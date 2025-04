Fernando Simón: «El número de profesionales sanitarios contagiados es de 3.475, el 12 por ciento del total»

El número de contagiados en España por coronavirus es de 28.572, lo que representa un incremento de 3.646, dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón que recordó que « los casos son los que se detectan; el número total de casos en la población es diferente y probablemente superior a esto , pero nos permite tener cierta estabilidad para elaborar las evoluciones".

De ese total, hasta ahora se han hospitalizado 15.554, de los que ingresados en UCI, es decir, casos graves, ascienden a 1.785. El número de fallecidos es de 1.720 y el de curados a 2.575.

«Otro dato que nos tiene que preocupar es el número de profesionales sanitarios afectados, que es de 3.475, alrededor del 12 por ciento del total de los casos ", explicó Simón. «Es el grupo poblacional de mayor riesgo en esta epidemia", añadió.

El experto dijo que la evolución de los datos «sigue siendo similar a la de los últimos días, pero sí que es cierto que la evolución no sabemos muy bien si va a ser mucho más larga pero desde luego no está empeorando respecto a los días anteriores". Simón apuntó también que el objetivo es conseguir que la incidencia de los últimos 14 días vaya bajando para las zonas oscuras (Comunidad de Madrid, País Vasco, La Rioja y Navarra) y no suba para el resto de comunidades. «Desgraciadamente sabemos que hay comunidades en las que va a seguir subiendo pero tenemos la esperanza que se llegue a ese nivel de las zonas más afectadas y que progresivamente bajen".

«La notificación de casos no va pareja a la transmisión del virus"

Simón dijo que respecto a ayer hay un descenso importante, del 26 por ciento , sin embargo, hay que tener cuidado al interpretarlo. «Hay que saber a qué se refieren; estamos hablando de datos de notificación, no sabemos cuándo se infectaron estas personas; estamos hablando de datos que se refieren a una definición de caso concreta; no estamos hablando del total de posibles infectados que hay en España porque los que no tienen síntomas o son leves y no acuden al sistema no son detectables". En definitiva, la notificación no va pareja a la transmisión , dijo.

El experto aclaró que por eso hay variaciones de notificación por comunidades: «Entre ayer y hoy ese 13 por ciento de incremento de casos, que es un 26 por ciento menor que el de ayer, ha sido muy diferente por comunidades. Hay regiones con un incremento importante y otras con descenso, no porque haya menos transmisión, hay artefactos asociados al periodo en que se tarda ir al médico, diagnostica y notificar que influyen en las evoluciones diarias ". Aún así, «en la última semana, la tendencia general hace una pequeña inflexión hacia la estabilización del número de nuevos casos".

Por qué España no se puede hacer lo mismo que en China

Simón aludió también al impacto de las medidas que se están implementando. « Las medidas tienen como objetivo conseguir doblar la curva, hacer que se estabilice y que posteriormente baje . Eso se consigue evitando la transmisión y, por tanto, evitando los contactos efectivos; estar a 50 metros no es de riesgo pero a menos de dos metros, sí».

Simón aclaró que la única forma de doblar la curva es evitar esos contactos a través de medidas de higiene, la etiqueta respiratoria, evitar contagios, quedarse en casa...Pero además hay que tener en cuenta que «nuestra situación social es difernte a otras zonas«. En China se aisló a una ciudad (Wuhan) de 11 millones de habitantes (menos del 1 por ciento de la población de ese país) y posteriormente una provincia (Hubei), con 60 millones de habitantes, menos del 4 por ciento de la población total. Y había 32 provincias más alrededor capaces de apoyar dicha provincia. «En Europa tenemos países más pequeños; España no llega al 70 por ciento de esa población de esa provincia y si se aísla, como lo hace, no va a haber otros países que nos ayuden . Tenemos que dar ese apoyo social que tuvo Wuhan y tenemos que tener cuidado a la hora de valorar nuevas medidas cuando ya hay algunas muy restrictivas. No estamos lejos de llegar al periodo en que se doblará la curva pero relajar las medidas antes de tiempo implicaría volver a empezar».

Los esperados test

En cuanto a los test, dijo que llevan una tecnología por debajo complicada pero en apariencia sencillos, «la toma de muestra es similar a la que se hace para las PCR, pero es un kit que se puede leer gracias a la visualización de unas marcas que aparecen en una superficie de contacto de la muestra que nos da la lectura de: positivo, negativo o dudoso y dan el resultado entre 10 y 20 minutos. Los test ya empezaron a llegar ayer y se están empezando a distribuir de forma equitativa porque hay puntos más calientes que otros».

Simón dijo que van a venir suficientes cantidades para hacer a un número importante de población afectada , tanto en leves como otros grupos pero, enfatizó que «hay criterios de uso que, a medida que se aumente la capacidad de hacer pruebas, se tienen que ir cubriendo. Los grupos prioritarios son hospitales, en personas de alto riesgo para garantizar que, por ejemplo, en residencias no hay entrada de infectados y si los hay poder separarlos a tiempo, y luego a partir de ahí, en dos, tres cuatro días, se continuará trabajando con la totalidad de la población ».

El objetivo es conocer la población real afectada, otro es identificar los casos positivos para garantizar su aislamiento y plantear nuevas estrategias para las siguientes fases: cuando la curva empiece a bajar «hay que plantear los riesgos de siguientes olas si se produjeran» .

A partir de ahí, «los test serológicos, los que no valoran si no estás infectado actualmente sino que evalúan si has desarrollado inmunidad o has tenido ya la enfermedad, empezarán a cobrar importancia porque nos darán una idea de la base poblacional que todavía se podría infectar en nuevas s olas del virus».

Simón dijo que « estamos consiguiendo suficientes test para toda la población que lo vaya a necesitar » y recordó que las cifras de test son de entre 15.000 diarios y estos test rápidos que van llegando se van a ir incrementando mucho, «vamos a tener suficientes para toda la población y se van a dedicar progresivamente en estos los primeros en los dos, tres, cuatro días para resolver problemas agudos. Va a haber test, no duden de ello, tanto de empresas internacionales como nacionales ».

Colapso del sistema sanitario

Sobre el vaticinio del colapso del sistema sanitario vaticinado por 70 científicos españoles para el próximo miércoles, Simón dijo que le consta que ha habido otros científicos que han planteado escenarios diferentes. «No es fácil acertar en los modelos en cuándo se producirán los hitos porque la evolución de los datos que observamos se basa en datos notificados; el colapso no depende tanto de la incidencia real de la epidemia, que empezará a descender antes del colapso si es que se produce, porque aún cuando baje la incidencia el sistema seguirá ingresando pacientes . Sabemos que la estancia en UCI no es de 10 a 14 días de evolución de un cuadro normal de infección por coronavirus, sino que llegan a estar hasta 28 días, con lo cual hay un cúmulo de pacientes mayor ».

«Si estamos pensando que el punto álgido, el día con mayor transmisión a partir del cual empezamos a descender se va a producir a lo largo de esta semana , el punto crítico para las UCI será con entre una y dos semanas de retraso que será cuando se vayan acumulando los que todavía no han salido con los nuevos que van entrando». «Tenemos una epidemia que evoluciona en diferentes áreas, la saturación no se producirá en todos los sitios», agregó.

Letalidad en España: 6 por ciento

Simón señaló que el sistema sanitario es uno y por ello se barajan todas las opciones, entre ellas trasladar a pacientes no solo entre hospitales de una misma región, sino incluso, entre comunidades.

El experto dijo que la letalidad en España es del 6 por ciento (la de Madrid, cerca del 10 por ciento), pero es muy variable entre comunidades y con peso importante en las dos comunidades donde la edad media de los pacientes ha sido más alta. «En España se diagnostican casos con gravedad, a medida que lleguen mas pruebas a más población, se van a detectar más pacientes y la letalidad bajará».

Simón se disculpa por hacerse la prueba antes que el resto

Respecto a su estado de salud, que lo hizo ausentarse, señaló que se consideró importante valorar si era de riesgo o no. «No es agradable para el que espera la prueba ver que personas como yo tienen resultados inmediatamente, por eso lo siento. No es lo que a mi me gusta, que las pruebas sean para todos pero entiendo que algunos grupos que tienen que garantizar la respuesta puedan estar sujetos a situaciones especiales»

Desglose de la infección por edades

El Ministerio de Sanidad ha dado por primera vez datos por edades . Así, hay 3.020 contagiados en la franja de más de 80 años; 3.132 en la de 70-79; 2.916 en la de 60-69 ; 3.129 en la de 50-59; 2.919 en la de 40-49; 2.208 en la de 30-39 ; 1.285 en la de 20-29; 221 en la de 10-19 y 129 en la de 0-9.

