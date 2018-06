El PP asume que hay hasta fallecidos en el «espejismo» de su censo de 869.000 afiliados Los candidatos «secundarios» creen que la baja participación beneficia a Cospedal y Santamaría

Mariano Calleja

Las «primarias» del Partido Popular están sirviendo para que esta formación política se dé un baño de realidad. De entrada, su mítico censo, el de de los 869.000 afiliados, que le situaba a la cabeza de los partidos en España y en toda Europa, ha sufrido un pinchazo en cuestión de horas. Después de hacerse público que solo 66.384 de esos afiliados se han inscrito para poder elegir al presidente nacional, ya nadie se cree aquella cifra casi mágica, que el PP exhibió durante años para demostrar su fortaleza en la sociedad. Fuentes populares admitieron que en ese censo debe de haber incluso fallecidos, y necesita una depuración generalizada para ponerlo al día.

El censo del PP se ha ido inflando a lo largo de los años, con simpatizantes que se inscribían en esta formación y que quedaban ahí, en los registros, quizás para siempre. Muchos incluso no saben que después de los años continúan figurando como afiliados, aunque no paguen cuota. Si no se dan de baja de forma expresa, mediante una carta de petición enviada a la sede correspondiente, su nombre permanecerá vigente. El impago de cuotas no supone la baja como afiliado. Y si un militante muere, los familiares probablemente tienen otros asuntos de los que ocuparse antes de enviar la carta de baja correspondiente al partido.

Las cuotas mínimas son fijadas por las direcciones provinciales o locales del partido. En Valencia, por ejemplo, es de 25 euros al año, como mínimo. Pero hay lugares donde sube a 45 o 60. Para participar en los congresos del partido, los afiliados necesitan estar al corriente del pago de las cuotas. Con el fin de facilitar la participación en las primarias, el Comité Ejecutivo fijó una cantidad de «bajo coste», 20 euros, para ponerse al día con los pagos.

Rozar «el ridículo»

Ahora, ante la elección de su presidente nacional, el PP «ha bordeado el ridículo» con el número de afiliados inscritos, como advirtió su candidato José Ramón García Hernández. «El censo era un espejismo», subrayó otro aspirante, José Manuel García-Margallo, en una opinión compartida por sus compañeros. Elio Cabanes, el último candidato que se unió a la carrera sucesoria, cree que la «falta de uso» de las primarias en el PP ha hecho que no se diera importancia a la depuración del censo. Los populares no encontraron nunca un buen momento para «cotejar» todos los datos.

Cuatro de los aspirantes a la presidencia nacional del partido, todos menos María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, han pedido a la Comisión Organizadora del Congreso nacional que amplíe el plazo para la inscripción de los militantes, requisito exigido si se quiere votar el 5 de julio, junto al de estar al corriente de las cuotas, o bien que se suprima esa condición. Fuentes populares se inclinan, sin embargo, por no cambiar las reglas en mitad del proceso. La Comisión Organizadora se reunirá mañana, viernes, para analizar la marcha del proceso.

En lo que están todos de acuerdo es en depurar el censo una vez celebrado este congreso extraordinario, que se convocó con carácter de urgencia y obligó a acortar todos los plazos, incluido el de la inscripción de los afiliados, que se abrió el 11 de junio y acabó el día 25.

Grupo «controlable»

Algunos de los candidatos sospechan, además, que la baja participación tendrá dos beneficiarias evidentes, las dos favoritas en el proceso: Cospedal y Santamaría. Elio Cabanes cree que cuantos más afiliados inscritos, menos controlables son por el aparato del partido. El concejal de Font de la Figuera sostiene que son los que trabajan para el partido, incluidos los cargos públicos, y los «más arraigados» en la formación política, los que han pagado las cuotas, y los que a su vez han convencido a otros simpatizantes para que se inscriban. Así se ha formado, a su juicio, un «pequeño» grupo más manejable por la formación.

Casado anunció una «depuración del censo de militantes» si gana en el congreso, y advirtió de que cuando hay poca participación, «votan más los que están más cerca del organigrama del partido».