El PSOE proclama a sus candidatos autonómicos y Sánchez carga contra la política "pendenciera" de la oposición El presidente del Gobierno anuncia que antes de que acabe el mes llevará al Consejo de Ministros el anunciado proyecto de reforma constitucional para suprimir los aforamientos

Víctor Ruiz de Almirón

Actualizado: 10/11/2018 13:55h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana que antes de que termine el mes de noviembre se llevará al Consejo de Ministros el proyecto de reforma constitucional que anunció en el mes de septiembre para suprimir los aforamientos políticos. Sánchez ha realizado este anuncio en un acto posterior al Comité Federal celebrado en el municipio madrileño de Fuenlabrada y que ha servido como proclamación de candidatos autonómicos a las elecciones del próximo mes de mayo, en las que Sánchez ha augurado que el PSOE será la primera fuerza política.

Todavía queda pendiente la proclamación de los candidatos municipales, pero ahí la gran incógnita sigue siendo el candidato a la alcaldía de Madrid, aunque cada vez suena con más fuerza en el partido la posibilidad de que Sánchez piense en el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, una idea que ya valoró y que se frenó por su precipitada llegada a La Moncloa.

De manera inusual el PSOE no convocó a los medios para el Comité Federal y no hubo retransmisión del discurso ni del informe del secretario general ante el máximo órgano del partido entre Congresos. Nada tuvo que ver con la organización habitual de estos cónclaves. El acto ha sido esencialmente un mitin en el que se ha dado la palabra a todos los secretarios generales autonómicos, en un esfuerzo por demostrar la unidad del partido detrás del presidente del Gobierno. No han acudido a la cita ni la presidenta de la Junta de Andalucía, por cuestiones de agenda institucional y de la precampaña de las andaluzas, ni el presidente de Aragón, Javier Lambán, que acaba de llegar de un viaje institucional a Shangai. Tampoco el presidente de Asturias, Javier Fernández, que no repetirá como candidato y se ha apartado de las cuestiones de partido.

Eso es en estos momentos el PSOE. Un partido sin oposición a Sánchez y en el que hasta quienes fueron críticos saben que lo mejor para sus intereses particulares es colocarse a rebufo de la acción de Gobierno. Durante su discurso Sánchez ha cargado contra la oposición por haber "confundido la discrepancia con la crispación", y aunque ha considerado lógico que quieran desgastar al Gobierno ha reprochado llegar a "socavar los pilares de la convivencia y la paz social", asegurando que él no va a participar "en esa política pendenciera". Poco antes se había jactado de que "hay algunos que se les ha atrgantado el reloj con la moción de censura".

Sánchez ha reivindicado el trabajo de sus colaboradores más cercanos como Adriana Lastra o José Luis Ábalos o el de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. El acto ha sido eso, un homenajes del PSOE al Gobierno y de Pedro Sánchez a sí mismo. EL presidente ha vuelto a reivindicar la moción de censura por una cuestión "higiene democrática de nuestro sistema político" y ha defendido que hace cinco meses "salió de Moncloa la resignación y entró la esperanza que nosotros representamos".

El presidente reivindicó la decisión tomada esta semana respecto al impuesto de las hipotecas para que a partir de ahora se la banca quien lo pague. "La sociedad española fue solidaria con la banca, y la solidaridad es recíproca", ha dicho Sánchez. Antes que él, el líder del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, defendió esa decisión como un ejemplo de gobernar "frente a los poderosos".