Iglesias señala a Sánchez: «El error grave que cometí fue confiar en la palabra de Pedro. Me mintió»

Guerra total entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Después de que el presidente del Gobierno en funciones dijese anoche que «no habría podido dormir por las noches» aceptando los planteamientos de Podemos para entrar en el Gobierno, el líder de la formación morada le ha respondido hoy viernes que con esas palabras «faltó al respeto a mucha gente».

Iglesias, que sabe que su punto débil en esta campaña es haber rechazado una coalición el 25 de julio, ha insistido en que «aquella oferta no fue sincera», y cree que las palabras de Sánchez demuestran que «nunca quiso» llegar a un pacto con Podemos.

Las heridas parecen difíciles de restablecer. Iglesias ha dicho de manera clara que no puede fiarse de la palabra del presidente del Gobierno: «El error grave que cometí fue confiar en la palabra de Pedro. Me mintió. Antes y después de las elecciones me dijo que habría coalición. No me dijo la verdad».

En una coincidencia total con el diagnóstico de Albert Rivera, el líder de Podemos ha dicho que «no es verdad» que la nueva política signifique bloqueo. Ha puesto de ejemplo todas las administraciones en las que hay pactos o incluso coaliciones entre Podemos y el PSOE. Destacando que no se da esa problema tampoco donde gobiernan PP y Ciudadanos. «El problema es Pedro Sánchez. El hecho diferencial es Pedro Sánchez, que quiere todo el poder para dormir bien», ha dicho Iglesias.

Durante toda la entrevista ha puesto en cuestión que el presidente del Gobierno sea una persona en la que se pueda confiar: «El hecho diferencial que bloquea es Pedro Sánchez. La anormalidad aquí es alguien que está preocupado por dormir bien. Mi error fue confiar en la palabra de alguien que mentía. Cuando alguien miente muchas veces se le acaba pillando», ha insistido Iglesias.

Sánchez justificó ayer su decisión de no aceptar las peticiones de Unidas Podemos de hacer prosperar un gobierno de coalición con el argumento de que si lo hubiera hecho no podría «dormir tranquilo por la noche, como el 95% de los españoles».

Salto de Errejón

Para contrarrestar el discurso de todas las veces que ha impedido la investidura de Sánchez, ahora y en 2016, Iglesias ha recordado que «Pedro Sánchez es presidente porque nosotros apoyamos y trabajamos los votos» de una moción de censura. «Sin UP no sería presidente», ha zanjado Iglesias.

En la entrevista que Sánchez concedió en la noche del jueves destacaron las amables palabras hacia Íñigo Errejón. Algo que Iglesias ha valorado con normalidad porque sabe que podéis tener esos votos «gratis». Algo que ha insistido no será así en el caso de Unidas Podemos: «Nosotros a nuestro votantes los respetamos».

Iglesias ha dado por hecho que «más tarde o más temprano» Errejón dará el paso porque «le interesa la política estatal» mientras que «la autonómica no le interesa nada». Así que ha considerado «cuestión de tiempo» que vuelva a ser un actor de la política estatal ya sea con Más Madrid «o en el PSOE», ha deslizado Iglesias.