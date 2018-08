La otra polémica familiar de Sánchez: el hermano empleado en la Diputación de Badajoz La oposición en Extremadura critica que se ha creado «un cargo que no existía» para el que ha sido elegido David Sánchez

La incorporación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, al Instituto de Empresa, no es la única polémica familiar que rodea a los criticados «dedazos» del presidente del Gobierno. En Extremadura, los partidos de la oposición han denunciado la creación de un cargo en el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz para el hermano del líder del PSOE.

El portavoz extremeño de Podemos, Álvaro Jaén, criticó la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la contratación de David Sánchez Castejón, hermano del líder socialista, como coordinador de Actividades de Conservatorios Musicales del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz.

Según Podemos, este «cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial». Jaén censuró que mientras se lucha por que haya garantías en las oposiciones, la región es testigo de «cómo el hermano de (Pedro) Sánchez es elegido en este cargo».

En los grupos regionales de PP y Ciudadanos tienen las mismas dudas sobre este nombramiento. El portavoz popular, Luis Francisco Sánchez Álvarez, exige «transparencia» y aclarar «todas las dudas razonables» por el nombramiento, y a Ciudadanos le «resulta llamativo que la diputación haya valorado, como decisiva, la entrevista hecha al hermano de Pedro Sánchez como parte del proceso de selección al que concurrieron 11 aspirantes».

La Diputación de Badajoz defendió en un comunicado que el puesto para el que ha sido elegido David Sánchez fue creado en noviembre de 2016 y que en el proceso seguido se han respetado los principios de «publicidad, igualdad, mérito y capacidad».

Según la institución, el ataque de Podemos al proceso es «gratuito, injustificado y mentiroso» y asegura que la formación morada «falta a la verdad», pues el puesto se creó el 4 de noviembre de 2016 y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de diciembre pasado, con motivo de la aprobación de los presupuestos de la corporación.

A este respecto también se pronunció el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que no ve ningún «problema» en este «concurso»: «Aquí la pregunta es ¿cuál es el problema? ¿ser hermano? ¿concursar un puesto? ¿no emigrar?».

Este nombramiento se conoce entre las críticas de los partidos nacionales a la política de nombramientos del presidente socialista, que ha puesto a gran parte de los miembros la Ejecutiva del PSOE en puestos de alta responsabilidad en la administración del Estado. Unas críticas que se han recrudecido por la incorporación de Begoña Gómez al IE Africa Center, un centro de nueva creación dedicado a promover el emprendimiento y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente.

Pablo Casado, rechazó pronunciarse sobre el tema por «respeto», pero el PP colgó un mensaje en sus redes sociales para ironizar sobre la «agencia de colocación» del líder del Ejecutivo: «La agencia de colocación "Pedro Sánchez, presidente del Gobierno" ha traspasado los límites de Ferraz para colocar a su mujer, Begoña Gómez, en el Instituto de Empresa».

Ciudadanos ha optado por exigir que el presidente dé explicaciones sobre Gómez y el resto de nombramientos. El presidente de Cs en Andalucía y portavoz del grupo en el Parlamento autonómico, Juan Marín, afirmó que Sánchez «nos tiene muy acostumbrados, especialmente en estas últimas semanas, a nombrar y pagar muchos favores a miembros del PSOE, con altos cargos nombrados a dedo».