Montero no aclara cuánto recibirá cada región del fondo de 16.000 millones Andalucía tampoco esta satisfecha y dice que le faltan más de 800 millones, las dos Castillas y Cataluña critican los fondos recibidos, mientras Galicia se ve perjudicada por el Gobierno

La decisión de este martes sobre cómo se repartirá entre las comunidades autónomas el el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros ha generado ya polémica entre sus beneficiarios. Entre los que más han hecho escuchar su voz, el lehendakari Íñigo Urkullu (PNV) quien hoy ha exteriorizado «un enfado, entre el 0 y el 10, de 10»por la exclusión del País Vasco del cuarto tramo de 5.000 millones para compensar pérdidas de ingresos públicos. En este sentido, ha pedido que «se replantee la capacidad de endeudamiento y el incremento del objetivo de déficit de Euskadi para compensar esa no finaciación y la caída de la recaudación». Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo ejecutivo estima en unos 3.500 millones la parte que recibiría la región, reconoció ya ayer en COPE que «no han sido los más favorecidos, ni mucho menos».

Ayuso añadió que es algo que ella «sí hubiera esperado teniendo en cuenta» ya que han estado entre «los más perjudicados» por el Covid-19. Horas después su vicepresidente, Ignacio Aguado, se ha mostrado más optimista y calificó los alrededor de 3.500 millones que podrían llegar a esta autonomía de «una buena noticia»para sufragar los costes de la pandemia.

Frente a las críticas de todas las comunidades, en mayor o menor grado, en Extremadura la portavoz del ejecutivo autonómico y consejera de Igualdad Gil Rosiña cree que el reparto definitivo es «más equilibrado y razonable del que se planteó al principio y que tuvo también el reparo de la Junta de Extremadura».

Al descontento generalizado de las comunidades autónomas se une los cambios en los criterios de reparto -lo que no es ninguna novedad-, pero sigue sin aclarar cuánto dinero recibirá cada comunidad autónoma. Sí se conoce que habrá cuatro pagos entre julio y diciembre. Los criterios actuales para distribuir la que será la mayor ayuda recibida nunca por los gobiernos regionales, son la población protegida equivalente, el número de hospitalizaciones, de UCI y de pruebas PCR, según explicó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

A día de hoy, los 16.000 millones de euros del fondo se repartirían de la siguiente forma: 9.000 millones para gasto sanitario, 4.200 millones para paliar la pérdida de ingresos tributarios, 2.000 millones para educación y 800 millones para compensar la caída de viajeros en las empresas públicas de transporte (autobuses, metro y cercanías).

Montero subrayó ayer que este fondo supone un «balón de oxígeno real» para atender a las necesidades de las comunidades autónomas. Tras destacar que las regiones no tendrán que devolver el dinero al Estado y que no repercutirá ni en su deuda ni en la generación de intereses a pagar, añadió que para decidir su reparto el Gobierno ha escuchado a «todas las comunidades y a gran parte de los grupos políticos».

Sin embargo, la mayoría de los gobiernos autonómicos, incluso los gobernados por el PSOE, han criticado por «injustos» los nuevos criterios fijados para el reparto de este fondo.

Así, el gobierno andaluz ya ha hecho las cuentas siguiendo los criterios de reparto anunciados por el Ministerio de Hacienda y, según sus cuentas, recibirán 2.100 millones extra de esta financiación, una cantidad que, según el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, supone un 34,5% menos de lo que les correspondería siguiendo el criterio de población, que es el que defiende el ejecutivo andaluz. En términos absolutos, a las arcas públicas andaluzas le faltan 809 millones de euros, según la versión de la Junta.

Una cantidad que no renuncia a reclamar, si bien optan por la prudencia. «El Gobierno central ha rectificado mil veces, no hay motivo para creer que esta vez no vaya a ser así, por lo que vamos a esperar porque hay margen de mejora y rectificación», dijo ayer Bendodo.

Beneficia a Cataluña

La denuncia del Ejecutivo andaluz no se queda ahí. Su portavoz no tuvo empacho en arremeter contra las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid porque reciben más dinero teniendo menos población. «Andalucía va a recibir el 13,5% del total de estos fondos extraordinarios cuando debería recibir cerca del 20%, mientras que Cataluña y Madrid se van a llevar al 40% de los mismos. Alguien tiene que explicar que Cataluña reciba 1.000 millones más cuando tiene un millón de personas menos viviendo allí; no se pueden potenciar los desequilibrios territoriales por presiones políticas».

Desde Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), criticó que los criterios de reparto del fondo no solo «perjudican» a la comunidad, una de las más afectadas por el Covid-19, sino que incluso «van en contra de la lucha contra la pandemia». «Los territorios menos poblados requieren más apoyo y fondos. No necesitan recortes que les den la espalda», reprochó Fernández Mañueco, para quien «lo justo» es que «atienda al coste en sanidad y servicios Sociales», dos de las carteras que más han sufrido el impacto del coronavirus. «Castilla y León es una de las que más pierde», censuró.

La Generalitat de Cataluña consideró ayer «insuficiente» la cantidad de 3.200 millones de euros que le corresponden del fondo Covid-19. La portavoz de Torra, Meritxell Budó, así lo señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gobierno catalán. Budó recordó que, en opinión de la Generalitat, el traspaso de este fondo debería ascender hasta los 4.500 millones como poco, pues esta es la cantidad calculada por el Gobierno catalán que ha supuesto el gasto sanitario durante la pandemia y la pérdida de ingresos en ese tiempo.

El gabinete de Iñigo Urkullu exteriorizó ayer su «rotunda disconformidad» con el decreto del Gobierno central. El ejecutivo de Vitoria entiende que Sánchez ha incumplido unilateralmente las «reglas financieras que regulan la relación vasca con el Estado» pues, al tratarse de un «fondo excepcional de carácter presupuestario» para dotar de mayor financiación a las autonomías mediante transferencias, «resulta insoslayable poner en marcha el procedimiento paccionado y acordado de participación de Euskadi, tal y como determina» la ley de Cupo.

En esta línea, el gobierno de Urkullu rechaza que el territorio quede fuera del cuarto tramo de 5.000 millones para compensar pérdidas de ingresos públicos «bajo la excusa de que los sistemas fiscales forales son “poco homologables” al resto». «Es una motivación falaz, ya que ni los criterios de reparto donde hay transferencias hasta para descensos en ingresos de transporte, ni los destinos del fondo, resultan diferenciables según sistemas fiscales», apuntó.

Castilla-La Mancha estima que recibirá alrededor de 630 millones de euros. «No deja de ser una estimación ya que, por el momento, el Gobierno no ha comunicado una cifra oficial», aseguran a ABC fuentes de la Consejería de Hacienda castellanomanchega. «Cuando se nos comunicaron los criterios iniciales de reparto estábamos muy satisfechos porque se reconocía la incidencia que en cada territorio ha tenido la pandemia. Lo mismo que España reclama a nivel europeo», afirman desde la Consejería de Hacienda.

Sin embargo, el cambio de los criterios para que gane peso la población ha hecho que cambie también la opinión del ejecutivo castellanomanchego, que ahora cree que el sistema de reparto «no es el adecuado y, por tanto, no podemos estar satisfechos. Entendemos que lo razonable es que responda a la incidencia que el coronavirus ha tenido en cada comunidad», concluyen.

A falta de conocer cuánto dinero recibirá, Galicia cree que los criterios para el reparto del fondo la perjudican. Denuncia que se prime a las comunidades más pobladas jugará en su contra. «La propuesta de reparto es totalmente insuficiente para Galicia», denuncia la Consellería de Hacienda. En el fondo sanitario, la comunidad gallega no está de acuerdo, por ejemplo, en que se tenga en cuenta solo el gasto hospitalario. Galicia pedía también que se primase el gasto por atender a enfermos de coronavirus en los hogares, en las residencias de mayores integradas y el gasto que afrontó en atención primaria.

Mientras, desde el Gobierno valenciano se muestran satisfechos en líneas generales con el reparto. La reclamación conjunta inicial era que respondiera a un criterio poblacional, como finalmente así ha sido. Pese a ello, los grados de alegría varían entre los socios. Quien más se desmarca es Compromís, al considerar que sus reclamaciones no se atienden todo lo posible pese a haber dado su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez. Su único diputado en el Congreso, Joan Baldoví, puso ayer el foco en las ayudas de 800 millones al transporte público.

La Comunidad Valenciana recibirá 40,9 millones, lo que calificó de «varapalo» del ministro José Luis Ábalos, a la vez que criticó que Madrid y Barcelona sean las principales beneficiarias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó ayer que su gobierno podrá sufragar «gran parte» de los gastos de sanidad y educación con lo que les corresponderá del fondo. En una entrevista en la Cope, incidió en que no han sido «los más favorecidos, ni mucho menos», a pesar de que es algo que ella «sí hubiera esperado teniendo en cuenta» que han sido «los más perjudicados» por el Covid-19. A cierre de mayo, el impacto económico en esta región era de 1.260 millones, según datos oficiales.