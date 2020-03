Crisis del coronavirus Los presidentes autonómicos hablan: «Lealtad es también ser exigente» Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Fernando López Miras (Región de Murcia) hablan con ABC sobre la lealtad al Gobierno

«Ser leal es decir la verdad»

Isabel Díaz Ayuso, Comunidad de Madrid

¿Por qué son necesarias más medidas?

Lo prioritario es salvar vidas y proteger al personal que trabaja en hospitales y residencias. Lo llevo demandando muchísimos días a través de reuniones y cartas. Ahora pido que no haya impedimentos a los aviones que estamos fletando fuera porque son vitales para nuestro objetivo. También requerimos mantener hoteles abiertos en Madrid para personal sanitario que viene de fuera, víctimas de violencia de género o turistas atrapados, no podemos abandonarles. En el plano económico, insto al Gobierno a ser más ambicioso. No pueden quedar fuera de cualquier plan los autónomos y las PYMES ya que son la parte más importante de nuestro tejido productivo y quienes pueden mantener el empleo. No valen las prórrogas de impuestos, proponemos una exención parcial de la factura fiscal (IVA, IRPF y cuota de la Seguridad Social) de nuestros autónomos y empresarios.

¿Por qué es leal exigir más medidas al Gobierno?

Leal es decir lo mismo en todos los sitios, como hago. Leal es cumplir con el compromiso que tengo con los ciudadanos a los que represento y a los que me debo. Leal es hacer las cosas que corresponden y decir la verdad. Desleal (y dejación de funciones) es no pelear por el material sanitario que necesitamos para salvar vidas y que quien la arriesga por salvar la de otros, lo haga en condiciones óptimas. Desleal es no decir las cosas como son y confabularme con quien no hace las cosas correctamente con tal de no desgastarme.

«Lealtad es también ser exigente»

Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León)

La mejor fórmula para frenar la pandemia de la Covid-19 es reducir al máximo la movilidad y el contacto entre personas. Es fundamental quedarse en casa. Y en Castilla y León lo tenemos muy claro: Cuanto más estemos en casa, antes veremos la esperanza de la luz al final del túnel. Desde la responsabilidad y el convencimiento de la necesidad de reforzar el confinamiento social como la mejor vacuna actual para combatir la propagación de contagios, hemos pedido al Gobierno de España más medidas restrictivas, como la limitación al máximo del transporte, el cierre de lugares de culto y cualquier actividad salvo lo estrictamente esencial.

Estamos trabajando sin descanso para afrontar el ataque de este virus y las medidas tardarán aún en dar resultados. Estoy al frente y no voy a parar hasta vencerlo, con todas las consejerías de la Junta de Castilla y León, haciendo lo posible y coordinadas con ayuntamientos, diputaciones, resto de comunidades y el Gobierno de España, con el que somos leales, pero también exigentes dentro de los instrumentos de coordinación. La lealtad es también reclamar más material sanitario y apoyar aquellas medidas más duras pero necesarias para proteger a las personas y salvar vidas. Estoy convencido de que juntos, la sociedad unida, vamos a superar esta crisis. Lo lograremos.

«No se pueden descartar más medidas»

Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha)

¿Por qué son necesarias más medidas?

Lo que es evidente es que, como ha dicho el Gobierno de España, estamos ante una evolución dinámica de la pandemia. Nadie puede, ni debe, descartar que haya que adoptar medidas más restrictivas sobre la movilidad y el confinamiento de la población.

¿Es leal exigir más medidas al Gobierno?

La lealtad estriba en hablar directamente con el Gobierno de España si se entiende que hay que hacer algo más. Sí es cierto que es desleal pedir más medidas solo a través de los medios de comunicación o saltándose la cadena de mando.

Primero, la vida

Fernando López Miras (Región de Murcia)

El Gobierno de la Región de Murcia siempre ha defendido la unidad y lealtad institucional como fundamental contra la terrible crisis causada en España por el Covid-19. Hemos apoyado sin fisuras todas las acciones emprendidas por el Ejecutivo central y hemos colaborado sin mayor ambición que la de frenar el virus.

Pero la lealtad no puede estar reñida con la responsabilidad y el compromiso de cualquier gobierno con aquellos a los que debe proteger con sus decisiones. En nuestra lucha contra el virus no hay tiempo que perder. Por eso, y atendiendo a las recomendaciones de los expertos de Epidemiología y Salud Pública, pedimos al Ministerio de Sanidad el cese de todas aquellas actividades que no sean esenciales para la subsistencia y el abastecimiento de la población.

Protejamos primero la vida para poder proteger todo lo demás. La recuperación económica que vendrá después nos necesita a todos. La salud de nuestro sistema económico y productivo se podrá recuperar con esfuerzos y sacrificios, ya lo hemos demostrado antes, pero las vidas de los nuestros son irrecuperables.

Haremos todo cuanto esté en nuestras manos para evitarlo, por traumático y duro que resulte. Pronto veremos que tanto sacrificio ha merecido la pena y será la mejor muestra de lealtad que podremos ofrecerle al Gobierno central en su gestión contra la pandemia.