Coronavirus España | Últimos datos y cifras en directo: 39.673 casos y 2.696 fallecimientos

15.54Incertidumbre en torno a Carmen Calvo El resultado de la prueba del coronavirus practicada a la vicepresidenta Carmen Calvo ha sido negativo, pero no se considera concluyente. Continúa hospitalizada con el tratamiento médico prescrito para la infección respiratoria que padece, se encuentra en una habitación aislada y le serán practicadas las pruebas que determinen los facultativos. Cuando se conozca el resultado de las pruebas se hará pública dicha información.

17.50Detenido por saltarse el confinamiento alega que iba a alimentar a los peces del Puerto de Barcelona Según han informado fuentes policiales a Efe, esta detención se ha llevado a cabo poco antes de las diez de la mañana en la zona del paseo de Colón de Barcelona, cuando una patrulla policial ha identificado a un hombre que caminaba por la zona. Los agentes le han preguntado qué estaba haciendo y el hombre les ha explicado que había salido de su casa para pasear y para dar de comer a los peces del Puerto.

17.45Un pueblo de Córdoba regula los paseos al perro La alcaldesa de Palma del Río (Córdoba), Esperanza Caro (PSOE), ha dictado un decreto para regular los paseos a los perros en el municipio durante el Estado de Alarma por el coronavirus, estableciendo que «la distancia máxima a la que podrá realizarse el paseo es de 200 metros desde el lugar de residencia de la persona titular del perro». Lea la noticia.

17.39Suspendida la feria de San Jorge de Zaragoza La Feria de San Jorge en Zaragoza, que iba a celebrarse los próximos días 23 y 26 de abril en la capital aragonesa, ha quedado suspendida debido a la crisis sanitaria del coronavirus, informa hoy la empresa adjudicataria del coso de La Misericordia en una nota.

17.31Cuarto fallecido por Covid-19 en Murcia El número de fallecidos por coronavirus en la Región de Murcia se ha elevado a cuatro tras la muerte de un hombre de 45 años este martes en Lorca, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud. Cabe recordar que el primer fallecido fue un hombre de 70 años con patologías previas que murió el pasado viernes en el hospital Virgen del Castillo de Yecla, donde se encontraba ingresado por coronavirus. Estaba ingresado en ese centro hospitalario, pero no en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

17.23El Palacio de Hielo recibe los primeros cadáveres El centro comercial que se ha convertido contra reloj en una morgue para acoger a los fallecidos por coronavirus ha recibido hoy los primeros cuerpos. Ante el colapso de las funerarias, la pista de patinaje del Palacio de Hielo, en el distrito de Hortaleza, ha recibido hoy los primeros cuerpos. Lea la noticia.

17.15Hugo Gatti, positivo por coronavirus Hugo Gatti, exguardameta de Boca Júniors y la selección argentina y tertuliano de El Chiringuito, ha dado positivo por coronavirus y permanece ingresado en un hospital de Madrid con síntomas de neumonía. El arquero argentino acudió ayer al hospital con los síntomas propios de la enfermedad y fue ingresado al tratarse de una persona de riesgo por su edad, 75 años, y por tener una cardiopatía. Los resultados del test se han conocido este martes, y ha sido el hijo del guardameta, Lucas Gatti, quien ha confirmado el positivo.

17.09Detienen al dueño de un gimnasio abierto de forma clandestina en Alicante Un hombre ha sido detenido por abrir un gimnasio en la ciudad de Alicante que, pese al confinamiento impuesto por el estado de alarma, funcionaba con la persiana bajada y entrando mediante un código previamente acordado. La Policía Nacional alicantina ha informado de que la llamada de un vecino con domicilio frente a la instalación deportiva ha permitido el arresto del individuo, español y al que se le imputan los supuestos delitos de resistencia y desobediencia al real decreto del estado de alarma.

17.00El Rey consigue 50.000 pruebas de coronavirus España recibirá mañana, miércoles, 50.000 pruebas de coronavirus, gracias a una nueva gestión de Su Majestad el Rey. Don Felipe logró este envío en una nueva conversación con el presidente del Grupo Alibaba, Jack Ma, quien ya donó medio millón de mascarillas, que llegaron el miércoles de la pasada semana a Zaragoza. Además, próximamente se recibirá un nuevo envío con 100 respiradores y material de protección para sanitarios. Jack Ma fue uno de los empresarios con los que el Rey se reunió en el Foro de Davos en 2018.

16.52La India impone el confinamiento durante tres semanas de sus 1.300 millones de habitantes El primer ministro de la India, Narendra Modi, aseguró este martes que el Gobierno impondrá a partir de esta medianoche el confinamiento durante 21 días de todo el país, de 1.300 millones de habitantes, para frenar la expansión del coronavirus. «Habrá una prohibición total de salir de vuestras casas», aseguró Modi en un mensaje en televisión. India tiene hasta ahora 482 casos confirmados de coronavirus y nueve fallecimientos.

16.46Greta Thunberg se autoaísla por sospecha de coronavirus La joven activista ha reconocido que tanto ella como su padre sospechan que tuvieron infecciones por coronavirus después de hacer juntos un recorrido en tren por Europa. Thunberg también ha lanzado un alegato: "Tienes que practicar el distanciamiento social te sientas enfermo o no". Lea la noticia.

16.34Solidaridad con Madrid El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el sistema sanitario madrileño no atraviesa un buen momento. "Empezamos a detectar tensión en el sistema de Madrid", ha indicado el ministro, quien ha avanzado que el Ejecutivo desplegará en dicha región todos los recursos que sean necesarios para frenar la pandemia de coronavirus. Lea todo lo relativo a la comparecencia.

16.27Italia estudia ampliar las medidas hasta el 31 de julio El Ejército italiano tendrá misiones de seguridad pública y las medidas de emergencia por el coronavirus se pueden ampliar hasta el próximo 31 de julio. El consejo de ministros aprobará este martes un nuevo decreto ley que endurece las sanciones a quien viole las órdenes del Gobierno para luchar contra el coronavirus. Crónica del corresponsal de ABC en Italia, Ángel Gómez Fuentes.

16.20Los estudiantes de FP podrán terminar el curso y lograr la titulación El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y las administraciones educativas de las comunidades autónomas han adoptado este martes en la Comisión de FP de la Conferencia Sectorial diversas medidas para asegurar que ningún alumno o alumna pierda el curso por la interrupción de clases presenciales y las prácticas en centros de trabajo y FP Dual debido a la crisis del coronavirus Covid-19. Así, se ha acordado flexibilizar las prácticas en el centro de trabajo para superar el curso, ampliando el periodo establecido en el calendario escolar. Esta medida extraordinaria deberá ser coordinada con las fechas de celebración de la Evau para permitir que todos los estudiantes que así lo deseen puedan presentarse a la prueba de acceso a la Universidad.

16.12Llega el primer avión con material frente al coronavirus procedente de China para Castilla y León La primera entrega con material procedente de China por fin ha llegado. Este martes ha aterrizado en al aeropuerto de Zaragoza el avión procedente del gigante asiático con parte de lo adquirido por la Junta de Castilla y León para hacer frente a la expansión del coronavirus. Según ha comunicado el propio Gobierno autonómico, que desde el sábado llevaba esperando el cargamento, se trata de un primer envío con seis toneladas de material -69 metros cúbicos- adquirido directamente a empresas del país asiático.

16.07Muere el primer preso con coronavirus y 38 funcionaros dan positivo Una mujer de 78 años de origen latinoamericano es el primer preso que muere en España afectado por coronavirus, tras ser evacuada el pasado día 20 al hospital de Arganda del Rey, mientras que 38 funcionarios de Prisiones han dado positivo al COVID-19.

16.04Desaparecen «misteriosamente » en Kenia 6 millones de mascarillas que había pedido Alemania El Ministerio de Defensa en Berlín ha confirmado el martes que el primer gran envío de equipos de protección pedido por Alemania había desaparecido «misteriosamente» en el país del este de África: «Estamos tratando de averiguar qué sucedió», dijo el portavoz. Nos lo cuenta Alba Amorós, corresponsal de ABC en Johannesburgo.

16.00Ryanair descarta volver a operar vuelos hasta junio La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair anunció este martes que no prevé operar vuelos durante los próximos meses de abril y mayo, como consecuencia de las restricciones impuestas para frenar la pandemia del coronavirus. La compañía también recordó que, a partir de la medianoche de hoy, casi toda su flota de aviones se quedará en tierra, si bien hace unos días precisó que mantendrá, de momento, un número reducido de vuelos entre Irlanda y el Reino Unido.

15.55«Sobra propaganda y falta gestión y liderazgo» El Partido Popular ha endurecido sus críticas a la gestión de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus, aunque mantiene su apoyo a la prórroga del estado de alarma y a los decretos con medidas urgentes para hacer frente a los efectos de la pandemia. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha advertido de que «sobra propaganda y falta gestión y liderazgo» en la lucha contra el coronavirus. Los populares mantienen su «lealtad», que la entienden como un compromiso con la verdad y con los españoles en un momento especialmente crítico. En el Pleno del Congreso de mañana mantendrán su apoyo al Gobierno. Pero ahí se queda su compromiso.

15.52Rueda de prensa Salvador Illa, sobre la compra de productos santarios: "El mercado es un mercado con operaciones especulativas y por tanto el Gobierno en esta actividad toma todas las precauciones para garantizar que las ofertas que se nos hacen responden a ofertas serias y no a especulaciones".

15.49Rueda de Prensa El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho referencia a la situación que atraviesa la Comunidad de Madrid, región más afectada por la crisis del coronavirus. Asimismo, ha querido hacer "un llamamiento a la solidaridad con la Comunidad de Madrid" y ha anunciado el despliegue de los recursos necesarios desde otras partes del territorio nacional donde hoy no son necesarios, la compra de productos y bienes médicos que son necesarios, y la activación de toda la capacidad nacional para fabricar esos productos.

15.43Muere un hombre en Arizona tras consumir un líquido para acuarios con fosfato de cloroquina Un hombre de Arizona de 60 años ha muerto después de beber líquido antiparasitario para acuarios porque entre sus ingredientes se hallaba un elemento químico del cual el presidente Donald Trump dijo en una conferencia de prensa que podría servir para curar el coronavirus. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Washington, David Alandete.

15.38Un anciano se escapa del hospital en Benidorm La Policía Nacional de Benidorm (Alicante) localizó el pasado domingo, y devolvió al Hospital IMED de Benidorm, a un hombre de 82 años ingresado por coronavirus y que se había ido del centro sanitario por su propio pie. Los responsables sanitarios dieron la voz de alarma a las 09.50 horas y los agentes localizaron al hombre en su vivienda sobre las 12.50 horas, han informado fuentes policiales este martes.

15.35Madrid, peor que Lombardía y Hubei La pandemia de coronavirus se extiende en toda España, pero no en todas las comunidades autónomas con la misma fuerza al mismo tiempo. La curva de la evolución del número de muertos en Comunidad de Madrid, especialmente, y Cataluña, en menor medida, presentan las situaciones más preocupante. La curva de la Comunidad de Madrid y de Cataluña son más acusadas que las que dibujan la región italiana de Lombardía, centro de la tragedia en el país, y que la de la provincia china de Hubei, que concentró la gran mayoría de los casos en China y cuya capital, Wuhan, es el origen del virus. Vea el gráfico completo.

15.28Retrato de una ciudad vacíaReino Unido tardó en actuar, pero lo acabó haciendo. Las últimas medidas de confinamiento decretadas por Boris Johnson han cambiado el aspecto del paúis, y por ende de Londres, su gran ciudad. Este es el retrato de un paisaje que cuenta nuestra corresponsal en Londres, Ivannia Salazar. Puede leerlo entero aquí.

15.24Israel lanza una aplicación de móvil para avisar de la cercanía de algún contagiado El ministerio de Salud de Israel ha lanzado la aplicación Hamagen (escudo, en hebreo), que permite a quienes la instalen en su móvil identificar si han estado en contacto con alguna persona contagiada por coronavirus y les muestra los pasos a seguir. El ministerio emitió un comunicado en el que recoge que se trata de una herramienta que “contiene los datos de localización de infectados y de personas que estuvieron en contacto con ellos” en las últimas dos semanas y afirma que se convertirá en “una forma para detener el contagio y proteger a los más cercanos”. El uso de esta aplicación es posible tras la decisión del Gobierno de dar luz verde a los servicios de inteligencia para usar los métodos anti terroristas para combatir al virus. En Israel han muerto ya dos personas y hay 1.656 contagiados. Nos lo cuenta, desde Jerusalén, Mikel Ayestarán.

15.17Consecuencias de la pandemia El descenso generalizado el tráfico y la paralización de las principales industrias debido a la crisis del coronavirus ha tenido consecuencias en la calidad del aire, con unos niveles de contaminación por dióxidos de nitrógeno que, según ha constatado un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, han disminuido una media del 64% en las principales ciudades españolas. Vea la información completa.

15.10Rueda de prensa Consejo de Ministros, en directo: el Gobierno anuncia más medidas económicas por la crisis del coronavirus. Puede seguir todas las novedades en este enlace.

15.05El compromiso social también se multiplica con el coronavirus Ante las grandes crisis, la población siempre responde. Siempre. Lo saben bien en Yoopies, una empresa dedicada a unir estos apoyos con las familias más vulnerables. Y admiten que la respuestas estos días ha superado cualquier estadística y expectativa. Yoopies, plataforma que actúa por toda Europa, nació en 2012 en París con la idea de canalizar la ayuda de la gente y a enlazarla con esas personas y hogares que tampoco sabían que podían contar con una mano en las labores cotidianas. Lea la información completa.

15.00La Comunidad de Madrid propondrá retrasar las fechas de la EBAU y no celebrar las evaluaciones de la LOMCE este año La Comunidad de Madrid propondrá mañana, en la reunión de la Conferencia de Educación, retrasar las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), según informa en un comunicado. Así, la convocatoria ordinaria se realizaría entre los días 22 de junio y 3 de julio, y la publicación de calificaciones antes del 10 de julio. En cuanto a la convocatoria extraordinaria, deberá celebrarse antes del 10 de septiembre, y las calificaciones estar disponibles antes del 18 de septiembre.

14.56La Policía alerta de falsas webs y mapas de evolución del virus para el robo de información personal El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha alertado este martes de un nuevo tipo de ciberdelincuencia que se serviría de webs y mapas sobre la evolución de la pandemia del coronavirus para el robo de información personal de los usuarios. En la comparecencia de los representantes del Comité Técnico de Gestión bajo el estado de alarma, González ha explicado que «los ciberdelincuentes podrían aprovechar la demanda de información sobre la pandemia del coronavirus para aprovechar vulnerabilidades de los sistemas informáticos, para propagar programas maliciosos».

14.50Las residencias deberán comunicar su imposibilidad para conservar y retirar fallecidos La residencias de ancianosdeberán comunicar de inmediato a las autoridades de las comunidades autónomas y delegaciones de gobierno situaciones excepcionales tales como la imposibilidad de conservación y retirada de cadáveres por la ausencia de servicios funerarios disponibles derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así lo pone de manifiesto la Orden SND/275/2020 por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial, publicada este martes, 24 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Léelo aquí.

14.41La Fiscalía investiga la muertes en las residencias de Capellades y Olesa La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de ancianos en las residencias de Capellades y Olesa de Montserrat (Barcelona), municipios próximos al foco de coronavirus de Igualada (Barcelona), el principal de Cataluña. Según han confirmado a Efe fuentes del ministerio público, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha ordenado investigar esas dos residencias, después de que ayer la Fiscalía General del Estado decidiera abrir diligencias para determinar si en algunas residencias están ingresados ancianos en malas condiciones de salubridad.

14.37Consejo de Ministros A partir de las 14.45 horas comparecerán en rueda de prensa la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras el Consejo de Ministros.

14.30Casado demanda al Gobierno «más eficacia en la gestión» del coronavirus El presidente del PP, Pablo Casado, demandó este martes al Gobierno de Pedro Sánchez «más eficacia en la gestión, más medios de protección e intervención ya» para luchar contra la pandemia del coronavirus en España. Así lo trasladó el líder de la oposición a través de un mensaje que publicó en su perfil oficial de Twitter tras analizar con el Comité de Dirección del partido «la terrible expansión del coronavirus».

14.22Un sacerdote italiano contagiado con coronavirus renuncia a un respirador y salva la vida de un joven Un sacerdote italiano contagiado con coronavirus renuncia a un respirador y salva la vida de un joven. Lee aquí la historia.

14.15Aranda de Duero habilita un hospital de campaña El recinto ferial permanente de Aranda de Duero (Burgos) se convertirá en 48 horas en un hospital de campaña con 200 plazas gracias a la colaboración entre los responsables sanitarios, el Ayuntamiento de la ciudad y la organización del festival Sonorama-Ribera. Se trata de una infraestructura que permitirá desahogar y liberar espacio en el Hospital Santos Reyes, ya que está previsto derivar a estas instalaciones aquellos casos que, requiriendo un control o necesiten guardar cuarentena, no precisen una atención constante.

14.05La sanidad privada atiende al 10,4% de los pacientes con coronavirus de UCI Los hospitales privados atienden al 10,4% del total de pacientes con coronavirus que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos (UCI), según los datos recabados por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). La patronal de la sanidad privada asegura este martes en un comunicado que en las UCI de estos centros hospitalarios se encuentran aproximadamente 275 pacientes, de los 2.636 totales que, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, se encuentran en estas unidades de todos los hospitales españoles.

13.5790.000 personas ven primer concierto en Facebook de auditorios europeos Cerca de 90.000 personas han visto el primer concierto del ciclo «Music of the day from Europe’s Concert Halls», que promueven los grandes auditorios europeos y que mañana miércoles estará protagonizado por la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC). Esta iniciativa, ha explicado este martes el Auditori de Barcelona, presenta por primera vez y de forma simultánea y sincronizada a través de la red social Facebook un concierto diario desde una de las principales salas de conciertos de Europa.

13.53Fondos para imprimir máscaras o pantallas de cara en 3D contra el coronavirus Ayúdame3D está buscando beneficiarios a través de particulares y entidades colaboradoras para fabricar masivamente máscaras o pantallas de cara a través de sus impresoras 3D, con el objetivo de ayudar a luchar contra el coronavirus. Esta iniciativa, creada por el diseñador de juguetes Guillermo Martínez e impulsada por la Fundación Irene Villa, lleva más de dos años imprimiendo modelos de prótesis en 3D, llamados trésdesis, y llevándolos hasta las personas que no pueden pagárselas.

13.47Convocan «Yo corro en casa por ti» los domingos a las 11.30 La iniciativa «Yo corro en casa por ti», promovida por revistas deportivas y organizaciones benéficas, se propone recaudar fondos para la Cruz Roja y Cáritas mediante carreras individuales desde casa a la misma hora, las 11.30, todos los domingos mientras dure el confinamiento por el coronavirus. «Ante la demanda de muchas personas que sienten la impotencia de no poder hacer nada y les gustaría aportar su granito de arena se convoca Yo Corro En Casa Por Ti, con el objetivo de, todos juntos y a la misma hora, crear energía positiva, compartir y recaudar fondos para la lucha contra COVID-19», explicaron a EFE los organizadores.

13.37La UCI de Getafe da el primer alta a una paciente con coronavirus La UCI del Hospital Universitario de Getafe ha dado su primer alta a una paciente enferma de coronavirus, ha informado el responsable de Comunicación del centro en su cuenta de Twitter, en la que incluye un vídeo del momento en que la paciente sale por el pasillo camino de la planta de hospitalización. En las imágenes difundidas este martes, la paciente es despedida de la UCI con un fuerte aplauso de al menos una docena de sanitarios del Hospital Universitario de Getafe, ataviado con equipos de protección y mascarillas.

13.26Japón pide un aplazamiento de un año para Tokio 2020 El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha pedido al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, que los Juegos Olímpicos de Tokio se retrasen hasta 2021, según ha desvelado la cadena pública japonesa de televisión. Ambos dirigentes habrían mantenido una conversación telefónica en la que el primer ministro de Japón habría hecho esa petición a Bach para dar solución a la crisis provocada por el coronavirus. Se espera que en los próximos minutos haya una comunicación oficial por ambas partes. Léelo aquí.

13.21Johnson & Johnson dona a Madrid más de 27.000 unidades de productos de higiene personal Las compañías de Johnson & Johnson en España han llevado a cabo una donación a la Comunidad de Madrid de casi 27.000 unidades de productos de aseo personal e higiene femenina destinada a mejorar en lo posible la situación que están viviendo las personas sin hogar de la ciudad a causa del brote de coronavirus. El primer destino de esta iniciativa del grupo Johnson & Johnson en España será el Samur Social del Ayuntamiento de Madrid y, concretamente, el Pabellón 14 de IFEMA, donde se está prestando atención en estos momentos a personas sin hogar, así como el Albergue de San Isidro, lugar en el que se está atendiendo a las mujeres de este colectivo.

13.15Los Reyes se interesan por el trabajo de Cruz Roja, ONCE, AECC y FEDER Los Reyes Felipe y Letizia han conversado este martes con el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, y de la ONCE, Miguel Carballeda, para conocer el trabajo de estas organizaciones, con las que habitualmente colaboran, en la lucha contra el coronavirus, ha informado la Casa Real. Además, la Reina ha contactado también con los presidentes de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ignacio Muñoz, y de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Juan Carrión, para interesarse por las acciones para reforzar el cuidado sanitario a las personas durante esta crisis.

13.05Se aplaza el Orgullo Madrid 2020 hasta que las condiciones sanitarias y de seguridad «sean las adecuadas» El Comité Organizador del Orgullo Estatal LGBTI ha acordado aplazar las Fiestas del Orgullo de Madrid en 2020 ante la crisis del coronavirus y hasta «que las condiciones sanitarias yde seguridad sean las adecuadas». Así ha informado el Comité, compuesto por la COGAM, Colectivo LGTB+ de Madrid, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid (AEGAL).