momentos lo más importante es preservar la salud».

8.21Ibercaja anticipa al 25 de marzo el pago a sus clientes pensionistas Los clientes de Ibercaja con pensión domiciliada de la Seguridad Social recibirán en sus cuentas el ingreso correspondiente de su pensión del mes de marzo el próximo miércoles, día 25. La entidad anticipará sin coste el abono de estas prestaciones, con la finalidad de contribuir a mitigar el impacto que sus clientes están teniendo a consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, según informó la compañía en un comunicado. Esta medida se mantendrá hasta que se haya superado esta situación.

8.15Pruebas desde el coche El Área Sanitaria de Ferrol activa desde este lunes un punto fijo en el Hospital Novoa Santos para realizar pruebas a pacientes sospechosos de padecer coronavirus sin que tengan que bajarse del coche. Esta medida, que ya está implantada en otras áreas gallegas como la de Vigo, e implica la recogida de una muestra para realizar PCR a todos aquellos pacientes citados previamente para asistir a esa localización y comprobar si están infectados o no.

8.10Easyjet dejará en tierra la mayoría de su flota La aerolínea de bajo coste británica Easyjet va a dejar en tierra la mayoría de su flota de aviones a partir de mañana martes, 24 de marzo, tras los cierres de los espacios aéreos de muchos países europeos y las restricciones de viaje en otros. Según informa la compañía, su intención es continuar operando vuelos de rescate según sea necesario para repatriar a los clientes y estima que la mayoría de estas operaciones de rescate se completarán este lunes.

7.55Aumentan los casos en Brasil El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado 25 muertes a causa de la pandemia, así como 1.546 casos de contagio, repartidos por todos los estados del país. Es Sao Paulo, en el sur de Brasil, donde se han producido casi la totalidad de los decesos, 22, y a su vez, también tiene el mayor número de episodios confirmados, 631. Las tres restantes han tenido lugar en Río de Janeiro.

7.50El metro recorta su horario Metro de Madrid adelantará a partir de mañana su horario de cierre a las 24 horas para evitar desplazamientos debido a la crisis del coronavirus, con lo que el último servicio saldrá a las 24 horas frente a las 1.30 horas como sucede hasta ahora.

7.40Trump se plantea un cambio de rumbo en la crisis del coronavirus El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha emitido un mensaje críptico sobre un posible cambio de rumbo en la manera en la que EE.UU. está enfrentando la crisis del coronavirus. «No podemos dejar que la cura sea peor que el propio problema», dijo en Twitter poco antes de la medianoche del domingo, en una afirmación que podría sugerir que las medidas de confinamiento adoptadas en buena parte de EE.UU. suponen un impacto económico excesivo. «Al final del periodo de 15 días, ¡tomaremos una decisión sobre qué vía queremos tomar!», cerró en un mensaje escrito con letras mayúsculas. Hay cerca de cien millones de estadounidenses bajo órdenes de confinamiento en casa de sus estados y un parón en la actividad que puede causar que la economía entre en depresión y el paro, en el peor de los escenarios, se dispare hasta el 20%, un nivel desconocido en EE.UU.. Informa Javier Ansorena.

7.00Turistas españoles atrapados en Honduras Son un ejemplo de los cientos de españoles a los que la pandemia del coronavirus ha sorprendido fuera de casa, siete madrileños y dos murcianos que emprendieron una escapada de ensueño el pasado 9 de marzo, un viaje de buceo a la angosta isla hondureña de Roatán. Les han cancelado los vuelos de regreso, les obligan a dejar la casa que alquilaron, no tienen ni coche para ir al lejano supermercado, les repudian en la calle y no encuentran ayuda efectiva alguna para volver a casa. [Lee más aquí]

6.55México suma 65 contagios de COVID-19 en últimas 24 horas y llega a 316 casos Las autoridades sanitarias de México informaron este domingo de que el número de contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas en el país ha ascendido a 65, hasta llegar a 316 casos positivos -hasta el sábado sumaban 251-. Del total de positivos, 32 casos están hospitalizados y 284 son ambulatorios. Además, apuntaron que los casos sospechosos aumentaron a 793, mientras que los negativos fueron 1.667 y se mantuvieron en dos las defunciones.

6.45Corea del Sur confirma 64 nuevos casos de coronavirus, una treintena menos que el día anterior El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este lunes que se han registrado 64 nuevos casos de coronavirus, una treintena menos que el día anterior, por lo que el total de afectados en el país asciende a 8.961. Los casos detectados el domingo suponen la cifra más baja de infecciones diarias desde finales de febrero, mientras que el número de decesos se ha elevado a 111, en su mayoría mayores y con patologías previas, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap. De los 64 casos nuevos, 24 se han producido en Daegu y 2 en la provincia de Gyeongsang del Norte. El número total de infecciones en Daegu y Gyeongsang del Norte, los dos epicentros del virus en el país, ha alcanzado los 6.411 y 1.256, respectivamente.

6.33Uno de cada cinco españoles tiene algún caso de contagio en su entorno En menos de una semana, el número de españoles que conocen algún caso de contagio en su entorno más cercano, familiar o laboral, se ha doblado, y ha pasado del 11,5 por ciento al 22,3 por ciento, según el barómetro de ABC/GAD3. Por tanto, casi 10,5 millones de ciudadanos saben de algún caso de infección por el coronavirus muy cerca de él. [Lee más aquí]

6.32Canadá, la primera delegación que renuncia a los Juegos de Tokio 2020 Canadáha anunciado que para evitar riesgos a la salud, no enviará deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y ofreció todo su respaldo si se posponen por un año. La medida fue divulgada menos de ocho horas después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) fijara un plazo de cuatro semanas para concluir si puede mantener las fechas previstas para los Juegos y, si no es así, decidir cuándo podrían disputarse. [Lee más aquí]

6.30Japón exige cuarentena a todos los llegados desde Estados Unidos Japón exigirá a todos los viajeros que lleguen desde Estados Unidos que se sometan a una cuarentena de 14 días como medida para contener la propagación del nuevo coronavirus, anunció este lunes el primer ministro nipón, Shinzo Abe. La medida, que también afecta a los nacionales japoneses, se aplicará a partir del jueves 26 de marzo y está en línea con las restricciones impuestas anteriormente sobre los viajeros que hayan estado en China, Corea del Sur o la mayor parte de Europa.

6.30China informa de que no se han registrado nuevos casos de coronavirus a nivel local El Ministerio de Salud de China ha informado este lunes de que no se han registrado nuevos casos de coronavirus a nivel local, lo que supone el quinto día sin episodios confirmados para la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro de la pandemia. No obstante, las autoridades han registrado 39 casos importados del extranjero, por lo que ascienden a 353, así como nueve muertes, todas ellas en Wuhan.