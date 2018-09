Los escándalos de políticos de todo el mundo por plagios

Italia

Marianna Madia - EFE

Dos casos de plagio ha tenido gran repercusión en Italia: El de la exministra Marianna Madia y el del escritor Roberto Saviano, autor de la novela «Gomorra». En el 2008, Marianna Madia, del Partido Democrático (PD), de centro izquierda, ministra de la Administración pública desde febrero 2014 hasta junio 2018, consiguió el titulo de doctora en la Escuela IMT de Altos Estudios de Lucca, con una tesis bajo el título: «Essays on the Effects of Flexibility on Labour Market Outcome». El periódico «Il Fatto» publicó en marzo 2017 que en 35 de las 94 páginas de la tesis, excluyendo bibliografía y gráficos, había párrafos idénticos a los de otras publicaciones. La fuente de esos párrafos no era citada por Marianna Madia.

La investigación del «Fatto» subrayaba que había 4.000 palabras sin una clara atribución en los tres capítulos de la tesis. La exministra desmintió la información de plagio y en Facebook escribió: «Por transparencia, aquí está mi tesis de doctorado. Ninguna anomalía. Las fuentes y los autores han sido citados. Valorarán los jueces el daño que he sufrido». La polémica prácticamente se apagó con la intervención del director de la Escuela IMT, Pietro Pietrini, afirmando que las acusaciones eran «infundadas»: «Las acusaciones son infundadas y nada quitan a la gran calidad de un trabajo que se publicó en dos revistas internacionales, en particular en “Cambridge Journal of Economics”. Quizás Madia cometió una ingenuidad. En una pequeña parte de los casos las fuentes no están indicadas en el texto sino en la bibliografía. Era una praxis común en esa época, cuando en Italia no había software antiplagio y tampoco esta obsesión por las citas».

En Italia la falta cometida por no citar las fuentes puede llevar a la universidad a revocar el titulo de doctor. Además, la ley 475 castiga con penas de hasta 3 años de prisión a quien «en exámenes o concursos establecidos por autoridades o administraciones públicas para otorgar licenciaturas de cualquier grado, presenta como propios disertaciones, estudios, publicaciones, proyectos técnicos y, en general trabajos que sean obras de otros».

El escritor Roberto Saviano, autor de la novela «Gomorra», fue condenado por el Tribunal Supremo por haber copiado tres artículos incluidos en su «bestseller» publicado por la editorial Mondadori. Esos tres artículos habían aparecido en los periódicos «Cronache di Napoli» y «Cronache di Caserta». La sentencia, que era inapelable por ser dictada por el Tribunal Supremo, en tercera instancia, condenó al escritor a pagar 6.000 euros.

Informa Ángel Gómez Fuentes.