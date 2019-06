Espinar pronostica el final de Iglesias y la dirección le ningunea El exdirigente apuesta por celebrar Vistalegre III y renovar Podemos porque está «roto»

Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 04/06/2019 01:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ex secretario regional de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, pronosticó ayer el final de Pablo Iglesias a los mandos de la Secretaría General y empujó a abrir el debate de la refundación porque, a su juicio, el partido «está roto» en varias partes. Desde la dirección nacional, por su parte, se zafaron de sus críticas porque ya no tiene cargo orgánico. Pero, excusas al margen, reconocen que el ruido interno aumenta contra la cúpula tras la catarsis del 26-M. Como dice el dicho popular, a Iglesias le están creciendo los enanos.

«No hemos fracasado como país, sino como herramienta política de representación de un país nuevo. No hay nadie hoy en Podemos que no piense que lo razonable sería encontrarnos en una Asamblea Ciudadana», denuncia Espinar, en una tribuna abierta publicada ayer en «eldiario.es», desde donde demanda la necesidad de celebrar un Vistalegre III para renovar el liderazgo del partido. «Ya no es tiempo de aprender de los errores, sino de aprender del fracaso», sentencia Espinar en otro punto del artículo, titulado: «Las cinco crisis de Podemos: nada puede hacerse sin grandeza».

Respecto a la debacle de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, subraya que «los resultados apuntan a una tendencia a ocupar un papel testimonial de un partido de izquierda mucho más que a ser una fuerza popular llamada a refundar España». Es evidente que el declive electoral del 26-M está agitando a los más díscolos. Y es, precisamente, el argumento de la fuerza subalterna al PSOE con el que Podemos Andalucía, liderado por el sector crítico y Anticapistalista, atiza desde el superdomingo a la dirección nacional.

«Solo es un militante más»

En un trance de inestabilidad y desequilibrios, en Podemos decidieron no entrar en un juego de reproches a la interna que, explican, «dejaron atrás hace tiempo». Durante una entrevista en Antena 3, la coportavoz del partido, Noelia Vera, criticó la actitud de Espinar por lavar los trapos en los medios de comunicación. «Ha dejado claras sus intenciones», aseveró Vera, sin ahondar más en la polémica. Fue la única intervención morada de la jornada. Desde el partido, sin embargo, mantienen una calma relativa a pesar del aumento del ruido interno porque niguna de las familias enfrentadas tiene suficiente poder para derrocar al secretario general. De hecho, Vera ninguneó ayer a Espinar y restó importancia a sus críticas: «Es la opinión de un militante más». El ex secretario regional abandonó su cargo en enero después de la crisis que abrió el portazo de Íñigo Errejón para concurrir el 26-M bajo la marca de Más Madrid.

Curiosamente, ayer a mediodía, durante una entrevista en La Sexta, Espinar rebajó el contenido incisivo de sus declaraciones y enmendó su demanda de una nueva Asamblea Ciudadana para renovar la Secretaría General que hoy controla Iglesias. El exdirigente explicó entonces que «no es tiempo de buscar» una alternativa a Iglesias, pero sí de recuperar los perfiles morados que se han dejado por el camino durante estos cinco años para reconstruir el partido.

En este contexto, Podemos Andalucía advirtió este fin de semana, tras celebrar el Consejo andaluz, que asumen la responsabilidad de reconstruir la formación «desde el sur» después de que en las elecciones autonómicas y municipales hayan obtenido el mejor resultado de Podemos con respecto al resto de Comunidades Autónomas.

Iglesias ha convocado este sábado su Consejo Ciudadano Estatal para analizar con los barones el batacazo electoral del 26-M y determinar qué estrategia a largo plazo acatan. No es un buen momento para la dirección. A la vista está que el secretario general tendrá que enfrentarse a los líderes regionales de Asturias, Aragón y Andalucía —los más críticos con su gestión— que acudirán al sanedrín para denunciar el centralismo del partido y exigir más peso para las regiones.

Los andaluces, de hecho, abrirán en Madrid una vez más el melón de la refundación. Vera evitó pronunciarse al respecto. «Nos veremos el sábado y debatiremos abiertamente», zanjó.