La guerra total entre Iglesias y Sánchez marca el camino al 10-N El líder de Podemos rompe puentes con el presidente: «El error grave que cometí fue confiar en la palabra de Pedro. Me mintió»

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 21/09/2019 02:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En La Moncloa y en Ferraz están convencidos de que del 10 de noviembre no puede salir otro presidente distinto que Pedro Sánchez. La «absoluta convicción», en palabras de un miembro del Gobierno, de que PP, Ciudadanos y Vox no podrán alcanzar una suma suficiente que les permita articular una alternativa mantiene el optimismo elevado entre los principales dirigentes de Gobierno y del partido. Todos asumen ya el escenario, incluso entre quienes más favorables se mostraron en alcanzar un acuerdo.

Un optimismo que viene contrastando con el de diputados rasos, cuadros medios y cargos territoriales. La principal preocupación es la desmovilización. El núcleo duro socialista ya ha transmitido el mensaje de que el seguro aumento de la abstención se producirá «de forma homogénea» entre izquierda y derecha. El mensaje empieza a calar, pero la incertidumbre no desaparece. «Hay cosas que no vamos a saber a ciencia cierta hasta el mismo momento en que se abran las urnas», expresa un exministro socialista.

Preocupa el momento actual. Pero las certezas del día después no son mayores. Pedro Sánchez trasladó a su Ejecutiva este pasado jueves, según fuentes presentes, que no deben dejarse envolver en la estrategia de Podemos, que insistirá en seguir hablando en la coalición después del 10 de noviembre. Por eso se refuerza el mensaje de que la coalición es «inviable». Pese a que muchos saben que si se cumple el escenario más deseado, subida del PSOE y sumar mayoría absoluta solo con los de Iglesias, será difícil eludir ese escenario.

Pero no es esa la idea del presidente del Gobierno. El escenario que contemplan es el de bajadas de Podemos y de Ciudadanos que les resten argumentos para impedir un Gobierno en solitario, que es lo que perseguirá Pedro Sánchez.

Además, los puentes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están rotos y han alcanzado una dimensión personal. Las palabras del presidente en su entrevista del pasado jueves, asegurando por dos veces que tendría problemas de insomnio de haber aceptado las peticiones de Iglesias de importantes carteras han sido la gota que han colmado el vaso. Estas fueron sus palabras textuales: «Tendría que haber aceptado por ejemplo que el ministro de Hacienda o el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del Gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Incluso votantes de UP. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias».

El mensaje estaba claramente pensado. Sánchez es poco dado a improvisar en estos formatos. Además lo repitió en dos ocasiones. Ayer, tras el Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Celaá, avaló esas afirmaciones: «Todo el mundo sabe lo que quiso decir el presidente, y creo que lo entendió». Sembrar desconfianza sobre Podemos y su falta de experiencia para apelar a un voto de moderación y estabilidad. Ese es el pilar de la campaña socialista. La portavoz rechazó las acusaciones purísimas que por la mañana había vertido el líder de Podemos sobre la figura de Sánchez: «En absoluto el presidente mintió respecto al Gobierno de coalición. Se lo digo de manera clara y subrayada».

Todo el foco en Sánchez

En Podemos, incluso con la tendencia electoral a la baja del partido, los ánimos que se perciben en el partido no son malos. Pese a una incertidumbre y un riesgo de desmovilización que saben que puede llevarlos a empeorar resultado. Pero con los desplantes de Sánchez saben que tienen un relato. Algo que reconocen en el PSOE. El indisimulado giro de Sánchez en busca de un electorado más centrista y su predisposición manifiesta estos meses para gobernar mirando a la derecha, con apoyos puntuales de PP y Cs, han relanzado las posibilidades. Nadie niega la incertidumbre, pero existe la sensación de que hay un flanco débil en la posición estratégica del presidente del Gobierno: «Está jugando con fuego», dicen desde la formación morada. «Ambos compartimos la necesidad del entendimiento y la colaboración entre fuerzas progresistas para afrontar el futuro de España», dijo Iglesias tras verse con Sánchez por primera vez tras el 28 de abril. No se imaginaba este final.

El foco está puesto en cuestionar la figura del presidente del Gobierno. Ayer, en una entrevista en televisión, el líder de Podemos fue muy duro con Sánchez, al que acusó de no tener palabra: «El error grave que cometí fue confiar en la palabra de Pedro. Me mintió. Antes y después de las elecciones me dijo que habría coalición. No me dijo la verdad».

Iglesias, que sabe que su punto débil en esta campaña es haber rechazado una coalición el 25 de julio, ha insistido en que «aquella oferta no fue sincera», y cree que las palabras de Sánchez demuestran que «nunca quiso» llegar a un pacto con Podemos. Para el líder de Podemos las palabras de Sánchez sobre sus eventuales problemas de insomnio constituyen una falta de respeto a mucha gente.

En una coincidencia total con el diagnóstico de Albert Rivera, el líder de Podemos señaló que «no es verdad» que la nueva política signifique bloqueo. Puso de ejemplo todas las administraciones en las que hay pactos o incluso coaliciones entre Podemos y el PSOE. Destacando que no se da ese problema tampoco donde gobiernan PP y Ciudadanos. «El problema es Pedro Sánchez. El hecho diferencial es Pedro Sánchez, que quiere todo el poder para dormir bien», cargó Iglesias.

Durante toda la entrevista puso en cuestión que el presidente del Gobierno sea una persona en la que se pueda confiar, insistiendo en la idea de que la repetición electoral es su responsabilidad: «El hecho diferencial que bloquea es Pedro Sánchez. La anormalidad aquí es alguien que está preocupado por dormir bien. Mi error fue confiar en la palabra de alguien que mentía. Cuando alguien miente muchas veces se le acaba pillando»

Las relaciones personales entre ambos han pasado por todas las fases. Se necesitan tanto como se desprecian. Pero tras la moción de censura, en la que Pablo Iglesias jugó un rol fundamental, las relaciones se recompusieron. Ayudó a ello, sin duda, que Iglesias ha ido consolidando una evolución política para distanciarse de sus formas más gruesas y de aquel político que acusó al PSOE de tener las manos manchadas de cal viva. Aunque su convicción de no regalar su apoyo al PSOE, como se ha comprobado, sigue intacta. Ya tuvo bastante con una moción de censura que no tuvo más remedio que apoyar.

En la reciente campaña electoral ambos jugaron las cartas de diferente manera. Podemos apuntó desde el minuto uno a que su objetivo era entrar al Gobierno. No ganar las elecciones ni superar al PSOE. Esos tiempos ya pasaron. Lo apostaron todo a esa carta. El presidente del Gobierno fue mucho más ambiguo. La misma que mantuvo durante buena parte de las negociaciones. Pero en una entrevista en El País a dos días de las elecciones, el presidente fue claro sobre la coalición. Reconoció que «no me he negado nunca» y que «no era ningún problema». El argumentario del PSOE hará énfasis en que Podemos rechazó una fórmula en julio. Pero Iglesias se ha preparado para hacer una campaña muy diferente a la que hizo en abril y con Sánchez como objetivo.