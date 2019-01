Echenique rechaza dimitir pese a que el código ético de Podemos le obliga a ello La normativa del partido morado exige la renuncia al cargo público de los «condenados por delitos contra los trabajadores»

Gregoria Caro

@gregoriacarod Seguir Madrid Actualizado: 23/01/2019 11:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Está siendo una semana aciaga para el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. La sentencia dictada por el juzgado de lo Social número dos de Zaragoza sostiene que el dirigente tuvo un asistente personal sin contrato, pero el código ético del partido obliga a dimitir a los condenados por «delitos contra los trabajadores». Echenique, sin embargo, se niega a abandonar su puesto e insiste en que no ha cometido ninguna infracción.

«No he cometido ningún delito, solo me ponen una multa administrativa», ha expresado Echenique durante una entrevista en Espejo Público, donde ha esgrimido la Ley de dependencia estatal y regional aragonesa para defenderse. Ambos textos, explica el número tres de Podemos, indican «que los asistentes personales pueden funcionar como autónomos» y por ello asegura que recurrirá a «instancias superiores» el fallo.

Según el reglamento interno de Podemos, se exige el «compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno (...) en el caso de ser procesados o condenados por delitos contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras». Pero lo cierto es que, por ahora, la sentencia no es firme.

El dictamen judicial indica que el secretario de Organización de Podemos tuvo al trabador sin contrato durante más de 23 semanas, es decir, ejerciendo «en negro» sin estar dado de alta en la seguridad social y sin declarar ese dinero. Pero si bien es cierto que la ley permite el trabajo de autónomos, también exige tener un registro de facturas y un contrato rubricado entre sendas partes que en este caso no existe.

«Es verdad, no he conservado las facturas de ese servicio», ha admitido el número tres de Podemos, que ha esquivado reparar en las demas irregularidades.

«Les recomiendo a los portavoces del Partido Popular que se hagan un buen máster en derecho que creo que les ayudaría a entender las sentencias y el código ético de Podemos», ha aseverado Echenique, después que ayer los populares le exigieran que no «tape» su condena con la crisis interna en la que está sumida su formación.

«Me equivoqué»

El secretario de Organización de Podemos ha enviado una suerte de disculpas al cofundador de Podemos Íñigo Errejón. Después de que este anunciase su desprecio a las siglas de Unidos Podemos y asegurase que concurría a las elecciones autonómicas bajo el sello de Manuela Carmena y Más Madrid, Echenique sugirió con inquina que debería de dimitir pero que no lo hacía porque «de algo tendría que vivir». Hoy, ha cambiado de opinión. «Yo mismo me equivoqué en una frase, no tengo ningún peoblema en reconocer que me equivoco», ha expresado.