Borrell denuncia que un diputado de ERC le ha escupido cuando abandonaba el Pleno

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha denunciado que un diputado de ERC le ha escupido a la salida del Pleno. Según el socialista ha ocurrido durante el momento en el que los secesionistas abandonaban el hemiciclo después de que la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, expulsase a Gabriel Rufián (ERC) de la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Pastor ha expulsado a Rufián del hemiciclo tras ser llamado al orden por tres veces al protagonizar un duro rifirrafe con Borrell, a quien ha dirigido duros reproches y ha interrumpido desde su escaño de pie y gesticulando durante varias ocasiones. Tras ser expulsado por Pastor, el resto de diputados de ERC han abandonado también el hemiciclo y en ese momento, según Borrell, uno de ellos que ha pasado junto a su escaño, le ha escupido.

«No voy a hacer la anatomía del escupitajo, se giró y me escupió», ha relatado Borrell. «Cuando salía una línea de diputados que acompañaban al señor Rufían, ciertamente uno de ellos se ha girado y me ha escupido», ha explicado Borrell, que no ha querido señalar al autor de la supuesta falta de educación.

En el momento en el que el socialista ha hecho un ademán y se ha quejado a la presidenta de la Cámara pasaban a su lado Jordi Salvador y Joan Capdevila. Salvador ha asegurado que «jamás escupiría a nadie» y que solo se ha limitado a hacer un giro de cabeza.

Por su parte, fuentes de ERC han expresado que es «absolutamente falso» que alguien de su grupo haya escupido. A preguntas de los periodistas, Borrell no ha sabido responder sobre qué es lo que Rufián le ha gritado desde su escaño. Por otro lado, el ministro de Exteriores ha expresado que Pastor «ha controlado la situación muy bien». La presidencia del Congreso ha informado de que llevará este incidente a la Mesa. Pastor no ha podido ver lo que ha ocurrido y pedirá que se estudie el supuesto escupitajo.

Los diputados de ERC, tras el revuelo, han leído un comunicado en el escritorio del Congreso para «manifestar su profunda indignación» con las declaraciones de Borrell, que aseguran que «es falso y él lo sabe».

«Reclamamos que las cámaras del hemiciclo lo demuestren, instamos a los servicios de la Cámara que de inmediato pongan a disposición de todos los medios de comunicación la grabación y en consecuencia exigimos a Borell que rectifique», ha leído el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà.

«Que Borrell explique por qué convierte el giro de cabeza en un escupitajo», ha añadido. Sin embargo, el diputado Salvador no ha respondido a las dudas de la prensa. «Es lamentable que se nos acuse de algo que nada tiene que ver con nuestra actividad durante muchos años», ha zanjado Tardà.