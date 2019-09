Todos contra Sánchez por su «insomnio»: «¿Cómo va a dormir sabiendo que vamos a nuevas elecciones?» Iglesias acusa al líder del PSOE de «faltar al respeto» a miles de españoles: «Quiere tener todo el poder para dormir bien»

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, dijo ayer jueves que «no dormiría tranquilo» si hubiese aceptado la coalición de Unidas Podemos y hubiera incluido a ministros «sin experiencia de gestión pública» en su gabinete, e incluso mostró preocupación porque hoy tendría la «primera crisis» de gobierno tras las últimas declaraciones de En Comú sobre Cataluña y los políticos encarcelados.

En una entrevista en La Sexta, Sánchez aseguró ayer que no optó por el camino «fácil» de ser investido presidente con el «planteamiento de Unidas Podemos de dos gobiernos en uno». «¿Merece la pena un gobierno condenado a fracasar?», se preguntó. Sánchez sostuvo que si hubiera aceptado la coalición de gobierno que proponía Pablo Iglesias, eso le llevaría «a no dormir tranquilo por la noche, como al 95% de los españoles».

Quienes hemos hecho los deberes y hemos pactado gobiernos podemos ir a dormir.@sanchezcastejon no.

Buenas noches.#sanchezARVhttps://t.co/lr31DcooTe — Ada Colau (@AdaColau) September 19, 2019

La primera en responder fue una de las aludidas, la alcaldesa de Barcelona. «Quienes hemos hecho los deberes y hemos pactado gobiernos podemos dormir», escribió Ada Colau en su perfil de Twitter. Sánchez arremetió ayer contra Colau por las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona llamando a levantarse contra una sentencia condenatoria en el juicio del «procés» y por llamar «presos políticos» a los líderes independentistas procesados.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, también cuestionó anoche a Sánchez: «¿Entonces por qué le ofreció ministerios anteriormente?. Y si se los hubiera aceptado Podemos, no habría pasado nada. ¿Qué pasaba, que quería no dormir?». Esteban dijo en Radio Popular-Herri Irratia que lo no sabe es «cómo va a dormir sabiendo que vamos nuevas elecciones».

Por su parte, el líder de Podemos ha acusado esta mañana a Sánchez de faltar al respeto a miles de españoles con sus declaraciones. «Cuando escuché que no podría dormir por las noches gobernando con nosotros creo que faltó al respeto a mucha gente, a muchos ciudadanos españoles que tienen dificultades para llegar a fin de mes y eso les quita el sueño o sus hijos no encuentran trabajo o no les llega la ayuda de dependencia», ha respondido Pablo Iglesias.

El secretario general de Podemos ha asumido este viernes que cometió «un error grave» al confiar en la palabra del presidente del Gobierno en funciones y consdiera que ha quedado demostrado que «mintió» cuando hablaba de Gobierno de coalición, porque «quiere tener todo el poder para dormir bien».

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha asegurado que ella duerme bien como integrante de un gobierno de coalición: «Yo duermo bien por las noches y me despierto con ganas de seguir haciendo políticas que cambien la vida de la gente. Hemos encontrado la forma de entendernos, de escucharnos, de transigir y de poner diferentes miradas al servicio de un proyecto común». El Gobierno valenciano está integrado por PSPV-PSOE, Compromís, Podemos e Izquierda Unida.

Desde el PP, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, ha declarado este viernes en TVE que «queda claro que Sánchez duerme estupendamente porque su único objetivo eran las elecciones. Duerme a pierna suelta y lo único que le importa es su ego y su soberbia».