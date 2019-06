Los críticos con Iglesias consideran insuficiente la purga de Echenique Anticapitalistas y barones abrirán un debate sobre el rumbo de Podemos durante el Consejo Ciudadano Estatal del sábado

Mientras ayer Pablo Iglesias y Pablo Echenique forzaban una aparente normalidad en Twitter, con mensajes dirigidos a defenestrar el relato de los medios después de que el número tres fuese fulminado de la Secretaría de Organización, por los mentideros de las sucursales autonómicas la interpretación del relevo era distinta a la idea que la cúpula intentaba colar.

Tras la debacle de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo, el descontento interno se sumó al malestar crónico de los sectores críticos con la cúpula. En Podemos tenían que mover ficha, pero el «pato» no lo iba a pagar el líder.

«Hacía falta algo, un movimiento, y lo fácil, la cabeza de turco, fue el responsable de la mala gestión con los territorios», aseguran desde una autonomía que salió muy debilitada de los comicios autonómicos. Consciente del malestar, la dirección nacional de Podemos forzó ayer una reorganización interna para apagar las voces disonantes que exigen responsabilidades. Nombres nuevos en los cargos de responsabilidad. Un gesto de cara a la galería, pero insuficiente para cambiar el discurso de los líderes regionales más molestos, que insisten en debatir sobre rumbo que ha tomado Podemos.

El área de organización, uno de los departamentos internos más importantes de cualquier partido, la asumirá ahora el diputado tinerfeño Alberto Rodríguez. Desde la dirección consideran que «no es realista» que Echenique pueda asumir la tarea de negociar con el PSOE la entrada de Podemos en el futuro Gobierno y lidiar a su vez con los barones morados. Pero el partido evitó una valoración de su gestión desde que asumió la secretaría en 2016. Iglesias, sin embargo, sí que admitió después de las elecciones autonómicas y municipales del 26-M, durante una entrevista en La Sexta, que la «mala implantación territorial» del partido les abocó a perder apoyos. Una tarea que concernía a su número tres ahora apartado del área y que le tocará controlar al diputado canario.

Alberto Rodríguez forma parte del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) de Podemos pero no tenía ningún cargo en la Ejecutiva. Fue portavoz en las comisiones de Empleo y Seguridad Social y en Industria, Energía y Turismo, en el Congreso de los Diputados. Y, en 2015, el protagonista de una fotografía viral al cruzar con su pelo lleno de rastas por delante del grupo parlamentario del Partido Popular en el Hemiciclo. «Pieza clave en la lucha de la clase trabajadora», explica el partido.

Los últimos meses le han servido al diputado para ganarse la confianza de Iglesias al defender en diferentes territorios el discurso oficialista. Rodríguez, de hecho, iba en la lista de Iglesias y fue de los más votados. Cuenta con la simpatía de las bases. Algo que Echenique empezaba a perder. «Es una cara de consenso», explican desde un equipo regional, donde consideran que puede funcionar pero que de lo contrario no sería un golpe determinante para el partido.

Bustinduy lo deja

El secretario de Relaciones Internacionales, Pablo Bustinduy, también abandona su cargo, según Efe. La dirección ha propuesto en su lugar a la senadora navarra Idoia Villanueva, portavoz en la comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara Alta. El que fuera número uno de Unidos Podemos a las elecciones europeas, y fiel errejonista, anunció en marzo que se apartaba de la candidatura, justo a escasos días de que Iglesias regresara de su baja por paternidad. La profesora de filosofía política María Eugenia Rodríguez Palop le sustituyó entonces, pero el batacazo de Palop en las europeas, donde perdió cinco eurodiputados, frustró sus posibilidades como candidata para asumir la secretaría de Internacional. Podemos celebra este sábado un Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano del partido pero sin poder de decisión, para analizar con los líderes regionales los resultados del «superdomingo» del 26-M.

Debate en el Consejo

Los cambios orgánicos propuestos unilateralmente por la Ejecutiva tendrán que aprobarse durante la reunión. Sin embargo, varios equipos regionales, preguntados sobre su posición, aseguran que la decisión no está tomada y que esperarán a ver cómo queda el mapa definitivo.

Además, Iglesias se verá el sábado con los dirigentes más críticos: Asturias, Aragón y Andalucía denunciarán el centralismo del partido mientras la sombra de un relevo en la Secretaría General sobrevuela. Esta semana el exsecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, aseguró que «no hay nadie hoy en Podemos que no piense que lo razonable sería encontrarnos en una Asamblea Ciudadana». La corriente anticapitalista, que advirtieron con liderar una renovación del partido hace unos días, explicaron ayer que no se referían a un Vistalegre III, pero aseguran que sí pondrán a debate el rumbo tomado por la dirección nacional. No hay reorganización suficiente para aplacar a los críticos.