Íñigo Errejón renuncia a su acta de diputado El cofundador de Podemos esta decisión tras unirse a la lista de Más Madrid para concurrir en los comicios de mayo

Gregoria Caro

Íñigo Errejón ha renunciado este lunes a su escaño en el Congreso de los Diputados después de la crisis abierta en Podemos al anunciar que concurrirá a las autonómicas de mayo bajo el paraguas de Manuela Carmena y Más Madrid. Desde el pasado jueves, los principales dirigentes de la formación morada han arrinconado al hasta ahora diputado para que renuncie él mismo a su puesto.

«Les comunico que entrego mi acta de diputado para centrarme en levantar una nueva mayoría que consiga llevar el cambio al gobierno de la Cmounidad de Madrid», ha dicho Errejón ante los periodistas convocados en el Cámara Baja. «Pago muy tranquilo el precio de haber adoptado la decisión correcta», ha resumido.

Sin embargo, su renuncia no lleva consigo que abandone el partido. «Yo no abandono el partido que fundé, no podría abandonar aunque quisiera, porque lo llevo tatuado en la piel», ha expresado Errejón, que asegura que seguirá siendo militante de Podemos.

Esta decisión llega tras el tira y afloja entre la dirección nacional de Podemos y Errejón. Desde la formación morada insistieron este lunes poco antes de la marcha de Errejón, en que «han pasado página» porque no pueden perder más tiempo y en Princesa 2 se centran otra vez en sacar adelante el acuerdo de los Presupuestos.

El proceso interno de elegir un nuevo candidato a la Comunidad e Madrid está en manos ahora de la dirección regional de Madrid. «Nosotros como dirección no tenemos nada más que decir al respecto, le toca a él (Errejón) decidir», explicaron los coportavoces de Podemos Noelia Vera y Pablo Echenique en la rueda de prensa después del Consejo de Coordinación.

La dirección nacional mantiene su posición de situarle fuera del partido de facto, aunque siguen sin dar el paso de expulsarle. «Si Íñigo quiere confrontar desde luego no lo va a conseguir», ha insistido Vera, que asegura que lo importante ahora es centrarse en los Presupuestos y no en «cositas internas».

La coportavoz rechazó «rotundamente» la posibilidad de una negociación con Más Madrid: «Nos presentaremos con una candidatura de Unidos Podemos como han votado nuestros inscritos». Sin embargo, aún se desconoce cuándo y cómo se elegirá al candidato regional. «Podemos Madrid tienen ahora que debatir cuáles son los procedimientos y el proceso para elegir un nuevo candidato», expresó Vera.

La dirección nacional dejó claro durante este fin de semana que «los puentes de negociación» con Errejón están rotos. Sin embargo, aún puede darse la posibilidad de concurrir a los comicios de mayo junto a Más Madrid si el órgano autonómico de Madrid liderado por Ramón Espinar decide hacerlo. «Tienen libertad para hacerlo, y nosotros lo apoyaremos como hemos hecho con todos los órganos autonómicos», aseguró Vera, respecto a si aceptarían esa posibilidad.

De hecho, este sábado tuvo lugar una reunión del Comité de Campaña de Podemos. Durante el encuentro, Espinar aseguró sentirse «muy decepcionado» con la decisión de Errejón. Pero lo cierto es que no quiso concretar si la candidatura que liderará como secretario general madrileño competirá contra Más Madrid o se integrará.