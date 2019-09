Abascal reitera al Rey su «no» a Sánchez y carga contra la «ceremonia de la confusión» de Rivera El líder de Vox prefiere una repetición electoral a que los españoles tengan que «soportar» un nuevo ejecutivo socialista

«No traemos sorpresas, ni piruetas de último minuto». Éste ha sido el arranque del presidente de Vox, Santiago Abascal, nada más regresar al Congreso desde el Palacio de La Zarzuela. El líder del partido verde ha cargado tintas contra el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al que ha acusado de organizar una «ceremonia de la confusión» y un «desorden» del que, ha asegurado, él se niega a participar. «No es serio que haya políticos que quieran presentarse como estadistas y luego hagan caso al último asesor de márketing», ha azuzado.

En esta línea, Abascal ha atacado la «falta de criterio y seriedad» general de los otros cuatro grandes líderes políticos. Además del cambio de opinión de última hora de Rivera, ha atacado al presidente del PP, Pablo Casado, al que ha acusado de adoptar una posición electoral al ofrecer una coalición antes de saber si habrá repetición de comicios. Por último, ha criticado la «sorprendente» relación de amor y odio exhibida por PSOE y Unidas Podemos.

Frente a ello, ha sacado pecho de la posición «firme y previsible» de Vox, que, a su juicio, «contribuye a la estabilidad política del país» y a que los ciudadanos «sepan a qué atenerse». Y ha subrayado que prefiere una repetición electoral a que los españoles tengan que «soportar» un nuevo gobierno socialista. «Si no hay acuerdo, Vox está preparado para las elecciones generales», ha aseverado.

Abascal no ha querido adelantar acontecimientos aunque ha dicho entender que existiera un pacto de última hora entre PSOE y Ciudadanos que concluya con la abstención de esta formación en un segundo debate de investidura. «Lo que no comprendemos es que se entiendan ahora, pudiéndose haber entendido en abril ni entenderíamos que no se entiendan ahora y lleguen a un acuerdo en diciembre», ha advertido.