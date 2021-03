Más de medio centenar de víctimas buscan justicia en el caso Villarejo Los clientes del comisario y su red de protección, en el foco de los perjudicados

Isabel Vega SEGUIR Madrid Actualizado: 08/03/2021 01:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Yo contra este señor no tengo nada. Cumplía unas órdenes de gente que supuestamente sabía que estaba utilizando su puesto y su estatus para espiarme. Para mí, la que realmente comete el delito es la que le contrata. Él no me espía porque se le ocurra».

Habla el arquitecto Joaquín Torres, a quien una maniobra de intoxicación informativa hundió la vida y la reputación durante un tiempo y que el 13 de diciembre se verá las caras en un juicio con el comisario jubilado José Manuel Villarejo y con Susana García Cereceda, la persona que le contrató para conseguir argumentos en la disputa de una herencia millonaria.

Como él, constan más de medio centenar de perjudicados en 15