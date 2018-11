Podemos exige la dimisión de Borrell tras ser multado con 30.000 euros por la CNMV La Comisión Nacional del Mercado de Valores penaliza al ministro por la venta de acciones de Abengoa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado al ministro de Exteriores, Josep Borrell, con 30.000 euros por uso de información privilegiada en la venta de un paquete de 10.000 acciones de la empresa Abengoa cuando era consejero del grupo de ingeniería y energías renovables.

La venta se realizó el 24 de noviembre, un día antes de que esta compañía se desplomara un 53,85 por ciento en Bolsa al presentar un preconcurso de acreedores. Según reflejó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), el supervisor bursátil impuso a Borrell esta sanción «por la comisión de una infracción muy grave del artículo 282.6, en relación con el artículo 227.1.a) del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores». La venta se realizó «por cuenta de un tercero [su ex mujer, según informó el propio Borrell] de 10.000 acciones de Abengoa, S.A., por un importe de 9.030 euros».

Esta sanción, que el ministro cree consecuencia de no haber recurrido, produjo ayer la reacción de Podemos, principal apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez en la mayoría parlamentaria que le hizo ganar la moción de censura. Desde la formación morada se pidió su dimisión, también desde el PP.

Apoyo de Gobierno

Desde el Gobierno se quiso ayer transmitir un apoyo tajante a un ministro que también es objetivo de la crítica independentista (ERC y PDECat) por su compromiso contra el referéndum ilegal 1-O o con el último incidente en el Congreso (escupitajo mediante de un diputado de ERC).

Fuentes gubernamentales subrayan que no se tiene «nada que decir» respecto al asunto Borrell porque «no hay nada nuevo», informa Víctor Ruiz de Almirón. En La Moncloa defienden que «el ministro ya explicó la situación en su momento». Además, explican igualmente la sanción porque Borrell no ha recurrido y «el expediente administrativo sencillamente ha seguido su curso». Se manifiesta que no tienen ninguna otra consideración que hacer pero expresan el «total respaldo del Gobierno».

No obstante, este nuevo «affaire» del Gobierno amenaza con poner en aprieto la mayoría parlamentaria de la que goza Pedro Sánchez. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quiso elevar la presión al presidente del Gobierno y exigió la dimisión del ministro de Exteriores después de conocerse la multa de la CNMV.

«Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada», advirtió Iglesias, que sugirió a Borrell hacer honor a su «inteligencia y su altura política» para abandonar su cargo.

El líder de Podemos emitió el mensaje en su Twitter poco después de que el BOE hiciese pública la sanción. También la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos entró en liza y exigió directamente el cese del ministro Borrell. «Es muy grave y el ministro debe dimitir», expresó Ione Belarra en la red social. «No podemos tolerar que el Gobierno salido de la moción de censura ensucie así la democracia», continuó.

Cambio de Podemos

Podemos ha pasado de ser la muleta de Sánchez a una palanca de presión vista la falta de apoyos y la negativa de los independentistas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, el secretario general de la formación dio por «rota» la mayoría de la moción de censura en su discurso en el pasado Consejo Ciudadano Estatal celebrado el viernes y aprieta ahora al Gobierno para que anticipe las elecciones nacionales. «No se puede gobernar por decreto», advirtió Iglesias, queriendo marcarle los tiempos a Sánchez. «No es real que un Gobierno se sostenga mediante decretos ley», continuó. De hecho, Iglesias ya prepara unas primarias internas para revalidar su candidatura antes del parón de Navidad.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se sumó a la petición de dimisión de Podemos. A juicio del jefe de la oposición, Borrell, está «deslegitimado» para continuar en el Gobierno y, por ello, instó al jefe del Ejecutivo a que «aplique» a sus ministros el «mismo baremo de exigencia» que tenía en la oposición.

«¿A qué espera para cesar a sus ministros?», cuestionó ayer Casado. En un acto público en Adra (Almería), el líder del PP calificó de «gravísima» la sanción y señaló que «no es la primera vez» que el titular de Exteriores «tienen un problema de esta naturaleza», haciendo alusión a «otro caso gravísimo» que forzó su dimisión en 2003 del cargo de secretario general del PSOE «y relacionado con técnicos de Hacienda y su papel en la administración del patrimonio familiar».

Por su parte, Ciudadanos rompió una lanza a favor del titular de Exteriores. En boca de su portavoz nacional, Inés Arrimadas, el partido anunciaba ayer que solicitaba la comparecencia de Borrell en el Congreso de los Diputados para que explique lo sucedido «y sus posibles implicaciones sobre su desempeño al frente del Ministerio». Pero sin exigir su dimisión.

Arrimadas valoró que este es un tema «muy feo y muy grave» y consideró que «sería muy grave que el ministro hubiera mentido a los españoles diciendo que no había cometido ninguna infracción». Aunque eso sí, la portavoz de Cs destacó que este «no es un caso aislado» porque a Pedro Sánchez «no paran de salirle problemas con sus ministros».