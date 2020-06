La fórmula que abrió las puertas de Moncloa a medios de 80 oyentes Con la caída del estado de alarma, se espera que regresen las ruedas de prensa presenciales del Gobierno

De un pueblo de Toledo de apenas 162 habitantes o de la información playera en Alicante... a las ruedas de prensa de Moncloa. «La Buena Onda» o «Información TV Alicante» son uno de esos medios a los que la pandemia le ha abierto la puerta de donde, quizás, antes no llegaba. No es el único de la lista, puesto que la fórmula que rige las ruedas de prensa en Moncloa durante la pandemia ha combinado a los denominados «medios habituales» con otros muchos que hasta ahora cubrían la agenda del Gobierno hasta que con la llegada de «la nueva normalidad» también regresen la rutina y las comparecencias presenciales. Durante estos meses de estado de alarma, las ruedas de prensa del Gobierno han sido telemáticas, no sin polémicas.

En un primer momento, Moncloa era quién decidía qué periodista lanzaba su pregunta, y cuál no, y no eran en directo. Este sistema causó la indignación de numerosos medios, incluido ABC, que decidieron dejar de participar en las ruedas de prensa del Gobierno. Tras esto, y un manifiesto bautizado como «La libertad de preguntar», Moncloa cedió e implantó las ruedas de prensa telemáticas, en las que rige el modelo que se ha visto hasta hoy.

El modelo ha estado controlado por los propios periodistas, y se decidió que el grueso de 160 medios que participaban en las ruedas de prensa se dividiera en dos. En uno, los «medios habituales», que engloba a aquellos que acudieron en enero y febrero a las comparecencias tras el Consejo de Ministros. En otro, el resto de periodistas de medios nacionales e internacionales.

Turnos y sorteo

El grupo de los habituales goza de cinco turnos de preguntas y se sigue un listado, corriendo turno en caso de que algún periodista no quiera o no pueda preguntar. Además, se eligen a dos medios sectoriales de los que están siguiendo la pandemia por sorteo. El otro, lo organiza Moncloa y está compuestos por 64 medios nacionales, que tienen cuatro turnos de preguntas, y un turno adicional para los corresponsales extranjeros. Quien pregunte no puede hacerlo durante los siguientes tres días.

Con esta hoja de ruta, estos últimos meses han sido habituales preguntas de medios que normalmente no tienen presencia en las comparecencias. A los grandes medios generalistas se han sumado medios locales, digitales y especializados en materia sanitaria.

Por ejemplo, durante las comparecencias tras el Consejo de Ministros del pasado mes de mayo, este medio preguntó el día 12. Junto a él, Cantabria Directa, Canal Extremadura Radio , la agencia EFE, 20 Minutos, e-noticas, esRadio, À Punt, Estrella Digital y, de entre los medios internacionales, The Daily Telegraph. En la misma tónica, el 19 de mayo preguntó La Vanguardia, junto a IMmédico e IMfarmacia, Información TV Alicante (un medio local de la provincia), Servimedia, Diario16, Cadena Cope, Vozpópuli y, de nuevo, e-noticias. De los extranjeros, la agencia Associated Press. Varios días antes, el 5 de mayo, preguntaron Reuters, Salamanca 24 horas, Grupo Promecal (un conglomerado informativo con sede en Burgos), Cuatro, Okdiario, Diario del Puerto, El Plural, Radio Euskadi Euskadi Irratia y Redacción Médica.