Varias comunidades presionan para activar un confinamiento más duro

La acción del Gobierno para dar respuesta a la emergencia sanitaria está viéndose apoyada, pero a la vez enmendada, por las demandas de los presidentes autonómicos y por las formaciones políticas que, pese a apoyar a Pedro Sánchez, reclaman en su gran mayoría medidas más contundentes. Una reivindicación que no nace solo del Partido Popular o Ciudadanos, cuyos votos apoyarán mañana al Gobierno para prorrogar el estado de alarma. Tampoco se limita a los gobiernos autonómicos que éstos comparten.

La demanda unánime de los gobiernos regionales es que llegue ya el material sanitario que el Gobierno adquiera en los mercados internacionales. Muchas aducen que el modelo de compra centralizada ha contribuido a que la adquisición de estos recursos vaya mucho más lenta. Finalmente hace ya días el Gobierno levantó la mano y trasladó que los gobiernos regionales podrían seguir comprando por su cuenta. Ahí se enmarca la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de pedir garantías al Gobierno central de que no se bloqueará en el aeropuerto de Barajas un cargamento adquirido para los hospitales madrileños.

Pero las demandas van mucho más allá. Empezando por un reparto de los anticipos a cuenta en base a criterios distintos. La Xunta de Galicia reclamaba que se tuviera en cuenta el envejecimiento de la población. Pero muchos de ellos han pedido medidas más ambiciosas en el terreno económico. Algunos plantearon permitir que se movilice el ahorro privado en los planes de pensiones sin penalización. Lo pidió por ejemplo el socialista Emiliano García-Page.

Cierre total y otras medidas

También del PSOE es el presidente de Aragón, Javier Lambán, que pidió a Sánchez que suprima el criterio del 75% de que la prestación a los autónomos se dirija solo a quienes hayan registrado caídas de ingreso en ese nivel. Por su parte, el gallego Alberto Núñez Feijóo reclamó al Gobierno «la devolución inmediata una vez planteada la solicitud del IVA». Además demandó que los fondos con carácter finalista para políticas de empleo se puedan destinar a políticas sanitarias, económicas y sociales ya que ahora mismo «la mayor parte de la población no puede trabajar».

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que no ha desaprovechado esta crisis para cargar contra España y el Gobierno, fue pionero en reclamar el confinamiento total de la población en su región. Incluso el socialista Emiliano García-Page, muy duro habitualmente con él, reconoció posteriormente que muchos de los planteamientos que Torra había hecho le parecieron sensato. El presidente socialista de Castilla-La Mancha también se mostró partidario en la videoconferencia de presidentes autonómicos del pasado domingo de estudiar ya si sería necesario endurecer las restricciones que ya están en vigor en relación al confinamiento y la movilidad de las personas.

Un planteamiento que defiende el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que señaló tras la reunión de presidentes que «sí sería partidario en este momento de un confinamiento completo, no a medias, parando el país salvo para servicios esenciales». El presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras, planteó tras esa reunión de líderes autonómicos «el cierre de toda actividad económica no esencial» en su comunidad. A lo que el Gobierno le respondió que al amparo del estado de alarma no es competente para tomar esa decisión.

Confinamiento más efectivo

No es una demanda solo de gobiernos de derechas ni tiene que ver con deslealtad alguna. También el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, reclamó limitar las actividades económicas «no esenciales» y profundizar en la racionalización de los movimientos de la ciudadanía. Con el objetivo de «aumentar la efectividad del confinamiento».

El presidente del PP, Pablo Casado, mantiene su apoyo a las medidas que vaya tomando el Gobierno de la Nación, pero al mismo tiempo coinciden con las peticiones de sus barones territoriales, en lo que se refiere a poner en marcha medidas de confinamiento más restrictivas, y en la urgencia de recibir más material de protección. «Tiempo habrá para pedir responsabilidades. Ahora hay que arrimar el hombro y remar en la misma dirección. Apoyaremos las medidas del Gobierno aunque algunas sean incompletas o tardías», advirtió.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, conectados en directo por videoconferencia, el jefe de la oposición respaldó la petición del presidente autonómico murciano y otros barones de endurecer el confinamiento y aplicar el cierre total de la actividad, salvo los servicios esenciales. «Prefiero pecar por exceso, porque es mejor prevenir que curar», subrayó Casado.

Casado habló ayer por teléfono con Pedro Sánchez, quien le informó de su decisión de plantear mañana en el Congreso la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril. El líder del PP le reiteró que puede contar con la lealtad del PP en este momento tan complicado y se interesó por los miembros del Gobierno y de su familia que se encuentran afectados.

Los populares han lamentado estos días que Sánchez no cuente lo suficiente con Casado para poner en marcha las medidas que se necesitan para luchar contra este virus y sus consecuencias económicas. «A veces nos enteramos por los medios de las decisiones y estamos apoyando medidas sin conocer su contenido», confesó el líder del PP, quien pidió que la lealtad vaya en «ambas direcciones». «Frente a irresponsabilidad de algunos, nosotros patriotismo, lealtad y sentido de Estado», sentenció. Según apuntó, sobran discursos por televisión los fines de semana y falta dirigirse más al Parlamento.

Las residencias

Casado pidió al presidente del Gobierno que haya más medios de protección e intervención que permitan afrontar con más seguridad la epidemia del coronavirus. En concreto, trasladó a Sánchez la urgencia de entregar el material al personal sanitario, residencias de ancianos, atención domiciliaria y al personal de las funerarias, así como la necesidad de test masivos y material de intervención y respiradores. El estado de las residencias preocupa de forma especial al Grupo Popular, que ha registrado una Proposición en el Congreso para reforzar la seguridad y los medios de los servicios sociales y abastecer a esos centros de kits de pruebas rápidas.

Desde Génova, el presidente del PP se reunió por videoconferencia con el alcalde de Madrid y otros regidores de su partido, para recoger todas sus demandas «sensatas». Casado exigió que se abran ya las líneas de liquidez y que se reduzcan los impuestos a todos los españoles, «especialmente a los autónomos que no van a ingresar nada».