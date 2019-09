La semana clave arranca con la cita entre Sánchez e Iglesias sin cerrar En el PSOE aseguran que no tienen noticias de cuándo puede ser la ronda de consultas

Comienza la recta final en las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita sacar adelante una investidura antes del 23 de septiembre, con lo que evitar elecciones el próximo 10 de noviembre.

Las perspectivas no son nada positivas para quienes rechazan la repetición electoral. Apenas queda tiempo. Diferentes fuentes consultadas coinciden en apuntar que el próximo fin de semana todo debe estar ya más o menos claro.

Los socialistas ya han dicho que no irán a la investidura sin los apoyos garantizados. Con lo que será en el mismo momento en que se produzca la ronda de consultas del Rey. Fuentes socialistas aseguraban en la tarde de este domingo que «todavía no sabemos nada».

Pedro Sánchez tiene una agenda institucional muy ligera esta semana. El miércoles acude al Congreso de los Diputados para informar respecto a los dos últimos Consejos Europeos. Debate al que seguirá una sesión de control al Gobierno. La primera y quizás la última de esta legislatura. El viernes se celebra la reunión del Consejo de Ministros.

Los socialistas aseguran que la cita depende de los contactos previos entre los negociadores

El resto de la semana está libre ante una eventual ronda de consultas a final de la semana. Aunque también se apunta a que ésta podría desarrollarse los primeros días de la siguiente semana. Aunque esto último se vincula más a exprimir unas posibilidades de acuerdo que ahora mismo parecen escasas.

Para esta semana se espera también la decisiva reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El pasado viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró que «se puede dar por garantizado» que existirá una reunión entre ambos líderes. No obstante, tras el fracaso de la reunión de los equipos negociadores del pasado jueves y el intercambio de golpes entre Sánchez e Iglesias, culpándose mutuamente de una eventual repetición electoral, las expectativas de cara a ese encuentro son muy limitadas.

Pocas expectativas

Hasta el punto de que tal vez se trate simplemente de una reunión para constatar la imposibilidad de acuerdo. Todo apuntaba a que la reunión podría celebrarse este martes. Pero ayer desde el entorno de Sánchez incluso se dejaba en el aire esa posibilidad. Desde Ferraz se evitaba ayer dar por cerrada ninguna fecha: «Dependerá de los papeles que se crucen (los equipos negociadores) y de las actitudes», remarcaban. Aunque esos contactos se anunció que se iban a llevar adelante «con discreción», no parece haber por el momento ningún avance. Fuentes socialistas son incluso más escépticas respecto a la posibilidad de que la reunión entre Sánchez e Iglesias llegue a producirse. Y preguntadas específicamente sobre si es posible que no llegue a haber reunión: «No se sabe nada».

De los intercambios entre los negociadores nada sustancial debe esperarse. La situación solo pueden desencallar los líderes, una vez que la cuestión a resolver es si Pablo Iglesias cede y deja de exigir un Gobierno de coalición. Por el lado del PSOE no se espera ningún cambio de postura. Desde las filas socialistas se insiste en que buena parte de la reunión del pasado jueves fue encaminada a dejar muy claro a los negociadores de Unidas Podemos que no habrá coalición. Mientras que los morados exponen que ya aceptaron en julio la, para ellos vergonzante, condición de que Pablo Iglesias no podía ser ministro. Argumentan que Sánchez se refirió a él como «el único escollo» para formar Gobierno y ahora extiende esa dificultad a todo Unidas Podemos. Desde Podemos se empieza a dar forma a su propio relato cuestionando la validez de la palabra del presidente en funciones. «El problema es Pedro Sánchez», ha cargado ya Iglesias en los últimos días.

Choque el miércoles

En este contexto se llegará al miércoles, cuando, además de informar sobre los Consejos Europeos, el presidente en funciones tendrá tres duelos parlamentarios con Pablo Casado, Albert Rivera y también con Pablo Iglesias. El líder de Podemos le pedirá al presidente que haga balance sobre su labor durante los meses que ha estado en funciones. En ese intercambio entre ambos se definirá con mayor claridad si hay espacio para un acuerdo o se abrirán las urnas el 10-N.