Principio de acuerdo PSOE - Podemos, en directo: «Si quieren algo de nosotros, hay que sentarse y hablar», dice ERC

21.28

Dirigentes del Partido Popular piensan que se harán todavía más fuertes en el centro del tablero político español en cuanto el jefe del Ejecutivo en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, materialice su “Gobierno radical” con Unidas Podemos y "el resto de fuerzas políticas que le apoyaron en la moción de censura". Así lo transmitieron a Servimedia distintos cargos del PP tras la jornada en la que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sellaron un acuerdo para impulsar un gobierno de coalición en base a los 155 escaños que suman tras las elecciones generales de este domingo.

20.53

El PSOE está preparando ya la consulta a la militancia sobre el acuerdo de investidura cerrado con Unidas Podemos que fraguará el primer gobierno de coalición en España. Según fuentes de la Ejecutiva socialista la consulta a la militancia se realizará este mismo mes después de que el líder del Partido Socialista y el secretario general de Unidas Podemos hayan rubricado un preacuerdo de legislatura negociado en menos de 48 horas. Sánchez cumple así con las normas internas del partido que él mismo modificó tras su regreso a la secretaría general del PSOE en 2017.

20.48

El Ibex 35 no remonta y cierra con una caída del 0,87%, tras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos . El selectivo no remonta empujada por el sector bancario que registra fuertes pérdidas: Bankia (-4,30%), Caixabank (-3,88%), BBVA (-0,30%), Santander (-1,10%), Banco Sabadell (-1,91%) y Bankinter (-1,33%)

19.58

Teruel Existe se ha mostrado satisfecho, «a falta de conocer los detalles del mismo», por que uno de los puntos del acuerdo de Gobierno que este martes han firmado PSOE y Unidas Podemos sea «revertir la despoblación» y dar un «apoyo decidido a la España Vaciada».

19.55

El PP se lanza contra Sánchez difundiendo vídeos con sus declaraciones arremetiendo contra Iglesias y el «populismo». García Egea dice que Sánchez «ya podrá dormir tranquilo, pero los españoles no»: «El abrazo del paro y la recesión».

19.22

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia , ha celebrado la consecución del preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para un futuro Gobierno de España y ha destacado, especialmente, su vocación social. «Nos felicitamos por un acuerdo que quiere dar respuestas a la ciudadanía, que es el punto de partida para un Gobierno progresista y que tiene vocación de ser un referente en los derechos sociales. Me gusta mucho que en el acuerdo se hable de empleo, de educación, de lucha contra la crisis climática, de la actividad de las empresas o del derecho a la eutanasia, por citar algunos asuntos», ha explicado en un comunicado.

19.12

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís , ha valorado sobre el preacuerdo PSOE-Podemos que «demuestra que tenían un pacto cerrado» y que «ahora mismo sería importante un pacto de Estado entre el PP y el PSOE» y, en ese caso, Villacís ha afirmado que Ciudadanos lo «promovería». «Nosotros pedimos que determinados partidos piensen menos en sus partidos y más en España, como hizo ayer Albert Rivera. Es un momento de superar los dos bandos», ha señalado desde la Caja Mágica, donde se ha presentado la nueva edición de la Copa Davis.

18.49

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, auguró este martes que el Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tendrá una «duración limitadísima en el tiempo», no traerá «nada bueno» y hará «daño» a España. Ortega Smith se refirió a esta cuestión en declaraciones a los periodistas antes de participar esta tarde en la presentación de la próxima edición de la Copa Davis, que se celebrará en Madrid del 18 al 24 de noviembre.

18.48

El president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha calificado de "gran noticia para los valencianos y las valencianas" el preacuerdo para un gobierno de coalición progresista firmado este martes entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

18.46

Teruel Existe, dispuesto a apoyar la investidura de Pedro Sánchez para «facilitar la gobernabilidad». Si el PSOE les llama para negociar el voto, pedirán compromisos con grandes infraestructuras pendientes en la provincia

18.36

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza , ha pedido a Pedro Sánchez que «rectifique, que llame y que se siente a hablar con los que creemos en un proyecto común de convivencia que se llama España. Todavía está a tiempo». De lo contrario, según a dicho Esparza en declaraciones a Efe, «Sánchez será presidente con el apoyo del nacionalismo y gracias a Junqueras y Otegi, a su abstención», por lo que le ha hecho «responsable de lo que ocurra» a partir de ahora «replicando el modelo de Navarra».

18.30

Los plazos de la investidura: casi imposible antes del 9 de diciembre . A partir del 4 de diciembre el Rey podrá iniciar la ronda de contactos con los partidos para designar un candidato después de que el día 3 se constituyan las Cortes.

18.26

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos , ha considerado la firma de preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos «una buena noticia como primer paso, porque todavía queda mucho por ver, en la búsqueda de un Gobierno y por lo tanto de una cierta estabilidad institucional». En declaraciones a Efe Barkos ha afeado que «ha tardado meses» este momento, evidenciado este martes en «la acción de la firma, la escenificación y la representación pública«, y ha llegado después de unos nuevos comicios y en unas condiciones que «no son precisamente más propicias para ninguno de los dos firmantes», pues ambos han perdido escaños respecto al mes de abril.

18.24

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha dado este martes la «enhorabuena» al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias , por el preacuerdo alcanzado con el PSOE y le ha trasladado su «pésame» a España, que «no merece un presidente» como Pedro Sánchez.

17.57

«Exigimos el reconocimiento de un conflictor político», añade respecto a la situación catalana. «Nuestra propuesta es muy clara. Sentarse y hablar, reconocer que hay un conflicto político», sentencia Marta Vilalta.

15.54

ERC señala que ahora mismo están en el «no». «En 24-48 horas han sido capaces de hacer lo que no han podido hacer en cinco meses», recrimina. «Innecesidad de estas elecciones», señala.

17.52

«Si quieren algo de nosotros, hay que sentarse y hablar», dice ERC. «No ha habido ningún contacto directo, que tengamos constancia».

17.45

La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, se ha mostrado convecida este martes de que el expresidente Manuel Azaña "estaría orgulloso de la España plural, diversa, solidaria y tolerante que somos hoy”. Lozano se ha expresado así en un acto celebrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores para recibir la mesa en la que Azaña firmó su renuncia como presidente de la República y que ha sido donada por la familia francesa que lo alojó al comienzo de su exilio.

17.41

«Ahora no le puedo decir qué vamos a hacer», añade. «Hay una cosa que han aprendido: antes telegrafiaban las reuniones. Si quieres negociar, más vale no anunciarlas», apostilla.

17.40

«No debía haber sido tan difícil anteriormente. Nos alegramos de que se comience a variar el rumbo y nosotros vamos a ser responsables. Vamos a intentar ser constructivos. Tenemos que ver en qué se va concretando. Entiendo que es fundamental de medidas, de qué líneas van a priorizar. Está claro que este Gobierno debería dar una solución a los problemas de encaje territorial de la nación catalana y la nación vasca», dice Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, que señala que ha sido Adriana Lastra quien le ha llamado eso sí, tras dar a conocer el preacuerdo.

17.25

El mapa de las elecciones generales en Madrid, calle por calle. La debacle de Ciudadanos, el tsunami de Vox y la remontada del PP en las elecciones generales del 10-N se han reproducido en Madrid. La formación de Pablo Casado, tradicional ganadora en la capital hasta los comicios del 28-A, recuperó tres escaños y empata ahora a once con el PSOE, que pierde uno. Y, mientras Vox se sitúa como tercera fuerza, con 7 escaños, Ciudadanos intenta superar el duro golpe (ahora con 3 diputados), más aún tras la salida de su líder, Albert Rivera.

174.24

La portavoz de JpCat en el Congreso, Laura Borràs , ha afirmado sobre el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, que lo único que ha cambiado con respecto a meses atrás es que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, «ha conseguido incorporar a Unidas Podemos (UP) al marco mental del 155».

17.23

Abascal, sobre el preacuerdo de Gobierno: «El PSOE se abraza al comunismo bolivariano» . El presidente de Vox, Santiago Abascal , ha asegurado que el PSOE se ha abrazado con el «comunismo bolivariano» tras llegar a un preacuerdo de Gobierno con Unidas Podemos. El líder de la tercera fuerza política tras las elecciones del domingo ha acusado además a Unidas Podemos de ser «los aliados de un golpe de Estado».

17.04

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este martes, en relación al preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, "ha hecho lo que todos le pedían, que moviera ficha".

16.59

El secretario general de CC-PNC, José Miguel Barragán , señaló este martes que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para conformar un Gobierno de coalición «es una buena noticia», ya que «por lo menos» es un «punto de partida» para que el Estado cuente con un Gobierno, si bien apuntó que la posición de su partido queda a la espera de que se «materialice» la ronda de contactos.

16.58

El diputado electo de Més Compromís en el Congreso, Joan Baldoví , ha celebrado el preacuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y ha prometido que su coalición «siempre sumará por un acuerdo de izquierdas que atienda como toca las reivindicaciones valencianas». «Ahora toca concretar», ha recalcado.

16.54

Las cifras que dejaron los nuevos comicios del 10N no fueron favorables para ninguno de los dos partidos, que perdieron adeptos desde la anterior cita con las urnas, lo que ha forzado especialmente a Sánchez para ser él quien diera su brazo a torcer. ¿Qué te parece este nuevo escenario?

16.51

Los partidos que conforman el Gobierno valenciano han expresado este martes su satisfacción por el preacuerdo firmado este martes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para un Gobierno de coalición, y han reivindicado el Consell del Botànic como ejemplo de un Ejecutivo plural. Informa Efe.

16.42

Una alianza entre PP, Cs y Vox habría conseguido mayoría absoluta. Los votos sumados de los tres partidos habrían logrado 177 escaños en lugar de los 152 que han obtenido entre los tres por separado. El proyecto de unidad electoral, impulsado por el PP, sin embargo, no salió adelante, a pesar de que ya en abril la derecha también habría ganado de haber sumado sus papeletas.

16.34

La patronal CEOE tiene previsto reunir el próximo 20 de noviembre a su Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva para evaluar el preacuerdo firmado este martes entre PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición.

16.21

En un comunicado, Cs apuesta por cerrar pactos de Estado entre los tres partidos y sostiene que no apoyará que Pedro Sánchez y Podemos lleven las riendas del país . «Es nefasto y contrario a los intereses de la mayoría de españoles», sentencian.

16.26

La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, ha calificado de "histórico" el preacuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, para formar un gobierno de coalición y ha dicho que "ha de abrir un tiempo nuevo en España con un Gobierno progresista".

16.24

El preacuerdo de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos «es una buena base para trabajar» una solución para resolver la crisis catalana, han señalado fuentes de los comunes a Efe. Otras voces dentro del espacio destacan que «la vuelta al diálogo era fundamental», y todos coinciden en que ahora es momento de «negociar» y no torpedear el entendimiento.

16.22

La CEOE y Cepyme piden un Gobierno «moderado» y reformas con «rigor presupuestario y ortodoxia económica».

16.22

Unidas Podemos se compromete, en virtud del preacuerdo de Gobierno que ha pactado con el PSOE, al «equilibrio presupuestario», al «control del gasto público» y a la «responsabilidad fiscal de España con Europa», pese a haber denostado desde su inicio la austeridad impuesta por la Unión Europea y la reforma del artículo 135 de la Constitución. Así consta en el último punto del preacuerdo firmado este martes en el Congreso de los Diputados por los secretarios generales de ambas formaciones, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para conformar un Gobierno de coalición.

16.01

Reproches, dardos cruzados... Lo que se decían Sánchez e Iglesias antes de firmar el preacuerdo de Gobierno.

15.50

El Ibex 35 entra en pérdidas tras conocerse el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos . El selectivo se da la vuelta tras conocerse la noticia y el sector bancario registra fuertes caídas: Bankia (-3,31%), Caixabank (-2,57%), BBVA (-0,44%), Santander (-0,86%), Banco Sabadell (-1,24%) y Bankinter (-1,30%)

15.49

Si el preacuerdo sale adelante, y la investidura finalmente prospera, será el primer Gobierno de coalición en España de la democracia . Ha habido varias intentonas de conformar gabinetes de coalición desde los años 90, si bien todas han caído en saco roto. Lo intentó Felipe González en 1993, con CiU y el PNV, si bien los líderes de estos partidos rechazaron la propuesta. También lo planteó José María Aznar en 1996, que estaba abierto a cualquier fórmula, aunque finalmente optó por un pacto de de legislatura con CiU, Coalición Canaria y el apoyo puntual del PNV.

15.46

La ministra española de Defensa en funciones, Margarita Robles , ha afirmado que en la consecución del preacuerdo para formar un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, unas horas después de las últimas elecciones, ha influido el ascenso de Vox . «Ha cambiado que ha habido unas elecciones, que los ciudadanos se han pronunciado y, algo que yo creo que es especialmente relevante y especialmente preocupante, es el incremento de Vox», ha indicado.

15.44

Nueva Canarias (NC) ha explicado en una nota de prensa que la ejecutiva de la formación nacionalista se reunirá este viernes para analizar y decidir sobre el contenido y objetivos del documento suscrito entre los líderes de ambas formaciones políticas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

15.44

El diputado electo por Las Palmas al Congreso por NC-CC-PNC, Pedro Quevedo, ha afirmado que el preacuerdo de Gobierno alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones generales del pasado domingo es "bueno" para acabar con el bloqueo político.

15.42

Ciudadanos sostiene que no puede apoyar el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos y aboga por un pacto PSOE-PP-Cs.

15.39

PSOE y Podemos fijan como prioridades de Gobierno empleo, Cataluña, justicia fiscal, eutanasia, feminismo, ecología y regeneración. Lea el acuerdo de 10 puntos firmados por Sánchez e Iglesias (en PDF).

15.34

El líder del PP, Pablo Casado, ha recriminado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que «para este viaje no hacían falta alforjas» y considera que «es muy preocupante» su preacuerdo con Unidas Podemos con el que «cierra la puerta» a cualquier colaboración con los populares .

15.30

La suma que necesitan el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno . Después de meses de bloqueo y de una repetición electoral a la que abocó un Pedro Sánchez que se veía inflado en los sondeos, el PSOE y Unidas Podemos han tardado menos de 48 horas en cerrar un preacuerdo para sellar el primer gobierno de coalición que tendrá España si prospera la investidura del secretario general socialista.

15.59

El BNG valora el preacuerdo entre PSOE y Podemos, pero condiciona su apoyo a compromisos con una «agenda gallega» . La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha valorado el preacuerdo entre PSOE y Podemos para formar un gobierno de coalición en el Estado, si bien ha emplazado a conocer con más detalle el pacto para formar un ejecutivo que contará con el apoyo de la formación nacionalista si existe un compromiso «con una agenda gallega».

15.25

Opinión de Isabel San Sebastián : «Ahora será más importante que nunca que resistan con valentía Madrid, Andalucía, Castilla Y León y Murcia. Pero los separatistas pedirán concesiones imposibles. Más pronto que tarde será imposible aprobar una ley».

15.25

Opinión de Ignacio Camacho : «No creo que sea breve. La izquierda cuando pacta, cumple. Y no hay mayoría alternativa».

15.24

Opinión de Isabel San Sebastián : «Lo único “bueno” de ese gobierno es la certeza de que será breve, a fuer de inestable, y tan devastador que probablemente traiga de vuelta un ejecutivo sensato y constitucionalista. Claro que a un precio altísimo».

15.24

Opinión de Luis Ventoso: «Los mercados leen bien la gravedad del acuerdo. ¿Qué inversor exterior elegirá la España de Podemos?».

15.16

Opinión de Isaac Blasco: «El IBEX 35, en rojo tras anunciarse el preacuerdo».

15.15

Concluye la comparecencia de Pablo Casado, que como Iglesias y Sánchez, no ha aceptado preguntas.

15.12

Casado: «Si Sánchez ha conseguido formar este gobierno es porque el proyecto de España Suma no salió adelante. Se ha aprovechado de esa fragmentación. Nos hemos quedado solos en esta defensa».

15.10

do: «Tenemos que enarbolar la oposición. Si este acuerdo no va bien, que no va a ir bien, el PP está con los españoles para representar una alternativa alejada de los radicales de Podemos».

15.09

Casado: «La única alternativa a este gobierno es el PP. Estaremos a la altura de las circunstancias. Pedro Sánchez ni nos ha llamado. Ha elegido, no forzado. Cierra la puerta a cualquier colaboración con el PP».

15.00

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo , ha hecho este martes un llamamiento al presidente del Gobierno en funciones para que «se piense muy bien» el acuerdo firmado con Podemos y vuelva a hablar «otra vez» con los partidos que tienen experiencia de Gobierno.

14.59

Opinión de Isabel San Sebastián : «Los socios son Junqueras y Otegi. El acuerdo lleva tiempo hecho. Al principio no habrá precio visible, Cuando toque pagar, será impagable. Puigdemont es el tercero en discordia. Esto empezó a muñirse hace mucho entre Zapatero y ETA».

14.58

Opinión de Ignacio Camacho : «Habrá un agenda oficial, de temas sociales y gasto, ya de por sí nociva para la estabilidad económica. Pero lo importante será la agenda invisible, la que tiene que ver con el apoyo de los socios nacionalistas y separatistas. El modelo de confederalización de España. Porque el bipartito no sale. Se necesita un tercer socio».

14.57

Opinión de Luis Ventoso : «Una observación que me granjeará una tonelada de insultos de la facción habitual. Ya tenemos del resultado de la fiesta del voto verde y de la gran idea de dividir en voto de la derecha en tres: un Gobierno de coalición de socialistas y comunistas, que llega con la economía tiritando y con la Cataluña separatista sublevaba (hoy mismo han aprobado una declaración de autodeterminación). A veces en las urnas es mejor aplicar la cabeza que la emoción».

14.57

El presidente del PP, Pablo Casado , tiene previsto comparecer a partir de las 15.00 horas, después del Comité Ejecutivo Nacional.

14.51

Opinión de Salvador Sostres: «¿Hay alguna posibilidad de que sea falso? ¿Una estrategia negociadora para acabar haciendo lo contrario?».

14.49

Opinión de Isabel San Sebastián : «Que nadie se deje engañar. Los socios de ese pacto son ERC y Bildu. Todo lo demás es atrezzo».

14.48

Opinión de Luis Ventoso : «España ha culminado la peor de las alternativas. Un Gobierno con los populistas comunistas dentro, una formación de querencia antisistema, lega en economía y que esta misma mañana ha votado en Cataluña a favor de la autodeterminación. Mientras el clima mediático se centraba en satanizar a Vox, en paralelo se completaba esta maniobra, que afectará a nuestros bolsillos, que minará la economía de las empresas con más impuestos, que debilitará la unidad de España y que compromete incluso el modelo de la Constitución del 78 y la Monarquía, pues Iglesias nunca ha ocultado que quiere abolirlas. Lo que ha hecho hoy Sánchez es grave y sin duda muchos viejos socialistas estarán echando pestes, porque ha vendido su país solo por pernoctar unos meses más en La Moncloa».

14.47

Opinión de Agustín Per y: «Han maleado hasta la palabra progresista. ¿Hacia dónde avanza? Pues ellos a Moncloa, España al precipicio del paro y la subida de impuestos. En su borrador de acuerdo, que lo podía firmar un guionista de Disney, hablan de recuperar la convivencia en Cataluña. De recuperarse la legalidad, nada. El presidente en funciones se hace otra foto mientras el Parlament vuelve a declarar el derecho de autodeterminación. Un esperpento».

14.45

Opinión de Pedro Cuartango : «El acuerdo sin mayoría augura una fase de inestabilidad y serias dificultades para afrontar la crisis que viene».

14.43

Opinión de Agustín Pery : «Estamos asistiendo por parte de Sánchez a una de las mayores felonías políticas desde la instauración de la democracia. En ningún país homologable al nuestro un político dice que no podría dormir teniendo a los populistas comunistas en el Gobierno y solo unos días después firma un Gobierno con ellos. Es decir, tenemos un presidente cuya palabra es papel mojado, que no vale nada. Y un horizonte tétrico para la economía con Podemos en el Ejecutivo».

14.42

Alfonso Fernando Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León: «Sánchez ha movido ficha en la direccion equivocada».

14.41

Moreno Bonilla, presidente de Andalucía: «Sanchez ya lo tenia todo pensado desde hace 48 horas con Iglesias. Ha desechado al PP ni siquiera ha llamado a Casado».

14.40

Opinión de Agustín Pery : «Una coalición de dos partidos a la baja que buscan salvarse aunque pierda España. ¿Su estrategia? El guerracivilismo, todo el que no se someta a su rodillo moral es un fascista».

14.39

Opinión de Isaac Blasco : «Bruselas tiembla ante un gobierno vicepresidido por Pablo Iglesias».

14.34

Ahora Sánchez e Iglesias saludan a los colaboradores que les han acompañado en el Congreso. Entre ellos están, por parte del PSOE, Iván Redondo, Rafael Simancas y Adriana Lastra. Por parte de Podemos se encuentran Irene Montero y Juancho López Uralde.

14.33

Sánchez: «Quiero agradecer a Iglesias su predisposición a llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Es un proyecto ilusionante que va a trabajar por el proyecto de España».

14.32

Sánchez: «El proyecto político es tan ilusionante que deja atrás cualquier desencuentro que hayamos tenido. Lo único que no cabrá en el próximo Gobierno será el odio y la confrontación entre españoles. Es un acuerdo para cuatro años, es un acuerdo de legislatura. El nuevo gobierno estará basado en la lealtad y la colaboración».

14.30

Turno para Pedro Sánchez: «Los españoles han hablado y nos corresponde superar esta situación de bloqueo. Somos consciente de la decepción que supuso entre los votantes progresistas la situación de bloqueo».

14.29

Iglesias: «Sánchez sabe que puede contar con nuestra lealtad. Todos los detalles y la estructura del Gobierno se conocerán después de la investidura».

14.29

Toma la palabra Pablo Iglesias: «Como dije la noche electoral, lo que en abril era una oportunidad histórica se había convertido en una necesidad histórica. Hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Podemos».

14.27

Los líderes de PSOE y Podemos firman ahora el documento que ambos partidos han sellado como principio de acuerdo para un gobierno de coalición.

14.26

Sánchez: «Vamos a dar comienzo de la firma del acuerdo».

14.24

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias comparecen ya en el Congreso. Ahora mismo posan ante los fotógrafos dándose la mano.

14.17

Hay que recordar que entre PSOE y Podemos suman 155 diputados, de manera que necesitan el apoyo de otros grupos como Más País, PRC, PNV o ERC.

14.12

El principio de acuerdo que han firmado PSOE y Podemos, que ha avanzado «eldiario.es», incluye como ejes prioritarios diez puntos. Son: 1.- Consolidar el crecimiento y la creación de empleo / 2.- Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción / 3.- Lucha contra el cambio climático / 4.- Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as / 5.- Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad / 6.- Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector / 7.- Políticas feministas / 8.- Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada / 9.- Garantizar la convivencia en Cataluña / 10.- Justicia fiscal y equilibrio presupuestario.

14.06

Según fuentes citadas por Servimedia, Sánchez e Iglesias sólo han contado para este acuerdo con un núcleo muy próximo de colaboradores. Por parte de Iglesias sólo la portavoz parlamentaria, Irene Montero, mientras que el presidente del Gobierno lo hizo con su jefe de Gabinete, Iván Redondo, y la portavoz parlamentaria y número dos del partido, Adriana Lastra.

14.02

Según informa Efe, el principio de acuerdo para formar un nuevo Gobierno de coalición incluiría una vicepresidencia para Pablo Iglesias. Otro de los nombres que ha sonado como posible ministrable en un Gobierno de coalición con el PSOE es el diputado de Unidas Podemos y exlíder de Equo, Juantxo López de Uralde. Ha sido el propio Sánchez el que ha asumido el protagonismo de las conversaciones con Iglesias desde entonces, añaden las fuentes.

13.56

Margallo, el primero que habla en el PP sobre el pacto PSOE-Podemos: «Un Gobierno con Podemos e Iglesias es lo peor que le puede pasar a España».

13.44

El líder del PP, Pablo Casado, se ha enterado de este principio de entendimiento por los medios en mitad de su intervención y ha informado al Comité Ejecutivo Nacional. Luego ha seguido hablando de los resultados y las elecciones, informa Mariano Calleja. El PP cierra filas con la posición de su presidente nacional. A la llegada al Comité Ejecutivo Nacional, antes de conocer que había principio de acuerdo, habían rechazado una abstención.

13.40

Según explican fuentes de Podemos, Iglesias exige a Sánchez para formar una coalición una negociación «integral» y «sin líneas rojas». En Unidas Podemos subrayan que no asumirán un veto como cuando en verano su secretario general tuvo que dar un paso atrás tras ser considerado por el PSOE como un «escollo».

13.35

Ambas fuerzas han perdido votos en la repetición electoral, pero con el nuevo escenario la posición del PSOE de rechazar una coalición se ha desmoronado. El PSOE ya no lo descarta, y eso permite hablar de «preacuerdo» por parte de Podemos. Pero por ambas partes insisten que el acuerdo no está cerrado.

13.24

Fuentes de La Moncloa indican que hay un «principio de entendimiento». Desde Podemos, precisan que Sánchez e Iglesias se reunieron en secreto y llegaron a un acuerdo. Ambos líderes se reunirán hoy en el Congreso de los Diputados a las 13.45 horas y posteriormente comparecerán conjuntamente.

13.23

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias , tienen previsto comparecer hoy en rueda prensa conjunta para hacer un anuncio sobre las negociaciones de los dos líderes para conformar un gobierno tras las elecciones generales del pasado domingo, según ha podido confirmar ABC.