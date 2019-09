PSOE y Podemos rompen y solo dejan espacio para la rendición del otro Ambas formaciones escenifican su relato de campaña culpando al adversario del bloqueo de la negociación. No hay más reuniones previstas y tampoco se producirá la de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Sin acuerdo y sin solución. Así ha terminado la segunda reunión de las comisiones negaciadoras de PSOE y Unidas Podemos tras casi cuatro horas encerrados en el Congreso de los Diputados. Ninguna de las dos formaciones ha querido dar por terminadas las negociaciones, pero no hay previstas más reuniones, y solo se deja espacio para que en el otro lado de la mesa se produzca una cesión por parte de la otra parte.

«La conclusión es que el PSOE no se mueve de su planteamiento de formar un Gobierno de partido único», ha expresado el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, que ha dicho además que el PSOE «nos ha planteado que si no aceptamos entienden que no debe volver a haber reuniones».

Echenique ha asegurado que la postura del PSOE es «un error» y que «aboca definitivamente» a una repetición electoral. «Nos hace sospechar que esa era la intención desde el principio, esperamos que expliquen por qué si en junio era posible la coalición esa oferta ha caducado hoy», se ha preguntado después.

«El PSOE ha sido muy claro; van a hacer lo contrario de lo que hicieron en julio», ha revelado el dirigente morado; que asegura que el en esta ocasión el presidente del Gobierno en funciones «no aceptará el encargo del Rey como no tenga atados todos los apoyos atados».

La reunión comenzaba a las 11.00 horas de la mañana en las dependencias del grupo parlamentario socialista. Las expectativas de acuerdo eran bajas, sin que ninguno ceda en sus posiciones y con cruces de reproches constantes en los medios de comunicación.

Tanto Echenique como el propio Iglesias han explicado hoy que Unidas Podemos no apoyaría gratis una investidura de Sánchez para pasar a la oposición. «Son rumores», ha dicho Echenique. El grupo confederal aguanta el pulso del PSOE, porque, según expresó este martes Iglesias en Carne Cruda, cree que es «posible» que en «el último momento» Sánchez «acepte gobernar con Podemos».

Tras las palabras de Echenique ha sido el turno de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dado por cerradas las puertas de acuerdo: «Hoy constatamos tras casi cuatro horas que no hay un vía para alcanzar un acuerdo (...) Hoy por hoy no vemos salida a esta situación», ha dicho Lastra.

La número dos del PSOE ha descartado que pueda darse el caso de una investidura «gratis», es decir sin acuerdo programático. Algo que los socialistas rechazan por completo. Lastra ha dicho que no ve «una salida» a la negociación con Unidas Podemos porque «se ha negado en todo momento» al acuerdo programático. «Ellos han dejado claro que no quieren investidura gratis. Nosotros tampoco. Queremos un acuerdo programático», ha dicho Lastra.

Las dos partes ensayan ya el relato electoral culpando a la otra parte del fin de las negocioaciones: «Nos parece un error y una irresponsabilidad la decisión de levantarse de la mesa. Esto aboca al país a elecciones. Nos hace sospechar que esta era su intención desde el principio de las negociaciones. Esperamos que rectifiquen y expliquen por qué lo que era posible en julio ya no lo es», ha cargado Pablo Echenique.

Mientras que Adriana Lastra solo ha dejado espacio para que los de Pablo Iglesias cambien de opinión: «Unidas Podemos tiene que reflexionar sobre lo que no se merece este país, que son nuevas elecciones. Y si va a permitir que haya un Gobierno progresista o va a impedirlo otra vez. Nos sentaremos las veces que sean necesarias».

Aunque la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, dijo el pasado viernes que al final habría una reunión entre Sánchez e Iglesias, hoy la vicesecretaria general del PSOE ha descartado esa posibilidad: «Los líderes se verían solo para firmar un acuerdo, pero no existe, por tanto la reunión no se dará, es evidente». Los socialistas ya venían condicionando desde el domingo esta reunión a lo que sucediese en los contactos entre los negociadores.