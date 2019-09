Rivera define como «colección de mentiras» la respuesta de Sánchez y asegura que votaría «no» Cs reclama una rectificación a Sánchez y que en caso contrario «el voto seguirá siendo no a su investidura»

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 17/09/2019 14:39h

Ciudadanos ha emitido un comunicado tras la conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Albert Rivera y tras la carta en la que el líder socialista transmite al presidente de Cs que ya cumple con las tres condiciones que le exige.

«La respuesta de Sánchez es una tomadura de pelo a todos los españoles: es mentira que el PSOE esté cumpliendo con las tres condiciones planteadas y además rechaza una reunión con la oposición para abordar esa solución de Estado», dice el comunicado de la formación naranja.

Ciudadanos insiste en que en Navarra gobierna el PSN en coalición con los nacionalistas de Geroa Bai y el apoyo de Bildu: «Exigimos a Sánchez que rompa ese pacto y acepte una mesa de negociación de Navarra Suma con el PSN para formar un gobierno constitucionalista en la comunidad», dicen sobre este punto.

Sobre Cataluña manifiestan que «los políticos separatistas están redoblando su desafío, con Torra llamando a “atacar al Estado” y a la “desobediencia” en caso de que el Tribunal Supremo condene a los golpistas». Cuestiona además que destacados dirigentes del PSOE «han defendido que se les indulte si finalmente son condenados», y por eso exige a Sánchez a que «se comprometa por escrito a que no los indultará», además de que forme una mesa con Ciudadanos y el PP «para abordar la planificación de la aplicación del artículo 155 en Cataluña».

Tampoco hay coincidencia en el diagnóstico económico. Ciudadanos denuncia que el programa económico de Sánchez recoge una subida del gasto de 30.000 millones de euros y subidas de impuestos a las familias y a los autónomos, y le reclama «que renuncie a dichas subidas de impuestos y del gasto».

Por todo ello, dice el comunicado de Ciudadanos, que «la respuesta de Pedro Sánchez no está a la altura de un candidato a la presidencia del Gobierno de España» porque es «una colección de mentiras». Ciudadanos termina su respuesta diciendo que si quiere acabar con el bloqueo «recapacite». Y en caso de no hacerlo «el voto de Ciudadanos seguirá siendo no a su investidura».