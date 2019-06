Iglesias revela que lleva dos semanas sin hablar con Sánchez Iglesias le ha trasladado al Rey que «lo más sensato» es un gobierno de coalición progresista entre PSOE y Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha revelado que lleva aproximadamente dos semanas sin hablar con Pedro Sánchez y que por tanto no han podido continuar las negociaciones del gobierno de coalición. «No hay tiempo que perder», ha advertido Iglesias, durante la rueda de prensa en el Congreso, después de su consulta con Don Felipe para informarle sobre su apoyo en la investidura del presidente del Gobierno.

«Le corresponde al candidato que ha tenido más votos iniciar los contactos, no me corresponde a mi decir cuándo tiene que hacerlo», ha expresado el líder de Podemos, que ha sugerido a Sánchez que llegue «con los deberes hechos» y los apoyos cerrados al debate de investidura. Previamente, el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, ha comparecido en rueda de prensa tras su visita al Rey, y ha expresado que entre el PSOE y Podemos hay diálogo pero sin negociación por el momento. Iglesias, sin embargo, ha enmendado las palabras del portavoz en los siguientes términos: «No me consta que haya ningún contacto mas allá de los informales de Irene Montero y Adriana Lastra o Jaume Asens y Miquel Iceta».

Respecto a su consulta con el Rey, Iglesias le ha trasladado que «lo más sensato» es un gobierno de coalición progresista entre PSOE y Podemos, con una representación «proporcional» a los resultados electorales del 28 de abril. Asimismo, según ha revelado el líder de Podemos, le ha transmitido lo que piensa del «nuevo tiempo político» en España –«Será un proceso de negociación largo»– y le ha presentado los cuatro ejes más importantes que negociarán con el PSOE para introducir en un programa conjunto.

Desde Podemos insisten en que por ahora no es tiempo de hablar de nombres propios para ministerios, sino que quieren en primer término pactar un acuerdo programático con los socialistas. Luego, ha explicado Iglesias, se negociará cómo se conforma el gobierno de coalición. Pero ha lanzado un aviso determinante: «La única manera de establecer un control en un acuerdo programático es desde el Consejo de Ministros».